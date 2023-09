In der 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/2024 ist es so weit, der Aufsteiger trifft auf den bisher noch unbesiegten Meister (6S, 1U). Am Samstag, 23. September, um 17 Uhr (Ligaportal-Liveticker) gastiert der FC Blau-Weiß Linz beim österreichischen Fußball-Flaggschiff FC Red Bull Salzburg in der Red Bull Arena.

Zählt beim Aufsteiger bisher zu den Stammkräften: Der zentrale, defensive Mittelfeldspieler Marco Krainz (li., hier gegen Lukas Sulzbacher von der WSG Tirol). Der 26-jährige Wiener wirkte bisher in allen 7 BL-Spielen vom FC Blau-Weiß Linz mit, davon 6 Mal in der Startelf.

"Wird wichtig sein, dass wir guten Spielverlauf haben, also lang ohne Gegentor bleiben"

Nach einem 4:2-Auswärtssieg gegen die WSG Tirol und zuletzt einem 1:1-Remis daheim im neuen Personal Hofmann Stadion gegen SCR Altach liegen die Blau-Weißen aktuell auf Tabellenplatz 9. Auch wenn die Mannschaft in der Bundesliga endgültig angekommen und positiv gestimmt ist, so sind die Rollen in der kommenden Runde klar verteilt.

Der Serienmeister FC Red Bull Salzburg gilt als haushoher Favorit. Trotzdem wird der FC Blau-Weiß Linz versuchen, den eigenen Matchplan durchzuziehen und dagegenzuhalten.

"Es wird wichtig sein, dass wir einen guten Spielverlauf haben, also lang ohne Gegentor bleiben und dass wir ein gewisses Spielglück auf unserer Seite haben. Grundsätzlich ist aber das Ziel, dass wir aus den Spielen gegen Sturm Graz, Rapid und LASK lernen und gegen so einen top Gegner ein besseres Gesicht zeigen als zuletzt", so Cheftrainer Gerald Scheiblehner.

Ähnlich sieht es Mittelfeldspieler Marco Krainz: "Salzburg geht als klarer Favorit in die Partie. Nichtsdestotrotz brauchen wir uns nicht verstecken. Wir haben in den letzten Spielen auch gezeigt, was in uns drinnen steckt, welche Qualität wir haben und was für ein Team wir sind. Und das möchten wir auch am Samstag in Salzburg zeigen."

RB Salzburg saisonübergreifend seit 37 BL-Spielen unbesiegt

Mit 19 Punkte aus 7 Spielen ist der FC Red Bull Salzburg wie gewohnt wieder Tabellenführer in der ADMIRAL Bundesliga. Die Salzburger legten auch diese Saison wieder einen Traumstart hin. Nach Siegen gegen Altach, Tirol, Austria Wien, Hartberg, WAC und Rapid folgte nur ein Unentschieden gegen Tabellenverfolger SK Sturm Graz. Die enorme Qualität der Mannschaft zeigte sich zuletzt am Mittwoch im Champions League Gruppenspiel beim 2:0-Erfolg gegen Benfica Lissabon.

"Salzburg hat jetzt mit dem neuen Trainer wieder zurückgefunden zur alten Spielidee, spielen wieder extrem aggressiv, pressen sehr hoch, spielen extrem schnell vertikal in die Tiefe. Es macht wieder sehr viel Spaß, Red Bull Salzburg zuzusehen. Wir fahren aber trotzdem mit einem guten Gefühl nach Salzburg, weil wir zuletzt zwei erfolgreiche Spiele hinter uns gebracht haben", meint Gerald Scheiblehner.

"Salzburg ist meiner Meinung nach die stärkste Mannschaft in der Bundesliga und sich mit solchen Top Talenten und Spielern zu messen, freut uns riesig", so Marco Krainz.

