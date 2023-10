Die FPÖ ist aktuell in Umfragen auf einem Allzeithoch, die SPÖ hingegen kämpft um ihre Stimmen. Dabei präsentieren sich FPÖ-Chef Herbert Kickl und SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler beide als volksnahe Politiker. Besonders volksnah zeigte sich der SPÖ-Chef jedoch am Samstagnachmittag, als er in Linz zu Gast war.

Andreas Babler, der neue Vorsitzende der SPÖ, offenbarte sich als Fan von Blau-Weiß Linz. Er mischte sich beim Heimspiel unter die Fans und jubelte über den hart erkämpften Punkt gegen Austria Klagenfurt. Auf jeden Fall ein mutiger Schritt für einen Politiker.

Foto: IMAGO / Manfred Siebinger