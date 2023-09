Kaum war die länderspielbedingte Pause in der ADMIRAL Bundesliga vorbei, klappten die Teams in Rd. 8 das Visier mächtig hoch. Welch spektakuläre Spiele - Dramatik, Spannung, Emotionen pur inbegriffen. Und eben Tore satt: 24 in Summe, 4 im Schnitt. Den Abschluss bildete das torreichste Match beim 3:3 des SK Rapid Wien vs. WAC, inkl. Luckypunch der Wölfe. Während tags zuvor beim Gipfeltreffen zwischen dem SK Sturm Graz und FC Red Bull Salzburg beste Werbung betrieben wurde. Fußball aus der heimischen Feinkost-Abteilung! All das macht Geschmack auf mehr und hallt auch noch Tage danach nach... mit der Nachlese!

Gestatten, Marin Ljubičić, kroatische Kärnten-Kobra! 8 seiner 13 BL-Tore erzielte der 21-Jährige gegen die Kärntner Klubs WAC & Austria Klagenfurt. 7 allein auswärts in Kärnten. Gegen die Austria scorte der Youngster am Samstag im 7. Anlauf dieser Saison erstmals in der Liga, nachdem er im Vorjahr nach 3 Runden schon 6 Treffer auf dem Tor-Konto hatte. Doch nach der wochenlangen Torsperre kam Klagenfurt gerade recht, hat die kroatische Kärnten-Kobra wieder "zugebissen".

Kärnten-Schreck Marin Ljubičić - Klagenfurter LASK-Komplex

SK Austria Klagenfurt – LASK 1:3 (0:3)

"Erbarmen, die Linzer kommen"...! Bis zur 7. Runde dauerte es, ehe es passierte: Erste Saison-Niederlage für die Kärntner Violetten, für die der "LASK-Fluch" anhielt. Zum 3. Mal mit einer 1:3-Niederlage - in der Vorsaison im Grunddurchgang 2x! Austria Klagenfurt bleibt gegen den LASK in der BL weiter ohne Dreier (3U, 4N). Damit nicht genug: In 18 Pflichtpartien zwischen beiden Klubs (7 BL, je 4 Zweite Liga + Regionalliga Mitte, 3 im ÖFB-Cup) gab es gegen die Linzer 14 Niederlagen, bei 4 Remis - Torverhältnis = 16:53!

Mit einem wahren "8-Minuten-Spuk" mit 3 Toren unmittelbar vor dem Pausenpfiff wurden die Klagenfurter überrollt und war das Spiel praktisch entschieden. Die Pacult-Mannen bewiesen zwar nach dem Seitenwechsel Moral und gewannen die 2. Halbzeit mit 1:0, doch es reichte mal wieder nicht gegen die Stahlstädter.

Für die einer nicht nur sein BL-Premierentor gegen die Klagenfurter (Juli 2022 in Pasching) erzielte, sondern von seinen mittlerweile 13 BL-Treffern allein 4 gegen die Waidmannsdorfer: Marin Ljubičić - die kroatische Kärnten-Kobra. Auch gegen den RZ Pellets WAC scorte der Youngster so oft. Damit erzielte die Nr. 9 der Oberösterreicher gegen die Kärntner Klubs 8 seiner 13 BL-Tore, 7 davon in Kärnten.

Florian Flecker war einer der auffälligsten Athletiker-Akteure und belohnte sich mit seinem 1. BL-Saisontor, seine letzten 2 BL-Tore erzielte der 27-jährige Voitsberger gegen den SK Austria Klagenfurt. LASK-Startelf-Debütant Elias Havel war in 3 seiner 4 BL-Spiele an einem Tor direkt beteiligt (2 Tore + 1Assist).

Austria-Akteur Solomon Bonnah erzielte sein 2. BL-Tor und traf zuvor bei seinem Debüt vor einem Jahr – am 17. September 2022. Beide Tore erzielte der 20-jährige Niederländer als Joker.

Austria-Top-Scorer Sinan Karweina war an 8 der 12 Tore des SK Austria Klagenfurt in dieser BL-Saison direkt beteiligt (5 Tore, 3 Assists) – Bestwert. Als erster Klagenfurter hatte der 24-jährige Deutsche in 7 aufeinanderfolgenden BL-Einsätzen mind. eine Torbeteiligung. Siehe auch TORSCHÜTZENLISTE.

Kosovorisches "Kopfball-Ungeheuer" aus dem Ländle, respektive Kosovo! Wiederholt ging es in den Duellen zwischen FC Blau Weiß Linz-Kapitän Fabio Strauss und Altachs Atdhe Nuhiu um die Lufthoheit. 1,95 Meter kontra 1,96 Meter! Den 1 Zentimeter warf der 34-jährige SCRA-Sturmtank beim 1:0-Führungstreffer in die Waagschale. Wenn Nuhiu "knipst" dann meist per Kopfball.

Große Sehnsucht erster Dreier für FC Blau-Weiß Linz in neuer Arena

FC Blau Weiß Linz – CASHPOINT SCR Altach 1:1 (1:1)

Wie beim LASKler Ljubičić beendete auch Atdhe Nuhiu in der 7. Runde seine bisherige Saison-Tor-Sperre, wobei ihm ja auch nach VAR-Check schon Treffer aberkannt wurden. Diesmal ging im "Meidlinger Keller" der "Daumen hoch". Der Altacher Angrefer erzielte sein 1. BL- Saisontor, nach 10 Treffern in der Vorsaison, und 8 seiner letzten 10 BL-Tore per Kopfball.

Gustavo Santos lieferte seinen 2. BL-Assist ab - beide auswärts - und war in 3 seiner letzten 4 Spiele an mindestens einem Tor direkt beteiligt.

Simon Pirkl erzielte sein 2. BL-Tor und traf zuvor bei seinem Debüt in der 1. Runde (1:2-Niederlage beim WAC). Der 26-jährige Innsbrucker war in zwei BL-Einsätzen in Folge an einem Tor direkt beteiligt (Assist gegen die WSG Tirol). Marco Krainz lieferte in seinem 7. BL-Spiel seinen 1. Assist ab.

Der Aufsteiger wartet in seinem neuen "Schmuckkasten" Hofmann Personal Stadion weiter auf den ersten Bundesliga-Sieg (2U, 1N), in 2 Wochen kommt Austria Klagenfurt mit den Ex-Blau-Weißen Turgay Gemicibasi und Nicolas Wimmer an den Donaupark.

Teufelskerl Kjell Scherpen brachte RBS-Toptorjäger Karim Konaté & Co. schier zur Verzweiflung und war der große Grazer Rückhalt sowie "Man of the Match". 17 zu 9 Torschüsse laut Statistik reichten den Roten Bullen diesmal nicht, um den 7. Saisonsieg im 7. BL-Spiel zu feiern. Ein 2,06 Meter großer Goalie aus den Niederlanden hatte besonders was dagegen...

Fußball-Symphonie mit crescendo in Merkur Arena

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 2:2 (0:1)

Ein Gipfeltreffen bzw. Schlager-Spiel ohne Etikettenschwindel! Wo Spitzenspiel drauf stand, war auch Spitzenspiel drin! Die beiden ersten Referenz-Klubs des österreichischen Fußballs lieferten ein Fußball-Feuerwerk auf dem Rasen und ließen sich auch nicht durch jenes aus dem SK Sturm-Fansektor, was zu einer 12-minütigen Unterbrechung führte, aus dem Rhytmus bringen. Eine Fußball-Symphonie mit crescendo, da lachte sogar Mozart an diesem September-Samstagabend aus dem Himmel über Graz-Liebenau. Beide Teams bestätigten zudem, dass sie wahre Mentalitäts-Monster sind.

Während die Mozartstädter ihre Fabel-Serie prolongierten auf 37 - in Worten siebenunddreißig - Bundesliga-Spiele ohne Niederlage (28S, 9U). Die letzte war bekanntlich am 30. Juli 2022 an jener Wirkungsstätte, der Merkur-Arena (2:1).

Beide Eurofighter gehen mit viel Selbsvertrauen in die Startwoche der Europacup-Gruppenphase und bleiben nach 7 BL-Runden einzig noch unbesiegt, wobei die Salzburger nach 6 Dreiern en suite sich erstmals mit einem Remis zu begnügen hatten. Der SK Puntigamer Sturm Graz blieb zum 4. Mal und erstmals seit 1997/98 in den ersten 7 BL-Saisonspielen unbesiegt (5S, 2U).

Otar Kiteishvili (wieder Mal mit Treffer "Marke Traumtor") erzielte 2 seiner letzten 3 BL-Tore von außerhalb des 16ers, nachdem der Filigrantechniker von seinen ersten 23 Toren kein einziges von außerhalb erzielte. Kiteishvili traf zum 4. Mal gegen den FC Red Bull Salzburg – gegen kein anderes Team erzielte der 27-jährige Georgier in der BL mehr Tore (gegen Austria Wien und SK Rapid auch je 4).

Manprit Sarkaria war in 3 seiner 4 BL-Einsätze in dieser Saison an einem Tor direkt beteiligt, in 2 davon sogar an 2 Toren.

Zwei Torschützen unter sich. Kofi Schulz (WSG Tirol), der den Bann brach und im Reichshofstadion den Torreigen eröffnete, und Anthony Schmid, der gar den Doppelpack schnürte, was jedoch nicht zu einem Punktgewinn für Austria Lustenau reichte. Sein erst vor wenigen Tagen von den Vorarlbergern verpflichtete, 9 Jahre älterer Bruder Jonathan Schmid kam in den letzten 23 Minuten Spielminuten zum Debüt für die Gastgeber. Das Brüder-Paar konnte die 4. Niederlage im 4. Heimspiel jedoch auch nicht mehr verhindern.

Kofi Schulz scort auswärts am liebsten - Tirol-Schreck Schmid

SC Austria Lustenau – WSG Tirol 2:3 (0:2)

Das nächste Tor- und Spiel-Spektakel! Geizten beide Teams noch in den 6 Runden zuvor mit Treffern, klappten sie diesmal das Visier hoch. Ein Abwehrspieler ging vorran: Kofi Schulz erzielte mit dem 0:1 sein 4. BL-Tor für die WSG Tirol – so viele wie für den SKN St. Pölten. 7 seiner 8 BL-Tore erzielte der 34-jährige Berliner in Auswärtsspielen.

WSG-Stürmer Nik Prelec erzielte sein 2. BL-Saisontor – beide vor der Halbzeitpause. Der 22-jährige Slowene lieferte erstmals in einem BL-Spiel Tor + Assist. WSG-3:2-Siegtorschütze Lukas Sulzbacher erzielte sein 1. BL-Saisontor – so viele wie in seinen ersten 3 Saisonen zusammen.

WSG-Sommer-Neuzugang Matthäus Taferner lieferte seinen 1. BL-Assist für die WSG Tirol ab – es war sein erster seit 17. April 2022 (damals für WAC).

Bis zur für ihn ominösen 51. Spielminute mutierte FAK-Keeper Christian Früchtl zum wohl besten Spieler auf dem Platz, ehe dem 23-jährigen Bayer nach dem Mega-Abschlag von seinem Pendant im Hartberger Gehäuse - Raphael Sallinger - ein folgenschwerer Lapsus passierte und er im "deutschen Duell" mit Instinkt-Fußballer Donis Avdijaj den TSV-Angreifer mit dem Ball ins leere Tor laufen ließ zum 2:1-Siegtreffer der Hartberger. Früchtl hätte sich wohl am liebsten in seiner Geburtsstätte im "Bayerischen Wald" versteckt hernach. Doch das ist das Los eines Torhüters...ein einziger Fehler wird bestraft. Kopf hoch, C.F.!

Torhüter-Freud & -Leid: Sallingers Benchmark - Früchtl´s Fauxpas

TSV Egger Glas Hartberg – FK Austria Wien 2:1 (1:1)

Da waren sie wieder, die tapferen "Gallier aus der Ost-Steiermark" alias Mentalitäts-Monster von Markus Schopp. Ohne den verletzten Top-Torjäger Maximilian Entrup (Rückenprobleme) schwer ins Spiel gekommen gegen den bis dato "Angstgegner Austria" (6 Siege in Duellen davor für die Wiener), verdient 0:1 zurück gelegen, um dann den "Spieß umzudrehen" und nach 1 Remis und 2 Niederlagen in der Profertil-Arena zuvor im 4. Anlauf den 1. Saison-Heimsieg zu landen (1U, 2N). Und sogar auf Rang 4 zu klettern hinter den arrivierten "Top-3" FC Red Bull Salzburg, SK Sturm Graz und dem LASK, dem nächsten Auswärtsgegner der Hartberger.

Die sich womöglich denken werden...was wäre wenn wir bloß nicht in den ersten beiden Runden bei den jeweiligen Unentschieden gegen Austria Lustenau (2:2) und bei Aufsteiger FC Blau Weiß Linz (3:3) nach jeweils 2-Tore-Vorsprung gesamt 4 Punkte liegen gelassen hätten? Dann wären Heil & Co. jetzt Dritter! Doch auch so kann sich alles sehen lassen...sieht vieles rosarot aus bei den Blau-Weißen.

Für die Raphael Sallinger als erster Tormann seit Samuel Sahin-Radlinger (Ex-SV Ried) am 30. Oktober 2021 einen BL-Torassist ablieferte, für den TSV Egger Glas Hartberg gelang das zuvor keinem Keeper. Adressat Avdijaj traf in beiden Einsätzen in dieser BL-Saison und saisonübergreifend erstmals in 4 BL-Einsätzen in Folge. Der 27-jährige, gebürtige Deutsche und Nationalspieler des Kosovo verbuchte seinen 3. BL-Doppelpack, 2 davon für den TSV Hartberg.

Dominik Prokop lieferte gegen seinen Ex-Klub seinen 8. BL-Assist ab (5 für Austria Wien, 3 für den TSV Hartberg) – 7 davon vor der Halbzeitpause.

Andreas Gruber ist in dieser Saison der "Torschütze vom Dienst" bei den ansonsten kriselnden Wiener Violetten. Der 27-jährige Offensivakteur erzielte 4 der 5 Tore des FK Austria Wien. Kein anderer Spieler erzielte in dieser BL-Saison 80% der Tore seines Teams.

Der rechte Außenspieler der Gäste, Reinhold Ranftl, hatte 82 Ballaktionen – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Es war ein stetes Auf & Ab in dieser packenden Partie zwischen dem SK Rapid und WAC. Nichts für schwache Nerven und eine Achterbahnfahrt der Emotionen - beiderseits.

Zum 12. Mal wurde Legionär beim Debüt "zum Duschen" geschickt

SK Rapid Wien – RZ Pellets WAC 3:3 (2:0)

Das torreichste Spiel dieser BL-Treffer-Flutrunde 7 kam zum Schluss. Fally Mayulu, der für den weiter verletzungsbedingt fehlenden und schmerzlich vermissten SK Rapid-Torgarant Guido Burgstaller von Beginn an ran durfte, erzielte sein 2. BL-Tor und scorte dabei als Startelf-Spieler.

Der aufstrebende Abwehrspieler Leopold Querfeld markierte sein 3. BL-Tor – alle nach Standardsituationen und 2 davon in dieser Saison. FC Fulham-Leih-Abwehrspieler Terence Kongolo kassierte bei seinem BL-Debüt – als 12. Spieler in diesem Jahrtausend. Jeder dieser 12 Spieler war ein Legionär.

Kongolo kassierte ein Spiel Sperre und fehlt - wie Co-Trainer Thomas Hickersberger somit am kommenden Sonntag im Kult-Duell gegen den SK Sturm Graz (17 Uhr). Eine Woche darauf am 1. Oktober beim Wiener Derby in der Generali Arena am Verteilerkreis könnte der in der Schweiz geborene, 29-jährige Niederländer wieder mitwirken.

