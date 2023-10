In seinem einzigen Pflicht-Heimspiel im Oktober empfängt der LASK in der 10. Runde in der ADMIRAL Bundesliga den Tabellen-7. SCR Altach (Sonntag, 8. Oktober, 14:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Für die Linzer (15 Punkte) gilt es Rang 3 zu verteidigen, denn die Verfolger Austria Klagenfurt (14), TSV Hartberg und RZ Pellets WAC (je 13) sitzen dem Team von Cheftrainer Thomas Sageder "im Nacken". Die Eurofighter warten seit 2 Liga-Spielen (je 1N, 1U) auf einen Dreier.

Seine Tempo-Dribblings fehlten dem LASK bereits in der Europa League in Toulouse am Donnerstag und werden die Linzer auch am Sonntag gegen den SCR Altach vermissen: Sascha Horvath. Der 27-jährige Wiener "sitzt" seine 5. Gelbe Karte ab. So wie Mittelfeldspieler Mike Bähre beim SCR Altach.

"Niederlagen musste Altach bisher nur gegen Top-Teams der Liga hinnehmen"

Der LASK kehrt am Sonntag nach der 2. Runde in der UEL-Gruppenphase in den Ligaalltag zurück. Kapitän Robert Zulj & Co. empfangen die aktuell auf Platz 7 rangierenden Altacher vor heimischer Kulisse in der Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl.

Am Donnerstag kassierte die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Sageder auswärts in Frankreich beim FC Toulouse eine 0:1-Niederlage und betrieb dabei durchaus auch "Chancen-Wucher".. Die Vorarlberger bestritten vergangenen Sonntag ihr letztes Pflichtspiel. Der SCR Altach mit Coach Joachim Standfest und Co-Trainer Roman Wallner (ehemaliger LASK-Stürmer) spielte, wie auch die Oberösterreicher vor 2 Wochen, 0:0 gegen den TSV Hartberg.

Am Sonntag kommt es zum Premieren-Duell der beiden Teams in der Raiffeisen Arena. Bisher empfing der LASK die Vorarlberger 12 Mal auf heimischen Boden. Dabei ist die Bilanz mit 8 Siegen zugunsten der Schwarz-Weißen eine durchaus positive. Auch in der laufenden Saison sind die Athletiker in ihrer Heimstätte seit 4 Spielen ungeschlagen und wollen ihre Serie am Wochenende weiter ausbauen.

LASK-Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel: „Altach wird am Sonntag mit breiter Brust anreisen. Niederlagen mussten sie bisher nur gegen die Top-Teams der Liga hinnehmen. Wir sind bereit und mit unseren Fans im Rücken werden wir alles dafür tun, die drei Punkte in Linz zu lassen.“

Es fehlen: Anselm, Taoui, Wiesinger sowie Horvath (gesperrt).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at