Nach furiosem Start in die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24, darunter 2 Kantersiege (4:0 vs. SCR Altach, 5:0 beim FC Blau-Weiß Linz) wartet der SK Rapid Wien seit 5 Runden auf einen Dreier (4U, 1N), schaffte es zuletzt über 30 Minuten gegen 9 aufopferungsvoll fightende Austrianer nicht, das Wiener Derby zu gewinnen. Am Samstag geht es für den "nur" Tabellenachten aus Hütteldorf ins Ländle zum bisher sieglosen Schlusslicht SC Austria Lustenau (ab 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Wie man im Reichshofstadion gewinnt, hat der Erzrivale vom Verteilerkreis vor Wochen vorgemacht. Die beiden Vorsaion-Duelle endeten remis.

"Ziel ist, endlich mal wieder 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen"

Zoran Barišić (Cheftrainer SK Rapid) über...

...die Analyse des Wiener Derby: "Ein Spiel, das wir leider nicht gewonnen haben. Somit war die Enttäuschung bei uns sehr, sehr groß. Aber das gehört dazu im Sport. Wichtig ist, wie man damit umgeht und wie schnell wir das aus dem Kopf bringen. Beziehungsweise wie schnell wir es schaffen uns neu zu orientieren und uns auf das nächste Spiel, die nächste Aufgabe, zu fokussieren.

Das ist eben mit Austria Lustenau der nächste Gegner. Da wollen wir natürlich eine gute Leistung bringen und endlich mal wieder 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Das ist unser Ziel. Mit dieser Energie werden wir in das Spiel reinstarten."

...was für ein Spiel beim derzeit Tabellenletzten zu erwarten ist: "Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich bin ziemlich sicher, dass es ein intensives Spiel sein wird. Ich hoffe, dass wir gut reinstarten. Damit wir auch ein bisschen die Lockerheit bekommen im Spiel mit dem Ball. Dass wir spielerische Akzente setzen können und permanent nach vorne spielen und uns auch Torchancen herausspielen. Natürlich hoffe ich dann in Folge auf die Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Aber ganz wichtig wird sein, mit welchem Mut und welchem Elan wir in das Spiel starten."

...personelles Update: "Gibt es von mir keins. Außer, dass der Burgi (Anm.: Guido Burgstaller) nicht dabei ist. Ansonsten stehen mir alle Spieler zur Verfügung. Cvetkovic als Langzeit-Verletzten zähle ich nicht dazu. Natürlich habe ich als Trainer die Qual der Wahl. Es wird nicht leicht werden, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber die Spieler, die auf dem Platz stehen müssen sich für den Verein und die Kollegen zerreißen."

"Konsequenz vor dem Tor fehlte in letzten Wochen"

Matthias Seidl (Offensivakteur SK Rapid) über...

...Erwartung an Spiel in Lustenau: "Austria Lustenau ist ein starker Gegner. Sie sind grad in der Tabelle weit hinten, aber wir dürfen sie nicht unterschätzen. Wir fahren da hin wie zu jedem Spiel und geben 100%"

...was wichtig sein wird, um endlich wieder 3 Punkte nach Hause mitnehmen zu können: "Was uns in den letzten Wochen gefehlt hat, die Konsequenz vor dem Tor. Und das ist auch in dem Spiel extrem wichtig. Sehr wichtig ist auch, dass wir uns Chancen herausspielen und immer auf das Gas drücken. Und dann die Chancen auch verwerten."

"Man darf da nicht immer nur auf Tabelle schauen"

Roman Kerschbaum (Mittelfeldspieler SK Rapid) über...

...Aufarbeitung Wiener Derby: "Das Spiel war im Rückblick sehr enttäuschend für uns, nachdem wir so lang in Überzahl gespielt haben. Wir haben das unter der Woche knallhart analysiert und die Punkte angesprochen, die so nicht gehen. Natürlich werden wir jetzt versuchen, es besser zu machen."

...seinen Fitness-Zustand: "Ich habe mich körperlich wieder top erholt und bin voll fit und bereit für das Wochenende."

...Ausblick Spiel in Lustenau: "Man darf da nicht immer nur auf die Tabelle schauen. Es erwartet uns wieder ein schwieriges Spiel. Austria Lustenau wird versuchen uns das Leben schwer zu machen, die Räume sehr eng zu machen. Wir werden wieder gefragt sein, gute Lösungen in Ballbesitz und im Spiel nach vorne zu haben. Das haben wir uns die Woche angeschaut und erarbeitet. Jetzt heißt es auch, das umzusetzen."

Der letzte Bundesliga-Halt vor der Länderspielpause führt uns am Samstag ins Ländle zum Gastspiel bei der Austria aus Lustenau - die Vorschau. 📋



📄 https://t.co/1gqrfG9Kd9

📸 @gepapictures#SCR2023 pic.twitter.com/TutxjgSlWo — SK Rapid (@skrapid) October 4, 2023

Fotocredit: Josef Parak und GEPA-ADMIRAL