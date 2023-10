Mit dem heutigen 0:0 hat der SK Rapid gegen Austria Wien weiterhin auf den ersten Sieg in einem Wiener Derby seit dem 1. September 2019 zu warten. Bei der Nullnummer verpassten die Hütteldorfer im 341. Aufeinandertreffen einen Dreier, obwohl sie vor 15.200 Fans in der Generali-Arena nach Gelb-Rot für James Holland (52.) und Rot für Matthias Braunöder (54.) über eine halbe Spielstunde 2 Akteure mehr auf dem Feld hatten. Nachfolgend STATEMENTS aus den beiden Lagern der Erzrivalen aus der Bundeshauptstadt.

Endstation Austria-Kepper Christian Früchtl, der hier vor seinem deutschen Landsmann Nicolas Kühn am Ball war. Chancen für den SK Rapid waren da, dazu der doppelte Austria-Ausschluss, sodass die Hütteldorfer über 30 Minuten zwei Spieler mehr auf dem Feld hatten. Doch die Veilchen "knickten" nicht ein und waren nicht zu biegen.

„Das sind für mich beides rote Karten“

Michael Wimmer (Cheftrainer FK Austria Wien):

…über die Partie: „Man darf der Mannschaft gratulieren, wie sie die Schlussphase da wegverteidigt hat. Wir haben versucht, das Ganze kompakt zu halten. Im Endeffekt ist die ganze Taktik dann Quatsch, es geht dann darum, dass du mit Leidenschaft verteidigst. Riesenkompliment an meine Jungs. So leidenschaftlich sollten wir öfter verteidigen.“

…über die beiden roten Karten: „Das sind für mich beides rote Karten.“

…über die derzeitige Situation: „Ich fühle mich bestätigt. Bestätigt in dem, dass die Mannschaft funktioniert, dass die Mannschaft Leidenschaft hat, dass die Mannschaft hinter dem Ganzen steht, was wir im Trainerteam versuchen, zu vermitteln. Dann gehe ich morgen in die Kabine rein, gratuliere den Jungs nochmal, und dann machen wir vielleicht weiter.“

„Das tut natürlich extrem weh"

Manfred Fischer (Spieler FK Austria Wien) über seine Verletzung im Abschlusstraining: „Das tut natürlich extrem weh. Ich glaube, dass ich die letzten zwei, drei Spiele wieder richtig gut in Fahrt gekommen bin. Es geht nicht um den Knöchel, es geht vorne um den Mittelfuß. Ich habe Probleme beim Wegdrücken. Extrem blöd, es war die letzte Situation im Training. Dann wäre es vorbei gewesen. Ich hoffe, dass es sich nächste Woche gegen Blau-Weiß Linz wieder ausgeht.“



Andreas Gruber (Spieler FK Austria Wien):

…über die Partie: „Es ist ein gewonnener Punkt. In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Wir haben für das Spiel mehr gemacht und hatten gute Chancen. Dann schwächen wir uns leider selber. Da sieht man, was wir als Mannschaft für einen Charakter haben. Es rennt jeder für jeden. Wir wollten das 0:0 unbedingt rüberbringen, und das ist uns geglückt. Wir sind überglücklich.“



…über das Abseitstor von Muharem Huskovic: „Einen Luftzug habe ich gespürt. Aber ich kann es gar nicht sagen, ich bin einfach gesprungen. Wenn man die Bilder sieht, ich glaube der Ball verändert nicht mal ein bisschen die Richtung. Schwierig zu sagen. Sie haben es so gesehen.“

"Wie wir da die Moral bewiesen haben, war unglaublich"

Dominik Fitz (Spieler FK Austria Wien):

…über die Partie: „Ich kann nur ein Riesenkompliment an die Mannschaft aussprechen. Wie wir da die Moral bewiesen haben, war unglaublich. Wir haben extrem als Mannschaft zusammengehalten. Das hat uns heute ausgezeichnet. Es war extrem zerfahren in der 1. Halbzeit. Nach den zwei roten Karten war es ein Defensivfeuerwerk von uns. Ich bin extrem stolz. Den Punkt nehmen wir auf jeden Fall mit.“



…über das Foul von Maximilian Hofmann: „Ich habe den Ball weggespitzelt. Dann hat er mich voll erwischt. Nicht böse sein. Aber wenn man vor allem die gelb-rote Karte vom Holland sieht, dann weiß ich nicht. Der springt da halbhoch, ich sag da gar nichts dazu. Das ist für mich ein Wahnsinn.“

"...deswegen sind wir natürlich bitter enttäuscht"

Zoran Barišić (Cheftrainer SK Rapid):

…über die Partie: „Bis zu den beiden Ausschlüssen war es ein kampfbetontes, intensives Spiel. Möglicherweise ein bisschen von Nervosität geprägt. Der Platz ist auch nicht einfach zu bespielen, sehr hart. Wir waren ganz gut im Spiel drinnen. Nach den beiden Ausschlüssen haben wir uns einfach nicht so verhalten, wie es sich gehört, damit wir das Spiel gewinnen.

Wir haben eine schlechte Positionierung gehabt, haben schlechte Entscheidungen getroffen. Die wenigen Torchancen, die wir gehabt haben, haben wir leider Gottes nicht realisieren können. Deswegen sind wir natürlich bitter enttäuscht.“



…über das Foul von Maximilian Hofmann: „Das ist für mich eine glatte gelbe Karte.“



Maximilian Hofmann (Spieler SK Rapid):

…über die Partie: „Es war eine wilde zweite Hälfte, was da alles passiert ist. Solche Derbys habe ich auch noch nicht so oft erlebt, mit zwei roten Karten. Hat uns nicht wirklich in die Karten gespielt. Wir haben in den 40 Minuten in Überzahl wirklich schlechte Lösungen gefunden. Das müssen wir beinhart ansprechen. Wir warten schon so lange auf einen Derbysieg. Dann bist du da zwei Mann mehr, und wir schauen es nicht, dass du die Austria da dann killst. Wieder verlorene Punkte, wie wir es jetzt Woche für Woche immer haben.“



…über sein Foul: „Ich bin zu spät. Das gute war, dass ich ihn nicht wirklich mit dem gestreckten Bein treffe. Und, dass er den Ball so hoch spielt, dass noch jemand eingreifen hätte können. Da war ich nicht wirklich letzter Mann. Deswegen passt das auch mit Gelb.“

"Wir haben unsere Chancen katastrophal ausgespielt"

Nicolas Kühn (Spieler SK Rapid): "Wir haben unsere Chancen einfach katastrophal ausgespielt und fangen dann an, unruhig zu werden. Wir schießen aus 30, 40 Metern, anstatt vielleicht nochmal quer zu spielen und dann irgendwie vielleicht über den Flügel durchzubrechen. Das hat uns nicht gut getan.

Wir haben uns vorgenommen, dass wir, egal ob wir elf gegen elf oder neun gegen elf spielen, das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Dass es jetzt so nicht geklappt hat ist umso bitterer.

"Eine tadellose Leistung des Schiedsrichters"

Christian Ebenbauer (Vorstandsvorsitzender Bundesliga):

…über die Leistung von Schiedsrichter Alexander Harkam: „Ich bin der Meinung, dass Schiedsrichter auch gelobt gehören. Eine tadellose Leistung des Schiedsrichters. Gerade bei so einem Spiel, geht auch bei einem Schiedsrichter viel vor, wenn man auf das Feld geht. Deswegen, Hut ab vor der Leistung.“

Was für ein Kampf, was für ein Wille!

"Rapid hat es nicht gut genug gemacht"

Marc Janko (Sky Experte):

…über das Abseitstor von Muharem Huskovic: „Man sieht gut in der Zeitlupe, dass Gruber den Ball sehr wohl noch leicht touchiert, weil sich der Ball danach etwas anders dreht. Deswegen eindeutig Abseits.“



…über die Partie: „Das ist aus Austria-Sicht zum ersten Mal seit langem ein gefühlter Gewinn, obwohl man Unentschieden gespielt hat. Rapid hat eigentlich bis auf die Gale-Chance keine einzige richtige Torchance vorgefunden. Rapid hat es nicht gut genug gemacht. Passqualität, Spielverständnis, sie haben den Austrianern in die Karten gespielt.“



…über das Foul von Maximilian Hofmann: „Gelb kann man auch geben. Aber ich glaube auch, dass er sich nicht beschweren hätte dürfen, wenn er Rot bekommen hätte. Erstens kommt er zu spät, dann fällt er mit dem vollen Körper auf das Knie von Fitz. Keine krasse Fehlentscheidung, darum kann man Gelb geben.“

