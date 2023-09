Das umkämpfte Duell zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und SK Austria Klagenfurt endete zwar torlos, doch war kurzweilig, hektisch und hitzig. Letzteres entlud sich vor allem in einer Szene in der 35. Min., als Ronivaldo nicht mehr stoppen konnte und den Klagenfurter Keeper Phillip Menzel traf. Der 25-jährige Kieler wurde daraufhin behandelt, um fortan von den Blau-Weiß-Fans bei jeder Aktion ausgepfiffen zu werden. Während der 34-jährige Brasilianer gelb sah und sich später erfrischend einsichtig zeigte. Denn Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann bat beide gemeinsam zu sich. Und sie kamen schiedlich, friedlich und versöhnt.

„Das ist dann natürlich eine Rote Karte“

Ligaportal: Die Protagonisten der Aktion in der 35. Minute (siehe Foto) zum Interview vereint. Fangen wir zunächst mit dem Übeltäter an...Ronivaldo, schildere mal die Szene, konntest Du nicht mehr stoppen bevor Du in Phillip hinein gerannt bist und ihn getroffen hast?

Ronivaldo: Ja, es war eine schwierige Situation. Ich habe nicht gesehen, ob es Abseits war. Er hat das gut gemacht, war zunächst einen Schritt hinten und hat dann sofort attackiert zum Ball hin. Das darf mir nicht passieren, ob ich den Ball berühre oder nicht. Es war ein großes Risiko von mir. Ich berühre ihn mit dem Fuß und das ist dann natürlich eine Rote Karte. Doch gottseidank habe ich ihn wohl nur am Arm berührt und somit die gelbe Karte erhalten.

Ligaportal: Danke, Ronivaldo, für Deine Ehrlichkeit. Phillip, wie hast Du es gesehen?

Phillip Menzel: Genau so. Ich war ihm auch nicht böse, weil da kann er wenig dafür. Weil in dem Tempo kannst du da schwer zurückziehen. Das war halt schwierig, wenn du nicht genau weißt, ist es Abseits und muss man jetzt doch hin, weil sie immer so lang laufen lassen. Wenn er mich mit dem Fuß trifft, dann sieht er für so was auch noch Rot. Das wäre ärgerlich. Das wollte ich auch nicht so haben. So ist das halt mit dem VAR, aber kein Grund zum Streiten.

Ligaportal: Kommen wir zum Spiel. Ronivaldo hatte eine Aktion, die allein schon das Eintrittsgeld wert war, Gegner Nicolas Wimmer überlupft, doch dann jagst Du den Ball drüber. Zu überhastet?

Ronivaldo: Ja, es war ein guter Pass von Mitrovic und eine gute erste Aktion von mir, doch dann war es schwierig für mich. Ich hatte zwar dann als Stürmer den Platz zu schießen, doch keine Kontrolle beim Schuss. Es war schwierig, weil du dann auch auf den Torwart achtest, du hast wenig Platz, der Tormann attackiert dazu zum Ball hin.. Man muss sich dann schnell entscheiden und meine Entscheidung war falsch. Aber es geht weiter.

Ronivaldo wie weiland Superman...während sich Thorsten Mahrer mächtig reinkniete...zwei Hauptdarsteller der Partie FC Blau Weiß Linz vs. SK Austria Klagenfurt, die beide zum Matchwinner ambitioniert waren anhand jeweils Torchancen.

"Das ist Ronivaldo...kämpfen, kämpfen, kämpfen"

Ligaportal: Nicht wenige sind beeindruckt von Dir, wie Du mit 34 Jahren rackerst, in den letzten Spielminuten noch mit viel Tempo drauf gehst auf die gegnerische Abwehr. Woher nimmst Du all diese Energie & Power?

Ronivaldo: Gott hat sie mir geben, diese Gesundheit. Ich arbeite auch daran, um jedes Spiel besser zu werden. Ich bin froh und dankbar in der Bundesliga zu spielen. Ich weiß nicht, bis wann ich spiele und ich liebe und lebe Fußball, egal in welcher Liga ich spiele. Das ist Ronivaldo...kämpfen, kämpfen, kämpfen.

Ligaportal: Jetzt wartet der FC Blau Weiß Linz zwar immer noch auf den ersten Bundesliga-Heimsieg im neuen Stadion, doch immerhin seid ihr 4 Bundesliga-Spiele unbesiegt, mit ÖFB-Cup sogar 5 Pflichtspiele. Davon die jüngsten 3 Partien ohne Gegentor. Wie bewertest Du dieses 0:0 gegen Austria Klagenfurt?

Ronivaldo: Das ist sehr wichtig für uns. Am Anfang der Saison haben wir sehr viele Gegentore bekommen. Jetzt haben wir hinten mehr Stabilität und dass wir so lang kein Gegentor erhalten haben, das ist sehr wichtig. Doch wir müssen auch vorne treffen. Nur hinten Stabilität und vorne kein Tor...das ist Sch....!

"Verdientes Unentschieden mit lachendem und weinenden Auge für beide Mannschaften"

Ligaportal: Die Torchancen waren heute durchaus da. Einer hatte sie auch zunichte gemacht, Phillip Menzel. Der Nimbus der Unbesiegbarkeit bei Austria-Auswärtsspielen ist gewahrt. Wie bewertest Du das 0:0?

Phillip Menzel: Ich glaube, dass wir schwer ins Spiel gekommen sind. Wir haben die ersten 10-15 Minuten gebraucht. Dann waren wir gut da und hatten gerade in der 1. Halbzeit auch etwas mehr die Kontrolle. In der 2. Halbzeit war es dann relativ ausgeglichen. Da hatten beide gute Chancen. Es kann da in beide Richtungen gehen.

Ich glaube, dass es ein verdientes Unentschieden ist, mit dem beide Mannschaften ein weinendes und lachendes Auge haben. Einerseits bist du froh, dass du die gegnerischen Torchancen verhindern konntest. Andererseits ist es schade, dass wir die Tore nicht gemacht haben. Nichtsdestrotrotz war es ein ordentliches Spiel.

"Zeigt, dass uns die Salzburger Spielweise liegt"

Ligaportal: Ronivaldo kann Dir Tipps geben wie man gegen den FC Red Bull Salzburg gewinnt, den kommenden Gegner von Austria Klagenfurt daheim. Ihr habt in den vergangenen Duellen mit den Roten Bullen meist gut gegengehalten, was rechnet ihr euch diesmal aus?

Phillip Menzel: Na klar, wir haben ja auch schon gezeigt, dass wir sie schlagen und sehr gut gegen sie mithalten können. Im letzten Spiel haben wir glaube ich 2:0 geführt und leider noch 2:3 verloren. Aber das zeigt schon, dass uns die Spielweise von ihnen etwas liegt und sie sich gegen uns schwer tun. Was natürlich schön ist, aber ich glaube, dass wir da Vollgas geben und viel mehr laufen, viel aggressiver sein müssen.

Wir haben da schon Chancen, um was mitzunehmen. Da muss natürlich bei uns alles passen und bei ihnen vielleicht zwei Leute einen nicht so guten Tag haben. Es ist zwar noch eine Woche hin, doch ab morgen werden wir uns schon darauf fokussieren.

Ligaportal: Sonntagabend ist Achtelfinal-Auslosung im Uniqa-ÖFB-Cup. Ligaportal berichtet am Abend aktuell. Gibt es da einen Wunschgegner?

Ronivaldo: Das ist egal, im Achtelfinale sind alles gute Mannschaften. In K.o.-Spielen zählt eh nur eins...gewinnen und damit weiter kommen.

"Wäre schön, endlich mal ein Heimspiel zu haben"

Ligaportal: Und bei Dir Phillip...jährlich "grüßt das Murmeltier vom Wörthersee", der Traum vom Finale dahoam in Klagenfurt?

Phillip Menzel: Der lebt natürlich. Wenn man noch dabei ist, will man das erreichen. Wir wissen allerdings auch, dass wir nicht der Topfavorit sind. Aber im Pokal ist vieles oder alles möglich. Was den Wunschgegner für das Achtelfinale betrifft, wäre es schön, endlich mal ein Heimspiel zu haben. Weil wir, glaube ich, in den 3 Jahren nur ein Heimspiel im Pokal hatten. Wen wir auch immer zugelost bekommen, bitte zu uns kommen.

