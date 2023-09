Die Bundesliga hatte am letzten Spieltag eine faustdicke Überraschung zu bieten! Völlig unerwartet siegte Aufsteiger Blau-Weiß Linz bei Spitzenreiter Red Bull Salzburg, die bis dato noch keinen einzigen Punktverlust in der Saison 2023/24 zu verzeichnen hatten. Für die Oberösterreicher war es ein eminent wichtiger Auswärtsdreier im Kampf um den Klassenverbleib, die Mozartstädter sind weiterhin Tabellenführer, jedoch nur noch mit einem Punkt Vorsprung auf Sturm Graz. Sturm sicherte sich einen Punkt bei Rapid Wien und will nun im Heimspiel gegen Tirol wieder dreifach punkten. Dieses Ziel hat auch Salzburg bei Schlusslicht Austria Lustenau.

Es wird hitzig in der Hauptstadt

Zufrieden sind der SK Rapid und die Austria in dieser Saison ganz sicher nicht. Die Grün-Weißen dümpeln im Mittelfeld der Liga herum und haben erst zwei Siege auf dem Konto. Noch bitterer sieht es bei der Wiener Austria aus, die mit nur fünf Punkten tief im Abstiegskampf stecken. Auch am vergangenen Wochenende verlor man trotz zwischenzeitlicher Führung mit 1:2 in Altach. Beim letzten Derby-Aufeinandertreffen, in der Meistergruppe im Mai, siegte die Mannschaft von Cheftrainer Michael Wimmer immerhin mit 3:1. Ein gutes Omen? Drei Punkte wären gerade im Stadtderby am Sonntag, um 17:00 Uhr, dringend notwendig.

