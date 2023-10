Die "Spatzen pfiffen" es ja bereits von den "Dächern" am Schnabelholz, nun ist es auch offiziell: Der CASHPOINT SCR Altach vermeldet den jüngst vereinslosen Manuel Prietl als Neuzugang. Der steirische Mittelfeldakteur stand zuletzt 7 Jahre beim DSC Arminia Bielefeld unter Vertrag. Nun unterzeichnet der 32-jährige Gleinstättener beim SCRA bis Saisonende ein Arbeitspapier. Die Rheindörfler rangieren derzeit mit 12 Punkten auf Platz 7 der ADMIRAL Bundesliga und gastieren am kommenden Sonntag, den 8. Oktober, bei den Eurofightern des LASK in der Linzer Raiffeisen Arena (ab 14:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker)

Ex-Bielefelder Christian Gebauer & Manuel Prietl wieder vereint

Manuel Prietl ist im defensiven Mittelfeld beheimatet, bei den Arminen aus Bielefeld sammelte Manuel in den letzten sieben Spielzeiten 208 Pflichtspieleinsätze, darunter 54 in der ersten deutschen Bundesliga. Als Kapitän zählte er zu den absoluten Führungsspielern der Schwarz-Weiß-Blauen. Der Steirer folgt somit Christian Gebauer, welcher ebenfalls vom DSC zum SCRA gestoßen war.

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Manuel Prietl ist ein hervorragender Mittelfeldspieler, welcher sich in Deutschland bei Bielefeld einen echten Namen gemacht hat. Er bringt eine Fülle an Erfahrung und Qualität mit, die unsere Mannschaft zweifellos stärken wird. Wir sind überzeugt davon, dass Manuel hervorragend zu unserem Spielstil passt und freuen uns darauf, gemeinsam Erfolge einzufahren.“

"Altach hat eine starke Mannschaft und eine spannende Perspektive"

Manuel Prietl: „Ich freue mich riesig, mich dem SCR Altach anzuschließen. Nach sieben Jahren in Deutschland bei Arminia Bielefeld brenne ich auf diese neue Herausforderung in Österreich. Altach hat eine starke Mannschaft und eine spannende Perspektive, und ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, um als Team erfolgreich zu sein.“

Jugendvereine: SV Gleinstätten (08/1997-), SV Kapfenberg. Weiter Stationen: TSV Hartberg, SV Mattersburg, DSC Arminia Bielefeld.

Fotocredit: SCR Altach