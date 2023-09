In diesem Sommer kam er von den Fohlen des deutschen Kultklubs vom Niederrhein, VfL Borussia Mönchengladbach, zum FC Blau-Weiß Linz, avanvierte auf Anhieb zur Stammkraft und war bisher in allen 8 ADMIRAL Bundesliga-Spielen im Einsatz (6x in der Startelf): der beidfüßige, offensive Außenspieler Conor Noß. Der 11-malige U-21-Nationalspieler von Irland peilt mit dem Aufsteiger am Samstag gegen den starken Tabellenvierten Austria Klagenfurt (siehe auch HIER) den ersten Sieg im neuen Personal-Hofmann-Stadion an und äußerte sich zuvor im exklusiven Interview mit Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann.

Belebendes Element im Spiel des FC Blau-Weiß Linz: Außenstürmer Conor Noss

"Wenn wir als Mannschaft auftreten haben wir gegen jeden Gegner eine Chance"

Ligaportal: Hallo Conor, schaue mir grad mal Deine Schultern an nach den vielen Schulter-Klopfern im Zuge des sensationellen Sieges der Blau-Weißen in der vergangenen Runde bei Serienmeister und Champions League-Teilnehmer FC Red Bull Salzburg. Wie vielfältig waren die Lobes-Hymnen?

Conor Noß: Ja, es gab natürlich schon viele Schulterklopfer. Zurecht auch, wie ich finde. Weil wir in Salzburg schon Historisches geleistet haben. Ich kann das allerdings auch gut einschätzen, weil es am Ende des Tages nur ein Spiel war. Um unsere Ziele zu erreichen müssen wir noch viele weitere Spiele gewinnen. Von dem her habe ich das Spiel abgehakt und konzentriere mich jetzt auf Samstag gegen Austria Klagenfurt.

Ligaportal: Ab wann hat sich in der Red Bull Arena im Spiel der Glaube manifestiert, die Überzeugung, dass ihr sogar gewinnen könnt (Anm.: seit Dez. 2020 und 4 Heimspielen waren die Roten Bullen unbesiegt)?

Conor Noß: Man muss mit dem Glauben in das Spiel rein gehen, denn sonst gewinnt man sowieso nichts. Wenn man dann ins Spiel gekommen ist und merkt, dass man ein, zwei gute Aktionen nach vorne hat und sie die erste Chance nicht reinmachen, fängt man immer mehr an, daran zu glauben. Und je länger man die Null hält. Das war das Wichtigste, dass wir die Null hinten halten.

Dann merkt man, hier ist was möglich. Nach dem 1:0 für uns war dann klar, jetzt müssen wir mit allen Mann verteidigen. Ich bin froh, dass es dann auch so geklappt hat. Der Matchplan war, dass wir mutig sein und Salzburg vorne anlaufen wollten. Weiters gut verteidigen und das Spiel so lang wie möglich offenhalten, um unsere Konterchancen dann zu nutzen.

Ligaportal: Welche nachhaltige Wirkung kann dieser Sensations-Sieg haben? Ihr habt gegen Vizemeister SK Sturm Graz, den Vorjahres-Dritten LASK, den SK Rapid Lehrgeld bezahlt in den ersten Runden. Jetzt dieser Coup in Salzburg. Auch wenn die Roten Bullen rotiert haben, was eure Leistung nicht schmälern soll, wie weit sind die Blau-Weißen an die Top-Teams der Liga ran gerückt?

Conor Noß: Wie unser Trainer schon gesagt hat, werden wir meistens als Underdog in die Spiele gehen. Wir müssen weiter an uns arbeiten und in jedem Spiel mutig sein. Uns was zutrauen, an unsere Stärken glauben. Kompakt stehen und als Mannschaft verteidigen. Wenn wir als Mannschaft auftreten haben wir gegen jeden Gegner eine Chance.

Ligaportal: Der erste Heimsieg im neuen Stadion fehlt noch in eurer Sammlung. Wie siehst Du die Ausgangskonsellation gegen Austria Klagenfurt, eine homogene und erfolgreiche Mannschaft?

Conor Noß: Es wird ein sehr schweres Spiel und Zeit für unseren ersten Heimsieg. Den haben sich unsere Fans auf jeden Fall verdient. Wir werden alles dafür tun, dass wir das Spiel gewinnen.

"Mit der Nationalmannschaft kommt dann von ganz allein"

Ligaportal: Du bist angekommen beim FC Blau-Weiß Linz hast Dich bereits als Stammkraft etabliert und ja auch schon mal Luft in der deutschen Bundesliga geschnuppert. Auch wenn es schwierig und ein eher "hinkender Vergleich" ist, wie siehst Du die Unterschiede zwischen der Belletage in Deinem Geburtsland und der ADMIRAL Bundesliga?

Conor Noß: Es ist wirklich sehr schwer zu vergleichen. Der Fußball hier in Österreich gefällt mir auch sehr gut, aber die deutsche Bundesliga ist natürlich eine der besten Ligen der Welt, mit Weltklasse-Spielern. Ich will damit nicht sagen, dass die Spieler in der österreichischen Liga nicht gut sind, doch es da schon noch ein gewisser Unterschied. Aber ich finde, dass die ADMIRAL Bundesliga auf jeden Fall eine sehr gute Liga ist.

Ligaportal: Abschließend zu Deinen persönlichen Ziel. Auch im Hinblick auf die irische A-Nationalmannschaft, nachdem Du in der U21 ja schon 11 Einsätze hattest?

Conor Noß: Ja, wer weiß...! Ich versuche mich immer auf das nächste Spiel zu konzentrieren und meine Leistung abzurufen. Das, was das Team von mir braucht. Mit der Nationalmannschaft kommt dann von ganz allein, wenn man auf seine Leistunge achtet und immer bei sich selbst bleibt.

Ligaportal: Ein A-Nationalspieler beim FC Blau-Weiß Linz...wäre ja was. Viel Erfolg und danke für´s Gespräch.

Zur Person: Conor Noß

Geb.: 01.01.2001 in Düsseldorf

Vater aus Deutschland, Mutter aus Irland

Nationalität: Irland & Deutschland

Beidfüßig, 1,81m groß

Jugendvereine: SG Kaarst (2006-2008), Sportfreunde Vorst (2008-2009), Borussia Mönchengladbach (2009-2019).

Vertrag beim FC Blau-Weiß Linz bis Juni 2025 (plus Option für weiteres Jahr)

3 Bundesliga-Einsätze für VfL Borussia Mönchengladbach, 8 ADMIRAL BL-Einsätze für BW Linz (1 Tor, 1 Assist)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at (2) und IMAGO-Fotostand (1)