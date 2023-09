Ehre, wem Ehre gebührt: LASK-Jahrhundertfußballer, Helmut Köglberger, wird post mortem für sein Wirken als Sportler und Mensch gewürdigt. Nach dem Antrag von LASK-Präsident Siegmund Gruber an den Linzer Bürgermeister Klaus Luger wurde am 17. August 2023 im Linzer Stadtsenat einstimmig beschlossen, dass der Vorplatz zur Raiffeisen Arena zukünftig in „Helmut-Köglberger-Platz“ umbenannt wird. Nun erfolgte die offizielle Einweihung des Platzes vor der ASK-Fanzone, mit dazugehörigem Straßenschild.

„Helmut Köglberger ist ein großer Sohn der Stadt Linz und Oberösterreichs. Sein Leben war nicht nur geprägt von sportlichen Erfolgen, sondern auch von seinem sozialen Engagement. Ein Danke an Bürgermeister Klaus Luger und den Stadtsenat, unser Antrag wurde unbürokratisch und rasch, positiv beantwortet wurde“, so LASK-Präsident Dr. Siegmund Gruber.

Bürgermeister Klaus Luger betont: „Es ist eine Referenz gegenüber einem der allergrößten Fußballspieler, den unsere Stadt je hatte. Helmut Köglberger ist nicht ohne Grund zum Jahrhundertfußballer des LASK ernannt worden und deshalb ist die Platzbenennung eine Würdigung eines großen Sohns unserer Stadt.“

Landeshauptmann Thomas Stelzer erklärt: „Helmut Köglberger ist als Persönlichkeit immer noch unglaublich präsent und ein sympathischer Werbeträger für den Fußball. Wenn man ihn, so wie ich damals, spielen gesehen hat, dann bleibt das in Erinnerung. Es ist eine sehr schöne Geste, dass es nun den Helmut-Köglberger-Platz gibt und wird nicht nur seinem Ruf gerecht, sondern zeigt, dass es über die Geschichte hinaus geht und eine Wirkung auf das ganze Land hat.

Geschäftsstelle des LASK bekommt neue Adresse

In Zukunft wird der „Helmut-Köglberger-Platz 1“ jedoch nicht nur der Platz vor der ASK-Fanzone sein, sondern auch die offizielle Anschrift der LASK-Geschäftsstelle in der Raiffeisen Arena. Eine entsprechende Änderung ist aktuell im Gange.