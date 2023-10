Vom österreichischen Eurofighter-Trio punktete unter der Woche allein der SK Puntigamer Sturm Graz, der beim polnischen Meister Rakow Tschenstochau am Donnerstag in der UEFA-Europa League mit 1:0 siegte. Für die Steirer geht es am Sonntag mit dem Liga-Alltag weiter, gastiert das Team von Cheftrainer Christian Ilzer beim wiedererstarkten RZ Pellets WAC in der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Lavanttal-Arena (ab 14:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

Noch blickt der ansonsten in der Coachingzone temperamentvolle SK Sturm-Trainer Christian Ilzer gelassen auf die nächste Aufgabe beim RZ Pellets WAC. Die "Schwoazn" sind bisher einzig in der ADMIRAL Bundesliga nach 9 Runden noch unbesiegt und den Roten Bullen aus Salzburg bis auf 1 Punkt im Nacken.

"Das macht was mit dem Kopf, gibt uns Energie"

SK Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer meint: "Wir sind mit einem neuen, einem richtig schönen Gefühl aus Polen zurückgeflogen – das macht was mit dem Kopf, das gibt uns Energie, auch wenn das ein sehr kräfteraubendes und intensives Spiel war. Die große Challenge ist es jetzt, uns innerhalb von nur zwei Tagen physisch, mental und inhaltlich so herzurichten und vorzubereiten, dass wir das nächste schwierige Auswärtsspiel wieder in einem Topzustand in Angriff nehmen können.

Der WAC ist in den letzten drei Bundesliga-Runden ungeschlagen, hat heuer gegen die Spitzenteams Rapid, LASK und Salzburg wirklich auf hohem Level abgeliefert – sie haben eine sehr starke Offensive und präsentieren sich formstark. Punkte in Wolfsberg sind immer Bigpoints!"



Ilzer zur Personalsituation: "Da gibt es natürlich Themen und natürlich noch das eine oder andere Fragezeichen für Sonntag – es bleibt aber noch ein Tag inklusive des Abschlusstrainings, danach werden wir uns ganz genau anschauen, wer die nötige Frische und Energie für das Spiel mitbringt."

"Haben uns auswärts gegen WAC immer sehr schwer getan und wissen, was uns erwartet"

Innenverteidiger David Affengruber erklärt: "Ich erwarte mir ein richtig schweres und intensives Spiel in Wolfsberg, wir haben uns auswärts gegen den WAC immer sehr schwer getan und wissen, was uns erwartet – aber wir fahren natürlich nach Kärnten, um drei Punkte zu holen. Vor der Länderspielpause wollen wir noch einmal alles aus uns herausholen und am Sonntag ein gutes Spiel zeigen."

DATEN & FAKTEN

- Als Schiedsrichter der Partie wird der Tiroler Walter Altmann fungieren.

- Der RZ Pellets WAC gewann in der ADMIRAL Bundesliga 18 Spiele gegen den SK Puntigamer Sturm Graz – gegen kein anderes Team feierten die Kärntner mehr als 14 BL-Siege.

- Der SK Puntigamer Sturm Graz blieb in der ADMIRAL Bundesliga die letzten fünf Auswärtsspiele beim RZ Pellets WAC ungeschlagen – erstmals (3S 2U). Bei den drei Auswärtssiegen erzielten die Steirer jeweils mehr als ein Tor.

- Der RZ Pellets WAC holte aus den ersten neun Spielen dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga 13 Punkte – mehr waren es zum Vergleichszeitpunkt zuletzt 2019/20 (damals sogar 19 Punkte).

- Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann in diesem Kalenderjahr 17 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga und damit bereits jetzt eines mehr als im gesamten Kalenderjahr 2022 (16 Siege). Der Klubrekord des SK Sturm liegt bei 24 BL-Siegen in einem Jahr (aus 1997).

- Der SK Puntigamer Sturm Graz blieb zum insgesamt zweiten Mal nach 1997/98 in den ersten neun Spielen einer Saison der ADMIRAL Bundesliga ungeschlagen (6S 3U), damals sogar in den ersten 12 Spielen (9S 3U). Die Steirer sind das einzige ungeschlagene BL-Team in dieser Saison.

Fotocredit: RiPu Sportfotos