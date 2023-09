Was für eine verrückte 8. Rd. der ADMIRAL Bundesliga! Das Top-Trio ohne Sieg! Während der Dritte LASK beim 0:0 seinen "TSV Hartberg-Fluch" nicht beendete, holte auch der SK Sturm Graz mit dem 1:1 im Top-Spiel beim SK Rapid Wien zumindest einen Zähler und bleibt als einziger Klub unbesiegt (5S, 3U). Allerdings verpasste der Zweite und Vizemeister die große Chance zur Tabellenführung. Die war aufgelegt, weil Serienmeister FC Red Bull Salzburg am Samstag sensationell 0:1 gegen den FC Blau-Weiß Linz unterlag. Österreichs Fußball-Flaggschiff dockte beim U(nderdog)-Boot aus Linz an. Damit zur Nachlese!

Alter schützt vor Toren nicht: Ronivaldo bescherte mit seinem Goldenen Tor dem FC Blau-Weiß Linz einen ebenso historischen wie heroischen Sieg beim zuvor 37 BL-Spiele unbesiegten Serienmeister, der außerdem in der Red Bull Arena seit Dezember 2020 (WAC) und somit 45 (!) Heimspielen ohne Niederlage war. Doch dann kam ein 34-jähriger Torjäger vom Zuckerhut und versüsste den Linzern diesen unvergesslichen Samstag, den 23. September ´23!

Kärnten-Schreck Marin Ljubičić - Klagenfurter LASK-Komplex

FC Red Bull Salzburg – FC Blau Weiß Linz 0:1 (0:0)

Es klingt wie ein (Fußball-) Märchen...es war ein Mal ein "kleiner" Klub aus Linz, der schaffte es in der Red Bull-Ära die großen Salzburger in beiden bisherigen Pflichtpartien zu besiegen. Jeweils im für die Blau-Weißen "Wonnemonat September". Erst am 19. September 2010 als damaliger Zweitligist in der 2. Runde des ÖFB-Cup mit 3:1 im Linzer Stadion am Froschberg (...wenn wir schon bei Märchen sind...) und nun fast auf den Tag genau 13 Jahre später im Revier der Roten Bullen in der ADMIRAL Bundesliga.

"Keine Drohung" an den Serienmeister: Das Rückspiel am Linzer Donaupark findet am Wochenende 24./25. Februar 2024 statt. Die vergangenen 2 Testspiele gewannen die Salzburger gegen die Blau-Weißen übrigens stets klar: 6:0 (2020), 7:1 (2019). Doch wenn es ernst wurde, waren die Stahlstädter da. Während bei der Struber-Elf der vermeintlich "zweite Anzug" nicht passte...wer 9 Mal rotiert, am Ende verliert.

Matchwinner und Vorsaison-Zweitliga-Torschützenkönig Ronivaldo erzielte sein 3. BL-Tor. Der 34-jährige Brasilianer war an 5 der 11 BL-Tore des FC Blau Weiß Linz direkt beteiligt (3 Tore, 2 Assists). Der agile Conor Noss lieferte in seinem 8. BLSpiel seinen ersten Assist ab.

Der 37-jährige RB Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer, gebürtiger Linzer, bereitete 5 Schüsse direkt vor – Höchstwert in diesem BL-Spiel. RBS-Innenverteidiger Oumar Solet hatte 156 Ballaktionen – Höchstwert eines Spielers in einem BL-Spiel seit detaillierter Datenerfassung (2013/14).

BW Linz-Innenverteidiger Manuel Maranda hatte 9 klärende Aktionen – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

"Well done": Andy Irving & Co. feiern den ersten Heimsieg der Saison und 3. Dreier insgesamt, mit stolzen 13 Zählern steht das Pacult-Team damit auf Rang 4.

Lustenauer Negativ-Spirale hält an - jetzt trifft Austria auch noch für den Gegner

SK Austria Klagenfurt – SC Austria Lustenau 1:0 (1:0)

In Teil 2 ihres einwöchigen Heimspiel-Doppels rehabilitierten sich die Kärntner Violetten für die 1:3-Niederlage gegen den LASK am Vorsonntag (erste Saison-Niederlage!). Der fleißige Grieche Kosmas Gkezos hatte die meisten Ballaktionen in diesem BL-Match: 78.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte in den ersten 8 BL-Spielen 13 Tore – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison. Wobei diesmal der Gegner per Eigentor das siegbringende "Goldene Tor" markierte.

Austria Lustenau traf seit dem Wiederaufstieg in die ADMIRAL Bundesliga zum 4. Mal ins eigene Tor – doppelt so oft wie in den ersten 3 BL-Saisonen zusammen.

Austria-Akteur Torben Rhein war an 5 Schüssen direkt beteiligt (1 Schuss, 4 Vorlagen) – Höchstwert in diesem BL-Spiel. Sein deutscher Landsmann, der 20-jährige Ben Bobzien, war der "Dribbling-Kaiser" in diesem Match, gewann 5.

Zwei der Besten ihrer Teams beim Tiroler Torreigen: Julius Ertlthaler (WSG Tirol, r.) und der 20-jährige Villacher Nikolas Veratschnig, der mit dem WAC den ersten Auswärtssieg landete und in der Fremde mit den Wölfen unbesiegt bleibt.

Wölfe und der Lucky-Punch werden langsam zur Gewohnheit

WSG Tirol – RZ Pellets WAC 2:3 (0:1)

Das torreichste Match der Runde. Fast die Hälfte der gesamt 12 Treffer fielen am Innsbrucker Tivoli. Wo die WSG weiter ohne Sieg ist und bei 3 Niederlagen und 1 Remis eine indiskutable Heimbilanz aufweist. Die Wölfe dagegen weiter in fremden Revieren auf "Beutezug" und unbesiegt, nach 3 Remis zuvor nun auch mit dem ersten Auswärtssieg. Und schon wieder einem LuckyPunch (vor einer Woche Thomas Sabitzer beim 3:3 beim SK Rapid).

Augustine Boakye erzielte sein 5. BL-Tor – 4 davon in Auswärtsspielen. Erstmals traf der 22-jährige Offensivakteur aus Ghana vor der Halbzeitpause. Mannschaftskollege Mohamed Bamba erzielte sein 4. BL-Tor, 3 davon in den letzten beiden Spielen (zuvor Doppelpack gegen den SK Rapid).

Simon Piesinger lieferte seinen 3. BL-Assist für den WAC ab – alle in Auswärtsspielen. So viele BL-Assists lieferte der 31-jährige Linzer sonst nur für den SK Puntigamer Sturm Graz ab (4).

Julius Ertlthaler erzielte sein 5. BLTor in der ADMIRAL Bundesliga – er traf immer in Heimspielen. Drei der fünf Tore erzielte er im Jahr 2023 – von 2015 bis 2022 traf er zweimal.

Nik Prelec erzielte sein 3. BL-Tor in dieser Saison, davon 2 in Heimspielen, vergangene Saison erzielte er 5 seiner 6 Tore auswärts.

Donis Avdijaj mit dem TSV Hartberg gegen Philipp Ziereis und den LASK obenauf, entführte bei den zuletzt in der Liga Seriensiegern aus Linz einen wertvollen Punkt. Wobei der 27-jährige, gebürtige Osnabrücker und Nationalspieler des Kosovo sogar die Mega-Möglichkeit zum Gäste-Sieg hatte.

Oberösterreich ist für Hartberger weiter "Reise wert" - Abwehrbollwerk auswärts

LASK – TSV Egger Glas Hartberg 0:0

Im 9. BL-Duell in Serie blieb der TSV Hartberg gegen den LASK unbesiegt (3S, 6U). Nach dem 3:0-Coup in der Vorsaison am 8. Oktober 2022 in Pasching, blieben die Ost-Steirer auch bei ihrem Debüt-Gastspiel in der neuen Raiffeisen Arena ohne Gegentor und enführten einen Punkt. Zuvor gab es im Kalenderjahr im Frühjahr 2 Siege beim späteren Absteiger SV Guntamatic Ried und vor wenigen Wochen ein 3:3 bei Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz in dessen neuen Arena.

Donis Avdijaj gab 5 Schüsse ab, der höchste Wert für einen Spieler des TSV in dieser BL-Saison. Innenverteidiger Paul Komposch hatte die meisten Ballaktionen in diesem Match (87).

LASK-Kapitän Robert Žulj gewann die meisten Zweikämpfe (12) dieser Partie, scheiterte jedoch per Foulelfmeter (Jürgen Heil an René Renner) an TSV-Torhüter Raphael Sallinger. LASK-Innenverteidiger Andrés Andrade fing 6 Bälle ab – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Der TSV Egger Glas Hartberg blieb im 3. BL-Auswärtsspiel in Folge ohne Gegentor – erstmals in der Klubhistorie.

Ex-GAK 1902-Abwehrspieler Paul Koller (l.) erwies sich bisher als die erhoffte Verstärkung beim SCR Altach, hier im intensiven Zweikampf mit Austria-Toptorschtütze Andreas Gruber dem ein Treffer aberkannt wurde wg. Handspiel. Außerdem wurde Austria Wien ein Elfmeter verwehrt als Guenouche zu Fall kam.

Torhüter-Freud & -Leid: Sallingers Benchmark - Früchtl´s Fauxpas

CASHPOINT SCR Altach – FK Austria Wien 2:1 (2:1)

Beide Teams legten schnell los, doch in punkto Toren auch schnell nach - nach 15 Minuten war beiderseits das "Pulver verschossen" - siehe Spielbericht.

Ein Abwehrspieler ging vorran: Johannes Handl machte den Anfang und erzielte sein 1. BL- Tor in dieser Saison. Der 25-jährige Grazer traf erstmals seit dem 15. August 2021 und erzielte 4 seiner 5 BL-Tore in Auswärtsspielen. Dominik Fitz lieferte dabei seinen 1. Assist in dieser BL-Saison – in der Vorsaison war der 24-jährige Wiener mit 11 Assists der beste Vorlagengeber der Liga.

Lukas Fadinger erzielte sein 2. BL-Tor für den SCR Altach (in 8 Einsätzen) – so viele wie in 32 Einsätzen für den SK Puntigamer Sturm Graz und den TSV Egger Glas Hartberg zusammen. Der 22-jährige Steirer traf immer in Heimspielen.

Der 28-jährige Deutsche Mike-Steven Bähre erzielte sein 2. BL-Tor (diesmal per Elfmeter) – beide vor der Halbzeitpause und in einem Heimspiel. SCRA-Rückkehrer Christian Gebauer lieferte seinen 1. BL-Assist seit dem 20. Juni 2020 ab. Es war sein 13. BL-Assist, sein erster gegen den FK Austria Wien.

Wegen eines Feuerwerks aus dem SK Rapid-Sektor war das emotionsgeladene Traditions-Duell und Top-Spiel der 8. Runde lange unterbrochen, dauerte das Match über 100 Minuten!

Jugend forsch(t) beim SK Rapid gegen Vizemeister

SK Rapid – SK Puntigamer Sturm Graz 1:1

Alexander Prass erzielte sein 4. BL-Tor – 3 davon im Jahr 2023. Es war seine erste direkte Torbeteiligung in dieser BL-Saison.

SK Rapid-Sommer-Neuzugang Matthias Seidl gab die meisten Schüsse (4) in diesem Match ab. Abwehr-Youngster Leopold Querfeld eroberte 13-mal den Ball – Höchstwert in diesem BL-Spiel. Den "Wettbewerb" bei den Ballaktionen gewann Jonas Auer mit 93.

Das Durchschnittsalter der Startformation des SK Rapid betrug 22 Jahre und 310 Tage – so jung war die Startelf der Hütteldorfer in der ADMIRAL Bundesliga zuletzt am 30. April 2017 (22 Jahre, 221 Tage). Insgesamt ist es Rapids fünftjüngste Startelf in der BL-Geschichte.

Zum SPIELBERICHT!

