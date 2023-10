10 Runden dauerte es, ehe der Vorjahres-Fünfte FK Austria Wien in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 endlich den ersehnten ersten Heimsieg verbuchte und sich zudem beim 4:0 gegen den FC Blau-Weiß Linz den "Frust von der Seele schoss". Zuvor gerade mal 6 Tore in 9 Spielen, ging heute "der Knopf auf". Wobei wieder mal Andreas Gruber den Unterschied ausmachte, einen Dreierpack schnürte und mit 7 Treffern die Liga-Torschützenliste anführt. Während die Linzer nach 4 Spielen ohne Niederlage, darunter 2 Auswärts-Dreier, einen Rückschlag erlitten. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

„Die Mannschaft hat ein super Zeichen gesetzt“

Michael Wimmer (Trainer FK Austria Wien):

…über das Spiel: „Es war ein extrem wichtiges Spiel. Man hat gemerkt, dass in der ganzen Woche viel Druck drauf war. Unnötiger Druck, den wir uns selber machen. Die Mannschaft hat ein super Zeichen gesetzt. Glückwunsch an die Mannschaft. Es freut mich am meisten, dass wir endlich vor der Ost einen Heimsieg feiern können.“



…über den Druck: „Die Jungs können Druck. Wir fokussieren uns nur auf den Sport, alles andere interessiert uns nicht. Ich habe am Montag beim Auslaufen schon eine richtig gute Energie in der Mannschaft gespürt, das hat sich dann im Training fortgesetzt. Die Jungs haben es gut auf den Platz bekommen.“



…über seine Personalie: „Ich bin immer ehrlich und es geht nicht um mich. Es geht um die Austria. Natürlich fällt Druck ab und es freut mich für die Mannschaft. Das zeigt, dass Mannschaft und Trainerteam gut zusammenarbeiten und an das glauben, was wir machen. Alles andere kann ich nicht beeinflussen und will mich daher auch nicht damit beschäftigen, denn das kostet Kraft.“



…über die Rückendeckung der Fans: „Ich habe das Plakat erst nach dem Spiel gesehen und ich habe die Sprechchöre gehört. Das ist unnormal, dass sowas in so einer Situation passiert. Das freut mich tierisch. Das zeigt mir, dass die Fans sehen, dass ich alles für den Verein gebe. Es freut mich am meisten, dass die Fans einen Heimsieg bejubeln durften. Danke an die Fans.“

„Ohne die Mannschaft könnte ich keine Tore schießen"

Andreas Gruber (Spieler FK Austria Wien):

…über das Spiel: „Wir haben eine sehr gute Teamleistung gezeigt. Wir haben von der ersten Minute an gedrückt und nach vorne gespielt. Ich bin überglücklich, dass ich treffen konnte. Kompliment an die Mannschaft“



…über seine Torquote: „Ich bin glücklich, dass ich der Mannschaft helfen kann. Ohne die Mannschaft könnte ich keine Tore schießen. Ich fühle mich sehr wohl. Das Trainerteam gibt mir das Vertrauen und bringt immer Spaß mit. Das ist sehr wichtig, gerade wenn es nicht so gut läuft.“



…über die Bedeutung des Siegs: „Wir haben letzte Woche schon gesehen, was wir leisten können. Heute haben wir gezeigt, was wir eigentlich können. So muss es immer sein. Jetzt haben wir Länderspielpause, können regenerieren und dann wollen wir dort weitermachen, wo wir aufgehört haben.“

„Andi Gruber war heute überragend"

Dominik Fitz (Spieler FK Austria Wien):

…über das Spiel: „Es war extreme Erleichterung nach dem Schlusspfiff. Wir haben von der 1. Minute an super nach vorne gespielt und uns im 10-Minuten-Takt Chancen herausgespielt. Andi Gruber war heute überragend und Asllani mit seinem ersten Bundesligator. Das freut mich für beide. Das war extrem wichtig.“



…über die Bedeutung des Siegs: „Wir müssen das Gefühl mit in die Länderspielpause nehmen, gut trainieren und danach wieder angreifen. Ich bin positiv gestimmt, dass wir eine kleine Serie starten können.“



Matthias Braunöder (Spieler FK Austria Wien) zur Halbzeit über seine Sperre: „Mit der Sperre kann ich gut leben. Bis jetzt bin ich noch nicht mit Reibereien aufgefallen. Es war eine rote Karte und dazu muss ich stehen. Aber mit der Sperre kann ich gut leben.“

Mit 2 Gelben Karten nach wenigen Minuten für Mitrovic und Krainz begann die Partie für den FC Blau-Weiß Linz schon ungünstig.

„Es war ein komisches Spiel“

Gerald Scheiblehner (Trainer FC Blau Weiß Linz):

…über das Spiel: „Es war ein komisches Spiel. Wir waren in der 1. Halbzeit ganz gut im Spiel, hatten nach vorne aber keine Durchschlagskraft. Wir waren zu wenig giftig nach vorne. Die Austria hat im letzten Drittel mehr Tempo und mehr Qualität gezeigt. Letztendlich war es ein verdienter Sieg für die Austria.“



…über das hohe Ergebnis: „Wir können gut einschätzen, wo wir in der Liga zu finden sind. Aber vier Gegentore sind zu viele. Mir hat der letzte Wille gefehlt, das Spiel für uns zu entscheiden. Das war für mich der große Unterschied. Es war zu wenig von uns.“



…über die Pläne für die Länderspielpause: „Wir werden im Angriffsdrittel ansetzen. Wir müssen giftiger sein, schneller umschalten und genauer werden.“

ADMIRAL Bundesliga, 10. Runde

Samstag, 07.10.2023, 17 Uhr, Generali Arena Wien-Favoriten, Z: 12.663; SR: Jakob Semler/Graz

FK Austria Wien vs. FC Blau-Weiß Linz 4:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 Gruber (38., Fitz), 2:0 Gruber (40., Polster), 3:0 Asllani (55., Gruber), 4:0 Gruber (78., Fitz).

