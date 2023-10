Der FC Blau-Weiß Linz gastiert in der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga auswärts beim FK Austria Wien in der Generali Arena (Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Während der Aufsteiger aus Oberösterreich seit 4 BL-Partien (2S, 2U) unbesiegt ist, warten die Veilchen seit 7 BL-Spielen auf einen Dreier. Gemeinsam haben der Tabellen-10. (FAK) und Rang-Neunte lediglich, dass beide jeweils noch auf den ersten Heimsieg warten. Nach den jüngsten beiden Siegen in der Fremde (1:0-Coup bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg, 4:2 bei WSG Tirol) rechnen sich die Scheiblehner-Schützlinge auch in Wien-Favoriten was aus.

Der Turban als "neuer Kopfschmuck" beim FC Blau-Weiß Linz: Ob bei Tobias Koch (Foto) oder auch zuletzt Ronivaldo, der sich allerdings schnell vom Verband beim Heimspiel gegen Austria Klagenfurt entledigte.

Tobias Koch: "Wollen Rückenwind mitnehmen"

Nach dem 0:0 gegen Austria Klagenfurt am vergangenen Samstag zuhause im Hofmann Personal Stadion und dem 2:0-Erfolg im Uniqa-ÖFB-Cup auswärts gegen Drassburg kursiert positive Stimmung bei den Blau-Weißen - siehe auch hier:

BW-Spieler Tobias Koch: "Natürlich ist es schön, jetzt 5 Spiele (Anm. BL + Cup) ungeschlagen zu sein. Den Rückenwind wollen wir auch mitnehmen. Ich erwarte auch viele Fans von uns in Wien, die uns unterstützen. Aus dem wollen wir Kraft schöpfen und wieder eine tolle Leistung abliefern. Auch wenn die Austria klarer Favorit ist, wollen wir auf jeden Fall etwas aus Wien mitnehmen."

"Ein Gegner, der unbedingt gewinnen muss"

Der Saisonstart für die Austria Wien verlief nicht nach Wunsch. Mit 6 Punkten aus 9 Spielen befinden sich die Violetten aktuell hinter den Blau-Weißen auf Tabellenplatz 10. Zuletzt erkämpfte sich die Austria am vergangenen Sonntag im Wiener Derby ein Remis. Über eine halbe Stunde spielte die Austria mit zwei Mann weniger am Platz. Ex-LASK-Mittelfeldspieler James Holland flog in Minute 52 mit Gelb-Rot vom Platz. 2 Minuten später kassierte Matthias Braunöder glatt Rot. Beide fehlen daher am Samstag im Aufeinandertreffen mit den Linzern.

FC Blau-Weiß Linz-Cheftrainer Gerald Scheiblehner: "Es wird ein schwieriges Spiel. Ein Gegner, der unbedingt gewinnen muss. Es ist auch eine Art Finale für Austria Wien, weil sie einfach einen sehr enttäuschenden Saisonverlauf bisher haben. Deswegen wird es für uns dort eine große Herausforderung. Wir werden uns aber gut vorbereiten und darauf achten, dass wir wieder kompakt agieren und versuchen, über den ein oder anderen Konter zum Erfolg zu kommen. Der Druck liegt aber ganz klar bei der Austria und wir können dort nur überraschen."

