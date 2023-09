Duell der Tabellennachbarn in Runde 9! Der derzeit Tabellenfünfte TSV Egger Glas Hartberg (12 Punkte) empfängt am morgigen Sonntag (01.10., ab 14:30 Uhr, Ligaportal--Liveticker ) den Sechstplatzierten SCR Altach. Schiedsrichter in der Profertil Arena Hartberg ist der Innviertler Stefan Ebner, Österreichs Referee des Jahres.

Beim letzten Duell in der Profertil Arena trennten sich der TSV Hartberg und SCR Altach heuer am 15. April mit 2:2. Nachdem Noah Bischof (im Bild) und die Vorarlberger zur Pause bereits mit 2:0 führten, ehe nach dem Seitenwechsel Kapitän und TSV-Urgestein Jürgen Heil (r.) der Anschlusstreffer gelang (58.) und zwei Minuten später Dominik Prokop der Ausgleich.

„Wir erwarten mit Altach gut organisierten Gegner in Defensive"

Der bisher in dieser Saison prima performende TSV Hartberg möchte den Flow der letzten Wochen (3 Pflichtspielsiege und 1 Remis) mitnehmen und das wichtige Heimspiel gegen die Vorarlberger erfolgreich bestreiten. Spiel 3 innerhalb einer Woche (was für beide Mannschaften gilt) - die Oststeirer sind hungrig auf weiteren Punktezuwachs und bereit auf den nächsten Kraftakt am Sonntag. Diesmal allerdings ohne Cheftrainer Markus Schopp, der nach der erhaltenen Roten Karte am Mittwoch im Uniqa-ÖFB-Cup (1:0 nach Verlängerung beim ADMIRAL 2. Ligisten FC Flyeralarm Admira) gesperrt ist.

Co-Trainer Alexander Marchat: „Wir erwarten mit Altach einen gut organisierten Gegner in der Defensive, der immer wieder Akzente in der Offensive setzt. Altach steht nicht umsonst in der Tabelle dort wo sie aktuell stehen, sie haben sich das absolut verdient.

Ich denke aber, dass wir uns in der Kürze der Zeit richtig gut auf auf den Gegner vorbereitet haben. Es gilt die richtigen Lösungen auf den Platz zu finden, um sie zu knacken. Ich bin guter Dinge, die Jungs brennen drauf und wir wollen zuhause drei Punkte holen!"

"Wir befinden uns in richtig wichtigen Phase"

TSV-Mittelfeldspieler Tobias Kainz (Foto): "Wir befinden uns in einer richtig wichtigen Phase. Wir freuen uns auf das Heimspiel und hoffen auf eine ähnlich coole Kulisse wie gegen die Austria. Mit Altach treffen wir auf einen gefährlichen Gegner und wollen uns so gut wie möglich vorbereiten, um vor heimischem Publikum 3 Punkte einfahren."

Im Heimspiel gegen den @SCRAltach (Sonntag, 14:30 Uhr) möchte unsere Mannschaft gemeinsam mit den TSV-Fans im Rücken den Schwung der letzten Wochen mitnehmen und erneut punkten.



Unser Vorbericht: https://t.co/kitJKH6zfW#htbalt #admiralbl #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/yCVJntOwNr — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) September 29, 2023

