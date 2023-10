Leoben, Graz, Hartberg! Zum Abschluss der steirischen Wochen gastiert der Tabellenvorletzte WSG Tirol am Samstag in Rd. 10 der ADMIRAL Bundesliga beim Überraschungs-Fünften TSV Egger Glas Hartberg (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Nach dem einwöchigen Aufenthalt in der Steiermark, der mit dem Cup-Aus in Leoben und einer 0:1-Niederlage beim SK Puntigamer Sturm Graz unerfreulich verlief, tritt die Silberberger-Elf 5 Tage später erneut die weite Reise in den Südosten Österreichs an.

Nach bereits 6 BL-Saison-Niederlagen nach 9 Runden wollen die Wattener endlich mal wieder was Zählbares erzielen. Doch die "Hürde Hartberg" ist hoch!

TSV Hartberg im Flow und unter Top-6

Diesmal kämpfen die Tiroler im 524 Kilometer entfernten Hartberg um die volle Punkteausbeute, mit der man mit einem guten Gefühl in die zweite länderspielbedingte ADMIRAL Bundesliga-Pause der Saison gehen will.

In der Profertil Arena treffen Kapitän Bacher & Co. auf den Turn- und Sportverein Hartberg, der einen fulminanten Saisonstart hinlegte. 13 Punkte aus 9 BL-Spielen hievten die Blau-Weißen auf Platz 5. Damit stellte die Elf von Markus Schopp einen vereinsinternen Punkterekord auf. Mit dem zuletzt verletzungsbedingt fehlenden Maximilian Entrup (kam im Sommer vom Drittligisten FC Marchfeld) stellen die Gastgeber zudem den aktuell Führenden der Torschützenliste, der bereits 5 Volltreffer in lediglich 6 Einsätzen zu Buche stehen hat.

Ob der Torjäger auch gegen die Wattener stürmen wird, ist ob seiner Rückenprobleme noch fraglich. Die Tiroler hingegen müssen auf alle Fälle auf ihren Heimkehrer David Gugganig verzichten, der aufgrund einer Gelbsperre in der Innenverteidigung fehlen wird.

Aus WSG-Sicht erfreuliche Duell-Statistik im Oberhaus

Auch wenn es im letzten Aufeinandertreffen eine herbe 0:5-Auswärtsniederlage für die Silberberger-Elf setzte, fällt der Blick auf die Statistik aus Wattener Sicht äußerst erfreulich aus. In insgesamt 12 Duellen seit dem Aufstieg in die höchste Spielklasse verzeichnete der Tiroler Bundesligist 6 Siege, davon 5 in den vergangenen 7 Spielen. em gegenüber stehen 3 Niederlagen und ebenso viele Remis. Darüber hinaus gelang der WSG Tirol in der Profertil Arena im Oktober 2022 mit einem 5:1-Sieg der bislang höchste Auswärtserfolg der Bundesliga-Geschichte.



Neben David Gugganig, der eine Gelbsperre absitzen muss, steht einzig Valentino Müller (Achillessehnenreizung) nicht zur Verfügung.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at