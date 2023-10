Die Abwehr steht! In der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 bei Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz (0:0) hielt die Austria Klagenfurt schon zum 4. Mal den eigenen Kasten sauber und stellte damit den Wert ein, den die Kärntner Violetten in der gesamten Vorsaison erreicht hatten. Kapitän & Abwehrchef Thorsten Mahrer und Co. gehen mit breiter Brust die nächste Aufgabe an und haben "keine Angst vor großen Tieren", respektive Roten Bullen: Serienmeister FC Red Bull Salzburg kommt im finalen Spiel der Runde 10 (Sonntag ab 17 Uhr Ligaportal-Liveticker). Duell Vierter vs. Erster! Siehe auch HIER!

Bereit für die Roten Bullen: Die bewährte Austria-Abwehr um Keeper Menzel & Kapitän Mahrer, die bisher mit den Klagenfurtern eine beeindruckende Saison spielen und hinter dem bewährten Führungs-Trio der Tabelle "best of the Rest" sind.

„Alle arbeiten auch in der Defensive mit, das fängt schon vorne an"

Kapitän Thorsten Mahrer: „Wenn wir zu Null spielen, ist das ein Verdienst der ganzen Mannschaft und immer gut für das Selbstvertrauen. Alle arbeiten auch in der Defensive mit, das fängt schon vorne an. So muss es aber auch sein. Vor allem, wenn man auf einen so spielstarken und dominanten Gegner wie Salzburg trifft. Wenn alles passt, können wir für eine Überraschung sorgen."

Der Abwehrchef der Waidmannsdorfer präsentierte sich zuletzt ebenso wie seine Nebenleute Kosmas Gkezos und Nicolas Wimmer in Top-Verfassung. Das Trio bildet mit Tormann Phillip Menzel sowie den Flügelspielern Simon Straudi und Till Schumacher ein Bollwerk, das nur schwer zu knacken ist. Vor Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz bekamen das schon Vizemeister SK Sturm Graz (0:0), der Überraschungs-Fünfte TSV Hartberg (3:0) und Schlusslicht SC Austria Lustenau (1:0) zu spüren.

Nach 9 Spieltagen klingelte es erst 9x im Klagenfurter Kasten.. Nur Spitzenreiter RB Salzburg, Verfolger SK Sturm (beide 5) und der Dritte LASK (7) kassierten weniger Gegentreffer. Das Erfolgsrezept: Chefcoach Peter Pacult setzt auf Kontinuität, in allen bisherigen Bundesliga-Partien bildeten Gkezos, Mahrer und Wimmer das Abwehr-Herzstück.

"Wir sind insgesamt ein eingespielter Haufen, eine verschworene Truppe"

„Das gilt nicht nur für uns hinten drin. Wir sind insgesamt ein eingespielter Haufen, eine verschworene Truppe, in der einer für den anderen einsteht. Das zeichnet uns aus meiner Sicht ganz besonders aus. Gleiches gilt für die Lauf- und Einsatzbereitschaft, die wir auf den Platz bringen“, betont Mahrer, der sich gegen RB auf „ein richtig cooles Match“ freut.

Am Dienstag hockten Verantwortliche und Profis der Austria Klagenfurt vor den Fernsehern, um den nächsten Kontrahenten in der Champions League gegen den spanischen Spitzenklub Real Sociedad (0:2) zu beobachten und für das bevorstehende Duell mit dem Serienmeister und Tabellenführer aus der Mozartstadt bereit zu sein.

„Wir müssen nicht darüber sprechen, dass wir auf die beste Mannschaft in Österreich treffen. Salzburg hat ausschließlich Spieler mit hoher individueller Klasse. Aber auch wir haben Qualität und werden alles reinlegen, um es RB in unserem Stadion so schwer wie möglich zu machen. Es ist auf jeden Fall immer ein besonderer Reiz, sich mit ihnen zu messen“, versichert Mahrer.

Der 33-jährige Kapitän hofft in seinem 197. BL-Einsatz auf lautstarke Unterstützung von den Rängen des Wörthersee-Stadions: „Mit den Fans als 12. Mann im Rücken wollen wir für eine Überraschung sorgen.“

