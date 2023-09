Auch im 9. ADMIRAL Bundesliga-Duell schaffte es der LASK nicht den TSV Egger Glas Hartberg zu "biegen". Nach dem "Spiel des Jahres" am Donnerstag gegen Renommierklub FC Liverpool in der Europa League hatten sich die Linzer in der 8. Runde in der Raiffeisen Arena trotz druckvoller 2. Halbzeit mit einem 0:0 zu begnügen. TSV-Torhüter Raphael Sallinger rettete den Steirern den zweiten Auswärts-Punkt der Saison in Linz (zuvor 3:3 beim FC Blau-Weiß Linz) mit einem gehaltenen Elfer gegen Robert Žulj. Die Gäste bleiben in der Fremde unbesiegt und weiter unter Top6. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Auch im 9. Duell in Folge blieben Jürgen Heil und der TSV Hartberg mit dem LASK "auf Augenhöhe", gelang René Renner (r.) und den Linzern wieder kein Sieg. Heil und Renner waren auch bei jener Aktion die Protagonisten, die den Eurofightern den "Matchball" bescherte. Der TSV-Kapitän foulte den Athletiker-Außenspieler unnötig im eigenen 16-er, doch TSV-Torhüter Sallinger parierte den fälligen Elfmeter von LASK-Kapitän Robert Žulj.

„Mit der 1. Halbzeit sind wir gar nicht einverstanden"

Thomas Sageder (Cheftrainer LASK) über...

…ob es ein gerechtes Unentschieden war: „Aufgrund der zwei Halbzeiten schon. Mit der 1. Halbzeit sind wir gar nicht einverstanden. Da sind wir froh, nicht in Rückstand geraten zu sein. In der 2. Halbzeit haben wir ein anderes Gesicht gezeigt. Wir haben keinen Torschuss mehr zugelassen aber leider den Elfmeter verschossen. Aufgrund der zwei Halbzeiten war es ein gerechtes Unentschieden.“

…ob sich die Spieler Müdigkeit rauslaufen mussten: „Ich habe im wildesten Sinn keine Müdigkeit wahrgenommen. Natürlich muss sich der ein oder andere Spieler an diesen Rhythmus gewöhnen. Das ist auch Teil unserer Arbeit. Heute hat es Hartberg richtig gut gemacht und uns richtig gefordert. Wir haben aus vielen Ballgewinnen zu wenig gemacht und die Bälle zu schnell wieder verloren. Dann geht das Spiel schnell in die eine und in die andere Richtung und das ist nicht das, was wir wollen.“

…die Erfahrungen aus einer Woche Liverpool und Hartberg: „Es sind viele Erkenntnisse. Wir haben in der Liga gesehen, dass wir mit unserem Spiel Punkte holen können. Aber wir haben auch gesehen, dass wir bei weitem nicht dort sind, wo wir alle unserem Anspruch nach hinwollen. Die Stadt Linz hat diese Woche mit dem Spiel gegen Liverpool ein Ereignis gesehen, das nicht nur die Fans bewegt hat. Jetzt wartet schon die nächste Aufgabe auf uns. Es geht sehr schnell weiter.“

"Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen"

Felix Luckeneder (Innenverteidiger LASK) über...

…sein 150. Bundesligaspiel: „Das war eine sehr schwierige Aufgabe. Wir haben das gewusst. Hartberg zeigt sehr gute Leistungen. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Nach einem guten Spiel gegen Liverpool musst du auch gegen Hartberg von Beginn an die Leistung auf den Platz bringen. Das war heute nicht der Fall, vor allem in der 1. Halbzeit.“

…ob der LASK Zeit gebraucht hatte, um in das Spiel zu finden: „Ich denke nicht. Wir sind relativ gut reingestartet. Mitte der ersten Halbzeit haben wir uns mit einfachen Ballverlusten im Mittelfeld und hinten beim Rausspielen selbst wehgetan. Jede gefährliche Situation von ihnen war ein Umschalten. Wir haben heute einen super Tormann gehabt. Mit den zwei Stangentreffern hatten wir auch das Quäntchen Glück.“

„In 2. Halbzeit hat man gesehen, dass wir trotz 90 Minuten gegen Liverpool immer noch Energie haben"

Sascha Horvath (Mittelfeldspieler LASK) über...

…seine Erschöpfung: „Ich bin ein bisschen kaputt. Das ist das schöne, wenn man wenig redet und viel spielt. In der 1. Halbzeit haben wir zu große Abstände gehabt. In der 2. Halbzeit hat man gesehen, dass wir trotz 90 Minuten gegen Liverpool immer noch die Energie haben.“

…das Remis: „Nach der Chance von Donis Avdijaj in der 1. Halbzeit und dem Elfmeter von uns war das zurecht ein 0:0. Beide haben verschossen. Trotzdem haben wir in der 2. Halbzeit ein besseres Gesicht gezeigt. Ich werde nur positiv reden, weil es sonst so aussieht, als würde ich nur negativ über uns reden.“

…das Spiel gegen Liverpool: „Das war wie ein Traum. Ich finde, wir können nach dem Spiel sehr stolz sein. Aber in der Meisterschaft hätten wir die drei Punkte heute gerne mitgenommen.“

Der Blick von Markus Schopp und dem TSV Hartberg geht weiter nach oben...die Steirer etablieren sich allmählich unter den Top-6.

„Wir haben eine grandiose 1. Halbzeit gespielt"

Markus Schopp (Cheftrainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das Remis: „Ganz ein witziges Spiel. Wir haben eine grandiose 1. Halbzeit gespielt. Ein 1:0 wäre absolut verdient gewesen. Ich glaub sogar, dass wir höher hätten führen müssen. Wir sind gut aus der Kabine gekommen. Mit dem Elfmeter und den zwei, drei Aktionen im Anschluss haben wir ein bisschen einen Filmriss gehabt.

Dann haben wir trotzdem noch unsere Möglichkeiten gehabt. Aber, und das ist das Learning aus dem Ganzen heute, dass wir trotz der vergebenen Chancen mit einem Punkt heimgehen. Das war in den vergangenen Spielen nicht der Fall.“

…die Enttäuschung seiner Spieler: „Sie haben natürlich ein gutes Gespür für die Situation. Es ist nicht das erste Mal, dass wir ein Spiel in der Bundesliga beenden und denken, es wäre mehr möglich gewesen. Uns ist klar, dass wir heute gegen den LASK gespielt haben, eine richtig gute Mannschaft. Im Vorfeld habe ich gesagt, dass uns der LASK ein paar Themen aufzeigen wird. Ich glaube, wir haben das über 55 Minuten richtig gut erledigt. Was danach passiert, das ist genau das, wo wir wachsen müssen.“

…die Effizienz: „Ich gehe davon aus, dass Donis Avdijaj den Ball in eineinhalb Metern nicht absichtlich übers Tor schießt. In der Regel macht er das. Ich bin sicher, dass er in den nächsten Spielen wieder treffen wird. Das will ich nicht zu sehr zum Thema machen. Es geht vielmehr darum, mit welcher Konsequenz wir die Dinge verteidigt haben und wie wir zu unseren Möglichkeiten gekommen sind. Es geht auch darum, warum wir einen Gegner, den wir die ganze Zeit kontrolliert haben, so ins Spiel haben kommen lassen. Ich glaube, der Gegner hat mehr riskiert und wollte aggressiver sein und versucht, die Bälle noch höher zu erobern. Genau in diesen Momenten muss man noch aggressiver sein.“

…den verursachten Foulelfmeter: „Das muss er (Anm.: Kapitän Jürgen Heil) geschickter verteidigen. Da darf er sich zu dem Foul nicht hinreißen lassen. Aber das sind die Dinge, an denen jeder Einzelne noch wachsen muss. Das wäre zu billig, einem Gegner sowas zu servieren und dann bestraft zu werden.“

„Absoluter Aussetzer, dumme Aktion, darf ich nicht machen"

Jürgen Heil (Kapitän TSV Egger Glas Hartberg) über...

…die Leistung seiner Mannschaft: „Ich glaube, wir haben eine sehr gute 1. Halbzeit gespielt. Wir haben uns von ganz hinten bis ganz vorne kombiniert. Mit einem dummen Elfmeter haben wir den Faden verloren. Wenn du auswärts beim LASK einen Punkt holst, kannst du aber schon zufrieden sein.“

…den von ihm verschuldeten Elfmeter: „Gott sei Dank habe ich den Salli (Anm.: Raphael Sallinger) hinten gehabt. Absoluter Aussetzer, dumme Aktion, darf ich nicht machen. Aber dafür hast du eine Mannschaft, die dich dann auffängt. Nichts ist geschenkt.“

…ob ein Unentschieden beim LASK respektabel sei: „Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir haben aus drei Spielen sieben Punkte geholt, gegen Gegner, bei denen uns das nicht jeder zutraut. Wir sind weit noch nicht dort, wo wir hinwollen.“

„Wir bereiten uns auf diese Situationen vor. Wo hat der Schütze die letzten Elfmeter hin geschossen?"

Raphael Sallinger (Tormann TSV Egger Glas Hartberg) über...

…die Leistung: „Wenn man zu null spielt, ist das sehr gut. Ich glaube, wir hätten das mit dem Ball von hinten raus besser lösen können. Der LASK hat sehr viel Druck gemacht. Das haben wir aber gewusst. Wir hätten in der 1. Halbzeit auf jeden Fall in Führung gehen müssen.

Donis Avdijaj hat zwei super Chancen gehabt. Normalerweise macht er die mit seiner Qualität. Insgesamt hat der LASK am Ende extremen Druck auf uns ausgeübt. Da haben wir von hinten raus auch nicht mehr so die Lösungen gehabt. Ich denke, dass das 0:0 daher in Ordnung geht.“

…den parierten Elfmeter: „Wir bereiten uns auf diese Situationen vor. Wo hat der Schütze die letzten Elfmeter hin geschossen? Da hat er, glaube ich, nach links geschossen. Heute ist das zum Glück gutgegangen.“

„Wenn man ehrlich ist, passt es nicht"

Donis Avdijaj (Stürmer TSV Egger Glas Hartberg) über...

…ob man mit dem Punkt zufrieden sein könne: „Wenn man ehrlich ist, passt es nicht. Wir haben heute zu viel investiert, um mit einem Punkt zufrieden zu sein.“

…was heute gefehlt habe: „Die letzte Konsequenz. Der LASK hat einen Strafstoß gehabt. Ich hatte selber drei. Ich glaube, dass sie heute mit dem Punkt glücklich sein können. Wir können damit aber heute nicht zufrieden sein.“

…was das über das Spiel von Hartberg aussagt, wenn man mit einem Punkt beim LASK nicht mehr zufrieden sein könne: „Das ist unabhängig vom Gegner. Wir konzentrieren uns auf uns und haben einen Plan, wie wir spielen wollen. Das ist in Österreich im Laufe der Zeit auch angekommen. Wir versuchen unseren Plan hier durchzuziehen. Das klappt dann phasenweise, wogegen wir zum Ende hin etwas schwächer geworden sind. Das hätten wir viel früher klarmachen können und heute auch drei Punkte mitnehmen.“

…wo die Reise hingeht, wenn man noch kaltschnäuziger vor dem Tor wäre: „Wir wollen erstmal kleine Brötchen backen und von Spiel zu Spiel schauen. Wir haben die ersten 22 Runden eine spannende Challenge. Die Entwicklung ist gut. Und wir wollen jeden Tag unser Bestes geben. Wenn wir heute einen Punkt mitnehmen, ist es ein Punkt. Wir wollen jedes Spiel das Maximum rausholen und das hat heute nicht funktioniert.“

ADMIRAL Bundesliga, 8. Runde

Sonntag, 24.09.2023, 14:30 Uhr, Raiffeisen Arena Linz, Z: 10.300; SR: Christopher Jäger/Salzburg

LASK - TSV Egger Glas Hartberg 0:0

Bes. Vorkommnisse: Sallinger hält Elfmeter von Žulj (55., Foul von Heil an Renner)

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at