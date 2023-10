Bevor es in die länderspielbedingte ADMIRAL Bundesliga-Pause geht, empfängt der Überraschungs-Fünfte TSV Egger Glas Hartberg am morgigen Samstag zuhause den Tabellenvorletzten WSG Tirol (ab (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Geleitet wird die Partie vom Wiener Josef Spurny. Die Steirer möchten den "Goldenen Herbst" fortsetzen. Die Schopp-Truppe ist seit Anfang September oder seit 5 Pflichtpartien unbesiegt. Nach drei torlosen Partien nach 90 Minuten (LASK, Admira im Cup, 1:0-Sieg nach Verlängerung, SCR Altach) soll es gegen die Wattener auch endlich wieder mit einem Torerfolg klappen.

Wenn es nach TSV Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl geht, bleiben gegen die WSG Tirol die 3 Punkte in den Steirern. Bei denen nach seiner Sperre und Erkrankung Cheftrainer Markus Schopp wieder in die Coachingzone zurückkehrt.

"Wir wissen, welcher Gegner auf uns zukommt"

Die Erinnerungen an das letzte Duell mit der WSG sind erfreulich. Im Frühjahr fuhr der TSV mit dem 5:0-Kantersieg den höchsten Sieg der Bundesliga-Geschichte ein. Dennoch steht ein hartes Stück Arbeit bevor, wie die Bundesliga-Duelle mit der Silberberger-Elf bestätigen (12 Spiele, 3 TSV-Siege, 3 Remis).

TSV-Cheftrainer Markus Schopp: "Es wird ein ganz schwieriges Spiel, weil wir gegen einen Gegner spielen, gegen den wir uns in der Vergangenheit grundsätzlich immer relativ schwer getan haben. Tirol hat zudem in den letzten Wochen nicht die optimalen Resultate erzielt und will sich aus dieser Situation befreien. Dementsprechend wissen wir, welcher Gegner auf uns zukommt.

Auf der anderen Seite haben wir ein Heimspiel, das schon richtungsweisend sein kann. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das Spiel gewinnen können. Wenn wir nicht klar in unseren Ideen gegen den Ball aber auch im Ballbesitz sind, werden wir gegen Tirol große Probleme bekommen. Das müssen wir gut vorbereiten und wenn uns das gelingt, bin ich mir sicher, dass die Jungs es auf den Platz bekommen."

"Es erwartet uns ein schweres Spiel"

TSV-Linksverteidiger Manuel Pfeifer (Foto): "Es erwartet uns ein schweres Spiel. Unser Ziel ist, vor heimischem Publikum einen Sieg einzufahren. Wir werden alles daran setzen, dass und das gelingt und wir zufrieden in die Länderspielpause gehen können."

