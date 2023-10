Er war beim Spiel der 9. Runde in der ADMIRAL Bundesliga-50.-Jubiläums-Saison 2023/24 zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und SK Austria Klagenfurt (0:0) ambitioniert, um "Man of the Match" zu werden: Thorsten Mahrer. Der Kapitän der Kärntner verhinderte mit einer heroischen Rettungstat das Führungstor des Aufsteigers (59. Minute) und verpasste auf der Gegenseite per wuchtigem Kopfball nach Freistoßflanke das 1:0 für sein Team (75.). Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann sprach hernach mit dem 33-jährigen Austria-Abwehrchef vom Überraschungs-Tabellenvierten.

Absolute Stütze bei Austria Klagenfurt: Kapitän Thorsten Mahrer (r.), hier im Duell mit Ronivaldo. Der 1,91 Meter große Innenverteidiger absolvierte bisher 196 BL-Einsätze (11 Tore, 10 Assists) und stand in der aktuellen Saison in allen 9 BL-Partien plus den beiden ÖFB-Cup-Spielen von der 1. bis zur letzten Minute auf dem Platz.

"Wir sind ein eingespielter Haufen"

Ligaportal: Thorrsten Mahrer, gewonnener Punkt oder zwei liegen gelassen? Du hast einmal mit einer grandiosen Rettungstat eine mögliche Niederlage verhindert, auf der anderen Seite gab es den VAR-Check, wodurch es dann doch nicht das vermeintliche Führungstor für euch gab. Dein Fazit?

Thorsten Mahrer: Ich denke, dass es eine knappe Partie war. In der 1. Halbzeit waren wir die klarere Mannschaft. Da haben wir nichts zugelassen, auch wenn wir sicher 15 Minuten gebraucht haben, bis wir in das Spiel gekommen sind. Da haben wir uns etwas die Schneid abkaufen lassen, doch dann waren wir für eine halbe Stunde die bessere Mannschaft. Auch mit den besseren Chancen.

Die 2. Halbzeit war es dann eine absolut offene Partie, die in beide Richtungen verlaufen kann. Tor aberkannt für uns mit Hand, meine Riesenchance per Kopfball. Auf der anderen Seite klären wir zwei Mal in letzter Sekunde. Somit konnten beide gewinnen. In dem Fall nehmen wir den Punkt mit und fahren nach Hause.

Ligaportal: Euer Auswärtsnimbus der Unbesiegbarkeit bleibt gewahrt. 2 Siege, 3 Remis in 5 Partien Wo siehst Du gerade eure Stärke auswärts und auch generell bisher in den 9 Runden. Ist es diese Kompaktheit, die Eingespieltheit, dass die Mechanismen stimmen?

Thorsten Mahrer: Ja, absolut. Wir sind ein eingespielter Haufen und eine eingeschworene Truppe, die normalerweise auch richtig giftig in den Zweikämpfen ist. Da haben wir heute aber einen Gegner gehabt, der uns mindestens ebenbürtig war. Deswegen haben wir heute auch nur unentschieden gespielt.

"Das ist ein cooles Spiel für uns"

Ligaportal: Nächsten Sonntag empfängt Austria Klagenfurt im Top-Spiel ab 17 Uhr Serienmeister FC Red Bull Salzburg (Ligaportal-Liveticker). Die Roten Bullen konnten euch in den vergangenen Duellen seit eurem Aufstieg in 2021 immer schwer biegen, ihr habt sogar mal gegen sie gewonnen in Klagenfurt. Dein Ausblick?

Thorsten Mahrer: Ein absolut schwerer Gegner, der in jedem Spiel Favorit ist, denke ich. Es ist ein cooles Spiel für uns. Wir können uns mit einem Champions League-Teilnehmer messen. Wir werden wieder probieren, alles rein zu hauen. Was wir in jedem Spiel machen. Wir wollen es ihnen so schwer wie möglich machen. Wenn es vom Spielverlauf her gut passt, nehmen wir gegen Salzburg vielleicht auch was mit."

