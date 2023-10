Am heutigen Sonntag, den 1. Oktober 2023 wurden im Anschluss an das 341. Wiener Derby zwischen Austria Wien und dem SK Rapid um kurz nach 19:20 Uhr die Paarungen für das Achtelfinale im UNIQA ÖFB Cup der Saison 2023/2024 ausgelost. Unter den 16 Vereinen befinden sich bis auf die WSG Tirol noch alle 11 ADMIRAL Bundesliga-Klubs. Komplettiert durch 5 Teams aus der ADMIRAL 2. Liga. Aus den Landesverbänden ist keine Mannschaft mehr vertreten, was für Runde 3 eher Seltenheitswert hat. Ligaportal.at hat die 8 Achtelfinal-Duelle für euch im Überblick:

Er erzielte das Tor der 2. Runde im Uniqa-ÖFB-Cup, womöglich gar im Bewerb für die Saison: Nikolai Baden Frederiksen. Der 23-jährige Däne traf für seinen neuen Klub SC Austria Lustenau beim 3:2-Sieg auf der Hohen Warte zum 1:0-Führungstor von der Mittellinie - siehe auch Beitrag mit VIDEO.

Das sind die Achtelfinal-Duelle:

DSV Leoben vs. WAC

GAK vs. Sturm Graz

SKN St. Pölten vs. SC Austria Lustenau

SKU Amstetten vs. SK Rapid

KSV 1919 vs. LASK

Cashpoint Altach vs. FC BW Linz

TSV Hartberg vs. FC Red Bull Salzburg

FK Austria Wien vs. SK Austria Klagenfurt

Die 3. Uniqa-ÖFB-Cup-Runde findet von Dienstag, den 31. Oktober bis Donnerstag, den 2. November statt.



Das UNIQA ÖFB Cup Finale der Saison 2023/24 wird am 1. Mai 2024, genau wie in den zwei Jahren darauf, im Wörthersee Stadion in Klagenfurt ausgetragen.

Weitere Spieltermine UNIQA ÖFB Cup Saison 2023/24

Viertelfinale: 9./10./11. Februar 2024

Halbfinale: 2./3./4. April 2024

Finale: 1. Mai 2024

Foto: SC Austria Lustenau