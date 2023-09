Drei Tage nach dem erfolgreichen Gruppenauftakt in der UEFA Champions League geht es für das österreichische Fußball-Flaggschiff FC Red Bull Salzburg in der 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 mit einem Heimspiel gegen den Bundesliga-Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz weiter. Am Samstag, 23. September, um 17 Uhr (Ligaportal-Liveticker) in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim. Das Match wird vom Tiroler Schiedsrichter Walter Altmann geleitet. Siehe auch VORSCHAU FC Blau-Weiß Linz.

Einer der Aktivposten bisher in dieser Saison bei den Roten Bullen: Oscar Gloukh. Der 19-jährige Israeli absolvierte wettbewerbsübergreifend in dieser Spielzeit alle 9 Pflichtpartien für den FC Red Bull Salzburg, stand in der Bundesliga dabei 4x in der Startelf und erzielte beim 2:0-Coup am Dienstag bei Benfica Lissabon sein erstes Champions League-Tor.

"Linzer haben in Duell mit uns nicht allzuviel zu verlieren"

FC Red Bull Salzburg-Cheftrainer Gerhard Struber über das Duell am Samstag: „Die Linzer haben mit dem Auswärtssieg in Tirol sicher einiges an Selbstvertrauen getankt, das sie gegen uns in die Waagschale werfen wollen. Und sie haben in diesem Duell mit uns nicht allzu viel zu verlieren. Diesen Widerstand möchten wir so früh wie möglich brechen. Für uns gilt es, nach dem anstrengenden Spiel in Lissabon bis Samstag gut zu regenerieren, damit wir mit der nötigen Frische in das Match gehen. Unser klares Ziel ist es, daheim zu gewinnen und 3 Punkte zu holen.“

Oscar Gloukh über das Heimmatch gegen den Aufsteiger: „Blau-Weiß Linz ist nach ein paar Startschwierigkeiten mittlerweile gut in Schwung gekommen und hat auch auswärts gezeigt, dass sie eine gute Mannschaft sind. Wir wollen diesen Schwung jedoch bremsen und zugleich auch unsere Erfolgsserie daheim fortsetzen. Das Spiel bei Benfica wird am Samstag sicher nicht mehr in unseren Köpfen sein, das Thema ist abgehakt.“ Personelles: Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Fernando (Adduktoren), Bryan Okoh (Oberschenkel), Justin Omoregie (Rücken), Lukas Wallner und Moussa Yeo (beide Knöchel). Der Einsatz von Samson Baidoo (Sprunggelenk) bzw. Mads Bidstrup (Finger) ist fraglich. Daten & Fakten

Der FC Red Bull Salzburg ist seit 13 Heimspielen gegen Bundesliga-Aufsteiger ungeschlagen (9 Siege, 4 Unentschieden).

Die Roten Bullen sind seit 37 Bundesliga-Matches ohne Niederlage und bauen damit den eigenen Rekord weiter aus (28 Siege, 9 Unentschieden).

Der Serienmeister ist seit 45 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen (36 Siege, 9 Unentschieden). Eine derartige Heimserie gelang in der Bundesliga-Historie zuvor nur den Salzburgern selbst (53 Heimspiele von 2016 bis 2019).

Die Roten Bullen gewannen in jeder der sechs Saisonen seit der Ligareform die ersten drei Bundesliga-Heimspiele .

Der FC Red Bull Salzburg kassierte als einziges Team in dieser Spielzeit noch kein Heim-Gegentor .

Der FC Blau-Weiß Linz punktete zuletzt mit dem 4:2 bei der WSG Tirol erstmals in einem Bundesliga-Auswärtsspiel. Die Oberösterreicher erzielten in ihren ersten vier Auswärtsbegegnungen sechs Tore!

