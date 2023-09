Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz gegen den Überraschungs-Vierten SK Austria Klagenfurt endet mit 0:0. Damit bleiben die Linzer auch im 4. BL-Spiel in Folge unbesiegt (2S, 2U), warten allerdings weiter auf den ersten Heimsieg in der ADMIRAL Bundesliga im neuen Personal Hofmann Stadion. Während die Kärntner Violetten ihrerseits in der Fremde den Nimbus der Unbesiegbarkeit wahrten. Beide Teams hatten durchaus Torchancen zum Sieg. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

„Haben unsere Art Fußball zu spielen gefunden“

Gerald Scheiblehner (Trainer FC Blau-Weiß Linz):

…auf die Frage, warum es mit dem ersten Heimsieg nicht klappt: „Hat eh gepasst. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Wir haben gegen eine starke, kompakte Mannschaft heute gespielt. Ein Punkt und kein Gegentor zuhause. Ich bin sehr zufrieden.“

…über das aberkannte Tor: „Hat er richtig entschieden. Wenn es Handspiel war, muss er das ahnden. Das war natürlich gut für uns. 0:1 in der Phase wäre schwer zu verarbeiten gewesen.“

…über die Serie (fünf Spiele ungeschlagen): „Wir haben unsere Art Fußball zu spielen gefunden. Wir verteidigen gut gemeinsam und sind gefährlich über Konter. Vor allem mit der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden.“

"Erste Halbzeit war ein bisschen schläfrig"

Nicolas Schmid (Tormann FC Blau-Weiß Linz):

…über das Remis: „Wir haben einen verdienten Punkt geholt. Die erste Halbzeit war ein bisschen schläfrig. Die Klagenfurter hatten da bessere Chancen. In der zweiten Halbzeit war es dann andersrum.“

…über seine Glanzparade in der 22. Minute: „Das war einfach ein Reflex. Ich bin froh, dass ich die Mannschaft im Spiel halten konnte.“

…über die Serie seiner Mannschaft: „Nächste Woche wird das nächste schwere Spiel auf uns zukommen. Ich bin guter Dinge, dass wir weiterhin punkten.“

"Es nervt mich einfach extrem"

Sinan Karweina (Spieler SC Austria Klagenfurt):

…auf die Frage, ob ihm ein Tor gestohlen wurde: „Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Er steht einen Meter vor dem Ball. Der Gegenspieler schießt den Ball wahrscheinlich auf die Tribüne. Ich weiß es nicht, es ist sehr bitter. Es ist wahrscheinlich Handspiel, laut Regelwerk. Ich bin jetzt ein bisschen emotional. Es nervt mich einfach extrem.“

…über das Remis: „Wenn man das Spiel heute sieht, ist das in Ordnung. Ich will nicht sagen, dass wir zufrieden sein können, weil wir vor allem in der 1. Halbzeit gute Chancen hatten und da noch resoluter sein müssten. Die Dinger müssen wir einfach machen. Wir versteifen uns zu sehr darauf, irgendwann einfache, lange Bälle nach vorne anstatt einfach Fußball zu spielen. Deswegen glaube ich, der Punkt geht in Ordnung.“

"Hab noch nie jemanden gesehen, der die Hand anlegt, wenn er sich dreht"

Florian Jaritz (Spieler SC Austria Klagenfurt):

…über das Remis: „Schwierig zu sagen. Es gab wenige Chancen auf beiden Seiten. Das war ein kampfbetontes Spiel. Unterm Strich war es wohl gerecht.“

…über das aberkannte Tor: „Extrem bitter. Der Ball geht in den Rückraum, ich probiere, schnell den Schuss zu blocken und dreh mich. Hab noch nie jemanden gesehen, der die Hand anlegt, wenn er sich dreht. Schiedsrichter sagt, der hat den Torschuss klar verhindert. Das kann man jetzt leider nicht mehr ändern.“

…über die Handregel: „Es ist für jeden mühsam. Ich weiß nicht, ob man eine Definition finden kann, die keine Grauzonen lässt. Linz sagt, das war ein klares Handspiel, wir sagen, was soll er sonst tun. Es ist immer eine Grauzone.“

ADMIRAL Bundesliga, 9. Runde

Samstag, 30.09.2023, 17 Uhr, Personal Hofmann Stadion, Z: 4700; SR: Alan Kijas.

FC Blau-Weiß Linz - SK Austria Klagenfurt 0:0

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

