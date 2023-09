392 Tage nach dem letzten Spiel gegen den SC Imst kommt es am Mittwoch, den 27.September 2023 für den LASK erneut zum Duell im UNIQA ÖFB-Cup mit den Tirolern aus der Regionalliga West. Anstoß ist um 18:30 Uhr (Ligaportal-Liveticker).

Wollen wie in der Vorsaison (Halbfinale) auch in dieser Saison wieder hoch hinaus bzw. weit kommen im Uniqa-ÖFB-Cup: Philipp Ziereis und der LASK. An das Spiel in Imst vor einem Jahr hat der 30-jährige Athletiker-Abwehrchef allerdings eher unschöne Erinnerungen, flog der deutsche Routinier damals doch nach gut einer Spielstunde vom Platz.

Vor einem Jahr setzte sich Bundesligist LASK erst nach Verlängerung in Imst durch

Gut ein Jahr ist es her, dass die Athletiker den Regionalligisten aus Tirol in der Verlängerung mit 4:1 (0:0, 1:1) niederrangen. Nachdem Philipp Ziereis in der 62. Minute die Rote Karte sah, brachte Armin Hamzic den numerisch überlegenen Außenseiter per Kopfball in Führung (72.), ehe in der Schlußphase der regulären Spielzeit Keito Nakamura für den LASK noch ausglich (86.) und für die Verlängerung sorgte.

In der hatten der dezimierte Bundesligist dann den "längeren Atem" und fixierte durch Treffer von Flecker (94.), Nakamura (104.) und Maren Ljubičić (118.) den Einzug in das Achtelfinale. Für Kapitän Robert Zulj & Co. ist es somit eine Rückkehr in den Westen des Landes.

In der Regionalliga West rangieren die Imster zurzeit auf dem 6. Platz. Das Team rund um Trainer Bernhard Lampl startete mit drei Siegen, vier Unentschieden und zwei Niederlagen in die Saison. In der ersten Cup-Runde konnten sich die Imster gegen den Zweitligisten SW Bregenz mit 2:0 durchsetzen. Mit Florian Jamnig hat der Ligakonkurrent von Röthis – Gegner des LASK in der ersten Cup-Runde – zudem einen ehemaligen Athletiker im Kader.

Gutes Omen gegen Regionalligisten

Mit Imst treffen die Athletiker zum vierten Mal binnen 14 Monaten auf einen Vertreter der Regionalliga West und wollen die Siegesserie gegen die Drittligisten ausbauen. Die Bilanz bisher: ein 9:1 Sieg zum Auftakt der letzten Saison gegen den SC Schwaz, der Zweitrundenkrimi gegen den SC Imst (4:1 Sieg nach Verlängerung) und ein souveränes 6:0 gegen Röthis zum Pflichtspielauftakt der Saison 2023/24.

LASK-Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel: "Auf uns wartet mit Imst sicherlich ein hochmotivierter Gegner, der uns vor eine unangenehme Herausforderung stellen wird. Wir müssen von Beginn an hochkonzentriert in das Spiel gehen. Wenn wir unsere Aufgaben erledigen, werden wir eine Runde weiterkommen.“

Es fehlen: Anselm, Taoui, Wiesinger.

