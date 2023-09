Nach dem erlösenden ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende in Lustenau, in dem die Grün-Weißen aus Wattens vor allem in der ersten Hälfte zu überzeugen wussten, steht für den Tiroler Bundesligisten mit dem Heimspiel gegen den Wolfsberger AC das erste von drei Bewerbsspielen innerhalb von acht Tagen an. Bereits am Dienstag (19 Uhr, LIVE-Ticker auf ligaportal.at) kommt es dann in der zweiten Runde des UNIQA ÖFB-Cups zum Duell mit dem Zweitliga-Aufsteiger DSV Leoben, ehe am darauffolgenden Sonntag (14:30 Uhr) der schwere Gang zum amtierenden Vizemeister und Cupsieger SK Sturm Graz ansteht.





Bevor es aber zum Steiermark-Doppel kommt, gilt es gegen den Wolfsberger AC rund um die ehemaligen WSG-Offensivakteure Thomas Sabitzer und Florian Rieder nachzulegen. Das unterstreicht auch Cheftrainer Thomas Silberberger: "Es wäre natürlich perfekt, wenn wir mit einem Heimsieg gegen den WAC den wichtigen Auswärtssieg in Lustenau veredeln können. Natürlich ist der WAC eine sehr erfahrene und spielstarke Mannschaft, aber ich denke, dass uns der erste Dreier enorm viel Auftrieb gibt." Auch im Hinblick auf das angesprochene Zweitrundenduell am Monte Schlacko nimmt das Duell mit den Lavanttalern eine wichtige Rolle ein. "Der sportliche Erfolg gibt dir Selbstvertrauen. Wenn wir am Samstag nachlegen können, macht es das schwierige Gastspiel in Leoben um einiges leichter", so Silberberger, der als aktiver Spieler selbst einige Male im Leobener Stadtteil Donawitz auflief.

Ausgeglichene Bilanz gegen Wolfsberg

Nachdem die Kärntner in der abgelaufenen Spielzeit zum ersten Mal seit der Ligareform den Gang in die Qualifikationsgruppe antreten mussten, trafen die beiden Mannschaften in der Saison 2022/23 gleich in vier Saisonduellen aufeinander. Auf die 1:3-Niederlage in der 6. Runde folgten zwei wichtige Siege (Runde 17, 2:1-Auswärtssieg |Runde 24, 4:0-Heimsieg) für die Grün-Weißen, ehe es nach dem fixierten Klassenerhalt eine glanzlose 0:2-Auswärtsniederlage am vorletzten Spieltag setzte.

Personal-News vor der 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga

Luca Kronberger (Außenbandriss), Bror Blume (Knochenödem) sowie Valentino Müller (Achillessehnenreizung) stehen für das Duell mit den Kärntnern erneut nicht zur Verfügung. Ein Einsatz von Johannes Naschberger nach überstandenem Muskelfaserriss ist noch fraglich.

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at