5:1 (in Wolfsberg, 6. August 2022; 4 Tore Marin Ljubičić), 4:1 (in Pasching, Hattrick Robert Žulj) gewann der LASK in der Vorsaison im Herbst beide Duelle gegen den RZ Pellets WAC. Ergo 9 ihrer 38 Tore (= rd. 25 %) im Grunddurchgang erzielten die Oberösterreicher allein gegen die Kärntner. Am morgigen Samstag (ab 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) treffen beide Traditions-Klubs erstmals im Kalenderjahr 2023 aufeinander, da sich ja heuer im Frühjahr die Wege trennten und die Lavanttaler erstmals seit der Ligareform im Unteren Playoff zu finden waren.

Offensives Hoffnungsduo der Linzer! 9 Tore erzielte der LASK im vergangenen Herst in den beiden Duellen mit dem WAC. Allein 7 davon das Offensiv-Duo Robert Žulj (3) und Marin Ljubičić (4). Letzterer entpuppte sich bisher als "Kärnten Kobra"...erzielte von seinen 13 Bundesliga-Treffern allein 8 (!) gegen Austria Klagenfurt und den WAC (je 4), davon 7 auswärts in Kärnten!

Duell-Bilanz sieht LASK klar vorn

Sowohl den Athletikern als auch den Kärntnern gelang unter der Woche der Sprung in das Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups. Während der LASK in Tirol gegen den SC Imst einen 3:0-Sieg einfuhr, gelang dem WAC ein 2:1-Sieg gegen die SV Guntamatic Ried.

In der ADMIRAL Bundesliga kommt es am Wochenende zum 21. Duell der beiden Mannschaften. Die Bilanz bisher: 12 Siege für den LASK, 3 Remis und 5 Siege für den WAC, Torverhältnis 42:16 zugunsten der Schwarz-Weißen. Die vergangenen Spiele zeigten, dass die Linzer vor allem in der Ferne zumeist die Oberhand behielten. So konnte man aus 10 Auswärtsspielen 6 Mal voll punkten.

Offensives Hoffnungsduo der "Wölfe": Mohamed Bamba & Thierno Ballo.

B.B.-Sturm beachten

Die Stahlstädter holten 14 Punkte aus den vergangenen 6 Spielen in der Liga. Dabei musste man nur 2 Gegentreffer hinnehmen. Maßgeblichen Anteil an den erfolgreichen letzten Wochen hatte die Defensivreihe der Schwarz-Weißen, welche für die nötige Stabilität sorgte.

Sicherlich besonders gern blickt Marin Ljubičić auf das letzte Duell in der Lavanttal-Arena zurück, konnte der 21-jährige Kroate an jenem 6. August 2022 gleich vierfach einnetzen. Auf Seiten der Wölfe spielte sich bisher Mohamed Bamba in den Vordergrund. Der 21-jährige Ivorer kommt in der laufenden Saison bereits auf 4 Treffer (der "B.B."-Sturm wird komplettiert durch Augustine Boakye aus Ghana, 22 Jahre).

Auch auf dessen gleichaltrigen Landsmann Thierno Ballo haben Athletiker-Abwehrchef Philipp Ziereis & Co. aufzupassen. Ballo stammt aus der Jugend vom SV Chemie Linz und vom LASK, ehe der der 1,72 Meter große Außenspieler den Weg über den Nachwuchs von Bayer Leverkusen, Viktoria Köln, Chelsea London (U18, U23) und kurzzeitig dem SK Rapid Wien zum WAC fand.

„Mit WAC erwartet uns spielstarke Mannschaft"

LASK-Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel: „Mit dem WAC erwartet uns eine spielstarke Mannschaft, die oft versucht schnell in das letzte Drittel zu kommen.

Wenn es uns gelingt, das zu unterbinden, haben wir die Qualität auch gegen den WAC drei Punkte mitzunehmen.“

Es fehlen: Anselm, Taoui, Wiesinger.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL