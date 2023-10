Wie der RZ Pellets WAC, derzeit Tabellen-6. der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 und am kommenden Sonntag, den 8. Oktober, in Runde 10 auf Vizemeister SK Sturm Graz treffend (14:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker), vermeldet, hat Augustine Boakye seinen ursprünglich bis 2025 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängert.

Ist mit 2 Treffern und 3 Assists in 8 BL-Saison-Einsätzen maßgeblich mit daran beteiligt, dass der WAC zuletzt 2 Mal en suite siegte und auf Rang 6 liegt: Augustine Boakye.

"Er ist sowohl sportlich als auch menschlich hervorragender Typ"

Der 22-jährige Offensivspieler aus Ghana kam im Sommer 2021 von der West African Football Acadamy ins Lavanttal und absolvierte seitdem 34 Spiele für das Wolfsrudel. Nach einigen Verletzungsproblemen in den ersten 1,5 Jahren startete der Linksfuß im vergangenen Frühjahr unter Manfred Schmid richtig durch und steuerte in der Qualifikationsgruppe 2 Tore und 2 Vorlagen bei.

Auch in der laufenden Spielzeit zählt der Ghanaer zu den Leistungsträgern des WAC und konnte bereits 2 Tore erzielen und 3 Vorlagen liefern. Sein bis 2025 laufender Vertrag konnte nun vorzeitig bis 2027 verlängert werden.



WAC-Cheftrainer Manfred Schmid: „Ich bin froh, dass es uns gelungen ist einen Spieler wie Boakye langfristig an den Verein zu binden. Seine Entwicklung in den letzten Monaten freut mich extrem und er ist sowohl sportlich als auch menschlich ein hervorragender Typ.“



