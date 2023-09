RZ Pellets WAC gegen LASK endet mit 2:1 für die Lavanttaler. Nachfolgende Statements zu dieser Partie der 9. Runde in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 aus beiden Lagern.

„Wenn ich da keine Emotionen zeige, bin ich eingeschlafen“

Manfred Schmid (Trainer RZ Pellets WAC):

…über seine rote Karte: „Die Situation war schwierig für mich. Wenn ich da keine Emotionen zeige, bin ich wahrscheinlich eingeschlafen. Es war ganz klar kein Foul für mich. Der Spieler läuft weiter und lässt sich fallen dann gibt es trotzdem einen Freistoß. Der Grund für die Karte war, dass ich die Coaching-Zone verlassen habe. Wenn ich keine Emotionen zeigen darf, ist das schwierig. Das ist das Schlimmste, wenn Spieler nicht berührt werden, schreien und sich fallenlassen. Dagegen muss man ankämpfen. Wenn man immer einen Freistoß kriegt, wenn man schreit, wird sich das nie verändern.“

…über den Heimsieg: „Das war in erster Linie ein richtig gutes Spiel von uns. Die Mannschaft hat überragend umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Grundsätzlich waren wir meiner Meinung nach die bessere Mannschaft. Der LASK hat 90% mit langen Bällen ins Zentrum agiert. Dann war die gelb-rote Karte, die die Hektik aufgebracht hat, völlig verdient. Die Elfersituation ist auch fraglich.“

…über Mohamed Bamba und Augustine Boakye: „Man sieht, was die Jungs draufhaben. Bamba kommt aus der zweiten israelischen Liga und man sieht, was er für Qualitäten hat. Man sieht kaum Schwächen. Generell gebührt ein Lob der ganzen Mannschaft.“

Mohamed Bamba (Stürmer RZ Pellets WAC):

…über den Schlüssel zum Sieg: „Der Support der Fans. Danke an die Fans heute, das war ein gutes Spiel. Wir haben diese Woche viel gearbeitet.“

…über das Geheimnis seine Tore: „Ich arbeite hart dafür, weil ich es liebe, Tore zu schießen. Ich versuche immer, zu treffen. Ich sage nur, danke Gott. Gott hilft mir, das zu schaffen.“

…über seinen Freund Augustine Boakye: „Er ist mein bester Freund. Wir sind immer zusammen in der Stadt, kochen gemeinsam und gewinnen gemeinsam.“

Kassierte in seinem 48. Bundesliga-Einsatz seinen ersten Ausschluss: Der 20-jährige Villacher Nikolas Veratschnig in Diensten des WAC. Rechts George Bello, der mit dem LASK nach 6 BL-Spielen (4S, 2U) mal wieder eine Niederlage kassierte.

„Viel ist schiefgelaufen"

Thomas Sageder (Trainer LASK):

…über die Niederlage: „Viel ist schiefgelaufen. Für mich war das eine sehr enttäuschende Leistung von uns. Aufgrund der besprochenen Rotationen, die man in so einer Phase vornehmen will, habe ich das Gefühl gehabt, dass wir nicht frischer waren als der Gegner. Der Gegner hat uns richtig den Arsch versohlt in der ersten Halbzeit. Wir haben uns grundsätzlich gut vorbereitet. Vielleicht ist es mein Fehler, weil ich Veränderungen vorgenommen habe. Darüber muss ich nachdenken.“

…über die Gründe der schlechten Leistung: „Ich muss mir das erstmal anschauen. Grundsätzlich bin ich bisher sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Manchmal bekommen wir, vielleicht aufgrund einer Umstellung von mir, Tore mit billigsten Mitteln. Schießen tun wir letztendlich zu wenig. Ich glaube, dass wir trotzdem die ein oder andere Chance in den letzten Runden gehabt haben und da kriegen wir zu wenig raus.“

…über Tormann Tobias Lawal: „Ich bin hundertprozentig überzeugt vom Tobi. Wir haben bisher sehr gute Leistungen von ihm gesehen. Heute verursacht er leider das 2:0. Wir haben viele andere Themen und nicht nur den Fehler von Tobi Lawal.“

…über die anstehende Europa League: „Das Spiel braucht entsprechende Aufarbeitung. Mein Gefühl unmittelbar nach Schlusspfiff ist, dass die angesprochenen Rotationen nicht die erwünschte Frische gebracht haben. Das ist aber nur mein erster Gedanke jetzt und ich muss mir das in Ruhe anschauen.“

"Die Gegentore sind heute zu einfach gefallen"

Elias Havel (Stürmer LASK): "Die Gegentore sind heute zu einfach gefallen. Wir sind nicht schlecht gestartet in das Spiel und dann kassieren wir aber das 0:1. Es war heute schwer für uns, Chancen zu kreieren."

Maren Ljubičić (Stürmer LASK): "It just was not enough today. WAC had a lot of chances and they could have scored more goals. We had our chance at the beginnig."

ADMIRAL Bundesliga, 9. Runde

Samstag, 30.09.2023, 17 Uhr, Lavanttal Arena Wolfsberg, Z: 3.800; SR: Harald Lechner/Wien

RZ Pellets WAC vs. LASK 2:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 Bamba (25.), 2:0 Rieder (40.), 2:1 Goiginger (86., FEM, Scherzer an Zulj).

Gelb-Rote Karte: Veratschnig (73.). Rote Karte: WAC-Trainer Manfred Schmid (78., Kritik).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

