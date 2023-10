Das Kräftemessen der zwei Überraschungsteams der bisherigen ADMIRAL Bundesliga-Saison endete so wie es begann: 0:0. Der TSV Egger Glas Hartberg und SCR Altach bleiben damit jeweils seit vier Pflichtspielen ungeschlagen. Nach der Punkteteilung in einer chancenarmen Partie befinden sich die Ost-Steirer, die in der abgelaufenen "englischen Woche" in allen 3 Pflichtpartien ohne Gegentor blieben (2x 0:0, 1:0-Sieg auswärts im Uniqa-ÖFB-Cup) und die Vorarlberger weiterhin im Tabellenmittelfeld. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Blieb in den vergangenen 5 Pflichtpartien wettbewerbsübergreifend stolze 4 Mal ohne Gegentor und kassierte gesamt eh dabei nur einen Treffer: Rückhalt Raphael Sallinger. Der 27-jährige, gebürtige Klagenfurter ist mit dem TSV Hartberg nach dem erneuten 0:0 (vor einer Woche auswärts beim LASK) weiter in der oberen Tabellenhälfte positioniert.

„"Wir haben heute offensiv nicht stattgefunden"

Raphael Sallinger (Torhüter TSV Egger Glas Hartberg): "Wir haben heute offensiv nicht stattgefunden. Es gibt Tage, da bekommt man offensiv wenig hin. Altach hat uns heute unsere Stärken genommen."

Erich Korherr (Obmann TSV Egger Glas Hartberg):

…im Vorfeld über die bisherige Saison: „Wir haben in den ersten Runden ganz gute Leistungen gezeigt. Wir hoffen, dass es so weitergeht. Wenn wir einmal mit dem Abstieg nichts zu tun hätten, wäre das natürlich schön.“



…über die Rückkehr von Stürmer Maximilian Entrup: „Er arbeitet an seiner Rückkehr. Er sollte nächste Woche oder spätestens gegen Sturm wieder am Platz stehen.“

„Es ist schwierig, wenn der Gegner versucht, das Spiel einzuschläfern"

Alexander Marchat (Co-Trainer TSV Egger Glas Hartberg): „Es ist schwierig, wenn der Gegner versucht, das Spiel einzuschläfern. Und auch mit taktischen Fouls immer wieder den Spielfluss bricht. Wir haben eine englische Woche gehabt. Man hat gemerkt, dass ein paar Spieler müde waren. Dann ist es schwierig, wenn man nicht die richtigen Kombinationen auf dem Feld hat.“

Jürgen Heil (Kapitän TSV Egger Glas Hartberg): „Eine Schweinspartie. Ich glaube, dass trifft es auf den Punkt. Altach wollte genau das. Das Spiel einschläfern, und das haben sie geschafft. Weil wir heute nicht die Energie auf den Platz gebracht haben.“





„Wir haben defensiv eine taktische Meisterleistung abgeliefert"

Joachim Standfest (Cheftrainer CASHPOINT SCR Altach): „Wir haben defensiv eine taktische Meisterleistung abgeliefert. Wir haben Hartberg komplett aus dem Spiel genommen. Vor allem die Offensivspieler, die in den letzten Wochen für Furore gesorgt haben. Wir haben es aber nicht geschafft, unsere drei Umschalter pro Halbzeit richtig auszuspielen. Das ist das weinende Auge. Aber wir können mit dem Punkt gut leben.“

Mike Bähre (Spieler CASHPOINT SCR Altach):

…über die Partie: „Wir nehmen den Punkt mit. Wir spielen auswärts bei einem Gegner, der bis jetzt mehr Punkte gesammelt hat als wir. Wir hatten schon den Plan, dass wir defensiv gut stehen. Ich glaube, wir haben die Räume gut zugemacht. So kannst du dann kein Spiel gewinnen, wenn der xG-Wert bei 0 ist. Wir geben uns trotzdem mit dem Punkt zufrieden, auch aufgrund des Spielverlaufs. Wir hatten nicht allzu viele Chancen, erste Halbzeit erst recht nicht.“

…über seine fünfte gelbe Karte: „Sehr schmerzhaft. Die Szene war eine gelbe Karte, dass muss ich akzeptieren. Aber tut natürlich weh. Ich habe gehofft, dass ich noch bis zur Länderspielpause durchkomme. Aber irgendwann hätte es mich sowieso getroffen. Jetzt ist es eben nächste Woche. Tut weh, aber ich glaube, dass wir trotzdem die Qualität haben, um da trotzdem was mitnehmen zu können.“

"Im Endeffekt sind wir gut gestanden und das ist das Wichtigste"

Christian Gebauer (Spieler CASHPOINT SCR Altach): „In Hartberg ist es nie einfach. Sie spielen bis jetzt eine sehr gute Saison. Es war die erste Halbzeit nicht so einfach. Im Endeffekt sind wir gut gestanden und das ist das Wichtigste.“

Lukas Fadinger (Spieler CASHPOINT SCR Altach, kam im Sommer vom TSV Hartberg): "Hartberg war in den letzten Wochen sehr gut drauf und wir hätten heute glücklich gewinnen können. Am Ende ist das Unentschieden gerecht. Vielleicht war es das Wetter oder andere Faktoren, aber beide Mannschaften haben zu wenige Lösungen gefunden."

Lukas Gugganig (Spieler CASHPOINT SCR Altach): "Wir sind auch mit diesem Punkt zufrieden. Wir wollten eigentlich die drei Punkte holen, aber wir können auch mit dem Punkt zufrieden sein und wir können auf dieser Leistung aufbauen."

Wir nehmen einen Punkt aus Hartberg mit! #HTBALT ⚫️⚪️ pic.twitter.com/nFRugm6fJ9 — SCR Altach (@SCRAltach) October 1, 2023

ADMIRAL Bundesliga, 9. Runde

Sonntag, 01.10.2023, 14:30 Uhr, Profertil Arena Hartberg, Z.: 2.003; SR: Stefan Ebner/OÖ

TSV Egger Glas Hartberg vs. CASHPOINT SCR Altach 0:0

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Josef Parak