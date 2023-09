37 Spiele saisonübergreifend in der ADMIRAL Bundesliga unbesiegt, 45 Partien (seit Dez. 2020) in der Red Bull Arena ohne BL-Niederlage...was für eine Fabelserie von Serienmeister FC Red Bull Salzburg! Bis Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz kam und den Nimbus der Unbesiegbarkeit der Roten Bullen brach. 23.09.2023 ein historischer Tag für die Gäste! Goldtorschütze beim heroischen Sieg war - na wer wohl: Ronivaldo! In der Red Bull-Ära kam es zwischen beiden Klubs zu 2 Pflichtpartien: BEIDE gewannen die Blau-Weißen, denen vor 13 Jahren im Herbst im ÖFB-Cup schonmal ein 3:1-Coup daheim gelang. Nachfolgend STATEMENTS!

Betretene Mienen bei Nicolas Capaldo und Serienmeister FC Red Bull Salzburg, dessen Mega-Erfolgsserie jäh gestoppt wurde vom FC Blau-Weiß Linz, der seinen 2. Sieg in dieser BL-Saison feierte, beide nacheinander auswärts. Erst bei der WSG Tirol, nun mit der faustdicken Überraschung beim favorisierten Fußball-Flaggschiff Österreichs.

„Dann kann es einmal in 10 Jahren passieren, dass du hier gewinnst“

Gerald Scheiblehner (Cheftrainer BW Linz) über...

…das Spiel: „Wir waren sehr gut im Spiel. Auch wenn es komisch klingt, war es kein unverdienter Sieg für uns. Es war eine tolle Leistung. Red Bull hat vieles probiert, aber wir haben sehr gut verteidigt und eine der Konterchancen gut genützt. Dann kann es einmal in 10 Jahren schon passieren, dass du hier gewinnst.“



…die Ursachen für den Sensationssieg: „Wir wissen schon, wie das zustande kommt. Es war eine super Teamleistung, Salzburg hat viele neue Spieler gebracht, die zweifelsohne unglaubliche Qualität haben. Wenn du so viel wechselst, passiert das, dass einige Automatismen nicht so funktionieren. Wenn es der Gegner dann gut macht und der Spielverlauf auf Seiten des Gegners ist, kann so etwas schon einmal passieren. Das ist eine Top-Mannschaft, aber auch die haben einmal einen schlechteren Tag.“



…den Torschützen Ronivaldo: „Der ‚Roni‘ genießt es in der Bundesliga. Er ist 34, gibt alles und läuft sehr viel für die Mannschaft. Er hat uns im Vorjahr in die Bundesliga geschossen und auch heuer schon sehr viel geholfen. Absoluter Top-Mensch, ich gönne ihm so ein Tor wie heute.“

"Mein Kopf ist wie ein Stein. Es ist nur Blut, das passt schon"

Ronivaldo (Goldtorschütze BW Linz) über...

…das Spiel: „Das ist für uns ein sehr wichtiges Spiel, es war eine sehr gute Leistung unserer Mannschaft, unglaublich. Die Defensive heute war sehr stark. Gratulation an unsere Jungs. In der 1. Halbzeit hatten wir viele Ballverluste vorne. In der 2. Halbzeit waren aber viele Chancen da. Salzburg ist der beste Verein in Österreich. Wenn du eine Chance bekommst, muss du das Tor machen.“



…seine erlittene Kopfverletzung: „Mein Kopf ist kein Problem, mein Kopf ist wie ein Stein. Es ist nur Blut, das passt schon.“



Nicolas Schmid (Torhüter BW Linz): „Es ist gerade schwer zu glauben. Die Mannschaftsleistung war von der ersten bis zur letzten Minute sehr gut. Mir fehlen ein bisschen die Worte. Als Aufsteiger in Salzburg zu gewinnen, das schaffen nicht so viele.“

Hat RBS-Cheftrainer Gerhard Struber sich heute verzockt, in dem der Kuchler gleich 9 Mal rotierte bei der Startelf gegenüber dem 2:0-Sieg bei Benfica?

„Wir sind heute richtig erwischt worden“

Gerhard Struber (Cheftrainer RB Salzburg) über...

…das Spiel: „Es ist enttäuschend. Wie wir unser Spiel heute gelebt haben, ist nicht unser Anspruch. Am Ende gewinnst du so die Spiele nicht. Das muss uns ein Schuss vor den Bug sein.“



…die Ursachen für die Niederlage: „Wir sind heute richtig erwischt worden. Wenn wir nicht an unsere Grenze marschieren und nicht so betriebsbereit sind, wie man es von uns erwartet, dann kommt so ein Gegner immer mehr auf. Das haben wir heute zulassen und haben wir uns selber zuzuschreiben. Das ist schmerzhaft, weil es in keinster Weise notwendig gewesen wäre. Wir haben unsere Grundprinzipien, unsere Basics, heute nicht auf die Piste gebracht, wie ich mir das erwarte. Das waren die Treiber für Blau-Weiß Linz.“



…gleich 9 Veränderungen in der Startaufstellung: „Ich vertraue meinen Jungs. Wir haben einen Kader, wo jeder Spieler Vertrauen genießt, wo jeder Spieler richtig liefern kann. Heute war die Synchronität, wie wir sie kennen, in keinster Weise spürbar. Der Gegner hat immer wieder Raum zum Umschalten bekommen, wir waren im Gegenpressing nicht messerscharf. Heute waren wir stumpf und haben nicht das Gesicht gezeigt, das man von uns gewohnt ist. Da müssen wir daraus lernen, um so etwas nicht ein zweites Mal passieren zu lassen.“

Andreas Ulmer (Kapitän RB Salzburg): "Wir werden das Spiel am Dienstag nicht als Ausrede nehmen. Der Kader ist stark genug, sodass wir jetzt nich sagen können, dass das zu viel rotiert war."

„Unglaublich, aber wahr"

Marc Janko (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Unglaublich, aber wahr. Du nimmst so viele Wechsel vor wie die Salzburger, neun an der Zahl. Das war anscheinend zu viel. Salzburg hat quasi nicht mehr stattgefunden. Im Fußball gibt es aber immer mehrere Wahrheiten. Man kann es heute so sehen, dass Trainer Struber mit neun Auswechslungen irgendwo ein Signal an seine Mannschaft gesendet hat, dass das heute eine leichte Partie wird und man keine 100 % braucht.

Die andere Wahrheit ist, dass er seinen anderen Leuten, von Nummer 12 bis 22, sein vollstes Vertrauen geschenkt hat und wirklich an sie geglaubt hat. Die haben ihn heute aber brutal enttäuscht. Gegen Blau-Weiß hätte es wahrscheinlich nach Minute 10 niemand für möglich gehalten, dass da noch etwas möglich ist für die Linzer – nicht einmal ein Buchmacher.“



…den Zeitpunkt des Salzburger Ausrutschers: „Wann, wenn nicht heute, nach solchen glorreichen Spielen wie gegen Lissabon? Man wird in den höchsten Tönen gelobt, sorgt international für Furore. Dann spielst du gegen eine Mannschaft, die wahrscheinlich gegen den Abstieg mitspielen wird und dann bekommst du die Rechnung präsentiert. Die Fallhöhe war enorm und das tut jedem weh, der da mitgeflogen ist.“

📰 'Nach der Trauer über drei verlorene Punkte müssen wir uns nun wieder an ein ganz neues Gefühl gewöhnen, denn die heutige Pleite markiert das Ende einer Serie von 45 Heimpartien in Serie ohne Niederlage.' #RBSBWL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 23, 2023

ADMIRAL Bundesliga, 8. Runde

Samstag, 23.09.2023, 17 Uhr, Red Bull Arena Wals-Siezenheim, Z: 11.500 SR: Walter Altmann/Tirol

FC Red Bull Salzburg - FC Blau-Weiß Linz 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Ronivaldo (61.)

Gelbe Karten: Koch (41., Foulspiel), Mensah (84., Foulspiel)

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty