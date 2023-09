5 Niederlagen in Folge kassierte der DSV Leoben in der ADMIRAL 2. Liga, ehe sich der angeschlagene Aufsteiger heute in der 2. Runde des Uniqa-ÖFB-Cup den "Frust von der Seele" schoss und unter Neo-Cheftrainer René Poms das erste Erfolgserlebnis mit 3:1 gegen die WSG Tirol feierte. Die sich wiederum bisher ja auch in der ADMIRAL Bundesliga-Saison nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat und mit nur 5 Zählern auf dem vorletzten Rang liegt. Mit dem vorzeitigen Ausscheiden im Cup können sich die Wattener nun voll und ganz auf den Liga-Alltag konzentrieren.

WSG Tirol-Trainer Thomas Silberberger mochte gar nicht mehr hinschauen. Nach der bisher verkorksten Saison in der ADMIRAL Bundesliga erlebten die Wattener nun auch im Uniqa-ÖFB-Cup beim Zweitligisten DSV Leoben ein Déjà-vu. Während die Steirer nach ihrer Unserie in der 2. Liga einen Befreiungsschlag schafften.

WSG Tirol-Startelf-Debüt für 18-jährigen Yannick Vötter

Mit 6 personellen Veränderungen im Vergleich zum Last-Minute-Drama gegen den Wolfsberger AC (2:3) am vergangenen Samstag schickte das Trainerteam rund um Cheftrainer Thomas Silberberger den Tiroler Bundesligisten in das UNIQA ÖFB Cup-Duell mit dem Zweitliga-Aufsteiger DSV Leoben. Darunter auch der 18-jährige Yannick Vötter, der zu Saisonbeginn von den WSG Tirol Juniors in die Profiabteilung befördert wurde und in Leoben sein Startelfdebüt für die Grün-Weißen gab.



Angeführt von Kapitän Felix Bacher startete der Tiroler Bundesligist ordentlich in die Partie, ein erster Schussversuch von Vötter (6’) verfehlte das gegnerische Gehäuse jedoch knapp. Dies sollte jedoch auch die einzig nennenswerte Torchance in einer aus Sicht der Silberberger-Elf rabenschwarzen ersten Spielhälfte bleiben. Nach 19 gespielten Minuten fällte der in die Startelf rotierte Okungbowa Leoben-Stürmer Amoah an der Strafraumgrenze. S

chiedsrichter Markus Greinecker entschied folgerichtig auf Strafstoß für die Hausherren, den verwandelte Friesenbichler eiskalt zur Führung - ein Wirkungstreffer für die Grün-Weißen aus Tirol. Denn nur 120 Sekunden später nutzten die Obersteirer die Verunsicherung in der WSG-Defensive erneut aus, indem Amoah Ex-Rapid-Stürmer Alar bediente, der per Kopf den 2:0-Pausenstand herstellte.

Joker-Treffer reichte nicht aus

In der Halbzeitpause nahm Cheftrainer Thomas Silberberger einen Doppeltausch vor. Nik Prelec und Alexander Ranacher sollten für frischen Wind sorgen und eine mögliche Wende herbeiführen. Doch dieses Unterfangen sollte sich nur drei Minuten nach dem Seitenwechsel als deutlich schwieriger als erhofft gestalten. Nach einem DSV-Spielzug über die rechte Seite war erneut Deni Alar zur Stelle und vollendete zu seinem Doppelpack und einem komfortablen Drei-Tore-Vorsprung für die Hausherren.

Zumindest in der 53. Spielminute sollte sich der vorgenommene Doppelwechsel auf Seiten der WSG bezahlt machen: Prelec nahm eine Ranacher-Flanke per Kopf ab und verkürzte auf 1:3. Im weiteren Spielverlauf tat sich die Silberberger-Elf jedoch schwer, weitere hochkarätige Torchancen zu kreieren und somit war das Zweitrundenaus für die WSG Tirol besiegelt.

Bereits in Runde 1 waren die Wattener beim glücklichen 3:2-Erfolg nach Verlängerung in Bad Schallerbach/OÖ knapp an einem Ausscheiden vorbeigeschrammt.

"Das ist einfach katastrophal"

Thomas Silberberger (WSG Tirol-Cheftrainer): "Irgendwo sind wir verdient ausgeschieden. Es macht mich sprachlos, wie wir dem Gegner die Tore am Silbertablett präsentieren. Alle drei Tore kamen durch grobe individuelle Fehler zustande. Drei Querpässe, die den Gegner geradezu zum Toreschießen einluden. Das lässt mich einfach ein Stück weit sprachlos zurück. Das hat auch nichts mit taktischer Ausrichtung oder Fehler in der Intensität zu tun, sondern ist einfach katastrophal."

DSV Leoben GGMT Revolution – WSG Tirol 3:1 (2:0)



UNIQA ÖFB Cup | Runde 2

Dienstag, 26. September 2023 | 19:00 Uhr / Monte Schlacko Arena, Leoben; Z: 1.480

Torfolgee: 1:0 Friesenbichler (20‘), 2:0 Alar (22‘), 3:0 Alar (48‘); 3:1 Prelec (53‘).

DSV Leoben: Wiegele – Turi – Brkic – Horvat – Pichler – Halili (69‘ Weberbauer) – Alar (72‘ Hirschhofer) – Amoah – Friesenbichler (72‘ Pecnik) – Heinrich – Eskinja (78‘ Untergrabner).

WSG Tirol: Ozegovic – Sulzbacher (68‘ Forst) – Bacher – Okungbowa (68‘ Gugganig) – Štumberger – Taferner – Ertlthaler – Ogrinec (57‘ Naschberger) – Vötter (46‘ Ranacher) – Diarra – Buksa (46‘ Prelec).

Schlusspfiff. Wir unterliegen dem DSV Leoben mit 1:3 und scheiden aus dem UNIQA ÖFB Cup aus.



