In der Vorsaison noch nach 10 Runden in der ADMIRAL-Bundesliga auf Rang 8 mit 12 Punkten (3S, 3U, 4N) blickt der SC Austria Lustenau ein Jahr später bisher auf einen "Horror-Herbst", geht mit nur 2 Punkten als Schlusslicht (2U, 8N) in die zweite länderspielbedingte Pause. Die Vorarlberger kassierten 7 (!) Niederlagen in Folge, blieben dabei 6x ohne Torerfolg. Niederschmetternd auch die Heimbilanz: 5 Spiele = 5 Niederlagen, 2:18 Tore. Nach dem 0:4 in der Vorwoche gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg setzte es heute eine 0:5-Pleite gegen den SK Rapid Wien. Nachfolgend Statements zur prekären Lustenauer Situation.

Quo vadis, Markus Mader und SC Austria Lustenau? In der länderspielbedingten Bundesliga-Pause dürfte das noch sieglose Schlusslicht in Klausur gehen.

"Wir bekommen viele Gegentore und die Spielverläufe sind zum Haare sträuben"

Markus Mader (Cheftrainer SC Austria Lustenau) über...

…den Zustand von Austria Lustenau: „Wir sind in einem Zustand, der es uns momentan nicht ermöglicht zu punkten. Wir bekommen viele Gegentore und die Spielverläufe sind zum Haare sträuben. Jeder erste Ball, der bei uns in den Strafraum flattert, ist fast ein Tor. Dieses Mal war es ein Elfmeter, den man hinterfragen kann. Wir versuchen alles Mögliche, aber das Spielglück ist nicht auf unserer Seite und der Gegner war mindestens eine Klasse besser.“



…die Situation: „Wir haben eine Mannschaft zusammengestellt, die auf jeder Position doppelt besetzt ist. Momentan fehlen einige Spieler verletzt. Wir werden weiter arbeiten und schauen, dass wir in Kürze die richtigen Personen auf den richtigen Positionen haben. Wir haben jetzt Gott sei Dank zwei Wochen Zeit, um das aufzuarbeiten und in die Trainingsarbeit einfließen zu lassen.“

"Ich kenne die Gesetze im Fußball"

…seine Gemütslage: „Wenn man immer verliert, macht es nicht so viel Spaß, wie wenn man gewinnt. Aber die Arbeit grundsätzlich macht Spaß und die Arbeit mit den Spielern macht Spaß. Ich habe Kraft ohne Ende. Solange es mir Spaß macht, werde ich natürlich weitermachen. Ich kenne die Gesetze im Fußball und dementsprechend weiß ich, dass Ergebnisse so schnell wie möglich her müssen.“



…eine mögliche Trainerdiskussion: „Ich bin der falsche Ansprechpartner für eine Trainerdiskussion. Alexander Schneider sieht die Trainingsarbeit, die wir unter der Woche machen. Er kennt unsere Spielpläne. Wenn er etwas merken würde, würde er es mir sicher sagen. Grundsätzlich habe ich noch keine negativen Äußerungen seitens unseres Vorstandes gehört. Wenn man mich stellt, werde ich meine Analysen dazu geben. Wir werden gemeinsam Wege finden, um aus diesem Schlamassel rauszukommen. Ich stelle mich auch dem Vorstand, überhaupt kein Problem. Das sehe ich ganz gelassen.“

Kassierte mit 24 Gegentoren, darunter allein 18 und 9 in den vergangenen beiden Spielen zu Hause, die meisten in der Liga: Dominik Schierl.

"Da muss sich der VAR nicht einschalten"

Domenik Schierl (Torhüter SC Austria Lustenau) über...

…das Spiel: „Wir sind richtig schlecht in das Spiel gestartet mit dem Elfmeter. Meiner Meinung nach war das keine klare Fehlentscheidung, da muss sich der VAR nicht einschalten. Dann bekommst du noch das zweite Gegentor, bei dem ein klares Foul vorangegangen ist, und rennst wieder einem Rückstand hinterher. Das ist in unserer Situation momentan extrem schwierig. Du bekommst momentan nur auf den Deckel. Das ist extrem schmerzhaft momentan.“



…seine persönliche Situation: „Ich fühle mich richtig schlecht momentan. Es ist nicht geil. Die Gegentore tun weh. Das ist für einen Tormann das schlimmste Gefühl, wenn du den Ball aus dem Tor holen musst.“



…die aktuelle Situation: „Wir haben so viele Systeme probiert, auch heute wieder mit einer neuen Mannschaft. Jeder kämpft mit sich selber und versucht, aber es geht nicht. Es fehlt am Selbstvertrauen und das sieht man.“

"Ich halte nichts davon, einzelne Personen herauszugreifen"

Alexander Schneider (Sportkoordinator SC Austria Lustenau) über...

…die Mannschaft: „Wenn ich die Aufstellung heute anschaue, sehe ich nicht viele Spieler, die auf unbekannten Positionen gespielt haben. Dass man Dinge ausprobiert, wenn es nicht läuft, ist ganz normal. Die Mannschaft, die heute und in den letzten Wochen auf dem Platz gestanden hat, ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass sie keine Chance haben, so zu spielen. Ich sehe eher die Pflicht, dass man das Beste aus der Mannschaft rausholt und dass die Mannschaft selbst das Beste aus sich rausholt.“



…den Trainer: „Austria Lustenau muss gegen die nächsten Gegner (Anm.: auswärts FC Blau-Weiß Linz, daheim TSV Hartberg) punkten. Wir hatten auch letztes Jahr so eine Phase. Wir wissen, wo wir herkommen. Ich halte nichts davon, einzelne Personen herauszugreifen.“

