Während die WSG Tirol aus der Negativ-Spirale nicht rauskommt und mit der bereits 7. Niederlage auch nach der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 im Tabellenkeller festsitzt, bleibt der TSV Egger Glas Hartberg weiter im Flow, springt (zumindest für 1 Nacht) auf Rang 3 und etabliert sich allmählich unter den Top-6. Mit dem 3:0-Heimsieg über die Wattener feierten die Schopp-Schützlinge bereits den 4. Saison-Dreier, sind seit 5 (!) Spielen unbesiegt (3S, 2U) und blieben dabei 4 Mal ohne Gegentor (3x in Folge!). Klar, dass die Gemütsverfassung in beiden Lagern konträr war...siehe nachfolgende STATEMENTS.

WSG Tirol-Langzeittrainer Thomas Silberberger ist erstmal bedient. In den jüngsten 5 BL-Partien gingen die Wattener 4 Mal leer aus, sind zudem im ÖFB-Cup in Leoben ausgeschieden. Die Steiermark-Tour mit den Partien in Graz, Leoben und Graz endet mit 3 Niederlagen.

"Machen 2 freie Tage und dann werden Zügel ordentlich angezogen"

Thomas Silberberger (Cheftrainer WSG Tirol):

…über das erste Tor: „Das ist schlechtes Verteidigen vom Innenverteidiger. Das Handspiel findet gar nicht statt, wenn richtig verteidigt wird. Da springt mein Innenverteidiger daneben und danach kommt erst das Handspiel.“



…über die nächsten Wochen: „Ich habe meinen Glauben. Wir haben jetzt die Länderspielpause und jetzt ist es erst einmal so, dass ich 6 Stunden im Bus gar nichts sage. Dann machen wir zwei freie Tage und dann werden die Zügel ordentlich angezogen.“

„Ich mache Druck gegenüber der Mannschaft"

…über die anstehende Länderspielpause: „Ich mache Druck gegenüber der Mannschaft. Wir werden eine sehr intensive Länderspielpause bestreiten. Die erste Länderspielpause hat uns gut getan, da sind wir gut rausgekommen. Aber wenn du solche Fehler machst, dann ist es schwer. Da nützt dir auch die körperliche Intensität nichts, wenn du an den Bällen vorbeispringst. Aufgeben tu ich nicht, dafür liegt mir der Verein zu sehr am Herzen. Solche Situationen haben wir ja eigentlich jedes Jahr irgendwann und bisher haben wir es immer noch herumgebogen und das wird auch dieses Jahr so sein.“



…vor dem Spiel über Markus Schopp: „Er verfolgt einen sehr spannenden Ansatz. Er hat ja mit Pep Guardiola zusammengespielt, irgendwo wird er da wohl auch ein bisschen seine Ideen herhaben. Ich finde Hartberg ist eine sehr spannende Mannschaft, die cool spielt.“

Die länderspielbedingte Bundesliga-Pause könnte ungemütlich werden für Ranacher, Sulzbacher, Schulz und Co.!

„Das 1:0 hat uns das Genick gebrochen"

Kofi Schulz (Spieler WSG Tirol):

…über das Spiel: „Die 1. Halbzeit war gut, wir waren gut im Spiel. Das 1:0 hat uns das Genick gebrochen. Wir haben versucht alles nach vorne zu werfen, dann ist klar, dass hinten mehr Chancen für Hartberg zu Stande kommen.“



…über das erste Tor: „Beim ersten Tor nimmt er den Ball mit der Hand mit. Ich glaube, es ist ein Handspiel. Das Tor darf er nicht geben. Aber das bringt jetzt auch nichts. Wir müssen nach vorne schauen und hart an uns arbeiten. Es ist schwierig in Worte zu fassen.“



…über die Probleme im Spiel der WSG: „Es sind Konzentrationsfehler. Wenn wir uns ein bisschen besser fokussieren und konzentrieren und auch besser kommunizieren, dann kommt das gar nicht so zu Stande. Wir haben drei Jahre super gespielt, da ist es klar, dass es auch mal so eine Saison geben wird. Jetzt zeigt sich, wer Charakter hat. Keiner von uns wird aufgeben.“

„Es ist ein sensationell guter Start für uns"

Donis Avdijaj (Stürmer TSV Egger Glas Hartberg, Foto): „Es ist ein sensationell guter Start für uns. Das spiegeln die Ergebnisse und die Spiele wider. Es bringt uns sehr viel Kraft, Wille und Mut. Das macht die Euphorie mit uns aus.“

Jürgen Heil (Kapitän TSV Egger Glas Hartberg) vor dem Spiel: „Es ist nicht so, dass wir überperformen. Es ist eher so, dass wir unterperformen. Wenn man sich die Qualität einzelner Spieler anschaut, dann ist das unglaublich, dass so gute Spieler in Hartberg spielen.“



Raphael Sallinger (Torhüter TSV Egger Glas Hartberg) vor dem Spiel: „Wir ruhen uns nicht auf den Ergebnissen aus, sondern wir trennen die Leistung von dem Ergebnis und schauen, dass wir es in der nächsten Woche besser machen. Das ist die große Kunst von Markus Schopp.“

„Aus diesem Moment kann Großes entstehen"

Markus Schopp (Cheftrainer TSV Egger Glas Hartberg):

…über das Spiel: „Aus diesem Moment kann Großes entstehen. Ich glaube, dass die Jungs darauf vorbereitet sind, dass sie immer neue Antworten finden müssen. Sowohl individuell als auch als Team. Wir stehen mit 16 Punkten gut da. Aus dieser Position auf diese Fragen antworten zu finden ist leichter als mit weniger Punkten.“



…vor dem Spiel über Maximilian Entrup: „Wir haben jetzt Länderspielpause. In den letzten Tagen war er bereits am Platz. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ihn in den nächsten 14 Tagen wieder dorthin bekommen, dass er uns zur Verfügung steht.“



…vor dem Spiel auf die Frage, ob er Kontakt zu Pep Guardiola hat: „Ja, hier und da. Aber wir sind nicht permanent im Austausch darüber, wie man spielen möchte. Es gibt viel Anlass, ihm zu gratulieren. Deswegen ist es meistens der Grund, dass er sehr viel gewinnt und erfolgreich ist.“

Maximilian Fillafer (Spieler TSV Egger Glas Hartberg) über sein Tor: „Das erste Tor ist etwas Besonderes. Dass es vor heimischer Kulisse passiert, macht es umso geiler. Ich habe es noch gar nicht so realisiert, das kommt erst noch.“

„Das ist die beste Mannschaft, seit Hartberg in der Bundesliga ist"

Dominik Frieser (Spieler TSV Egger Glas Hartberg) über die aktuelle Situation: „Wir haben eine richtig gute Mannschaft. Das ist die beste Mannschaft, seit Hartberg in der Bundesliga ist. Wir haben auch einen sehr guten Trainer. Es entwickelt sich alles richtig gut. Wenn wir oben rein wollen, dann müssen wir jeden Tag hart arbeiten und dann werden wir auch belohnt.“



Christoph Lang (Spieler TSV Egger Glas Hartberg):

…über das Spiel: „Es war ein anstrengendes Spiel. In der 1. Halbzeit haben wir nicht wirklich Lösungen gefunden, aber wir haben in der Kabine ein bisschen was umgestellt und haben das dann in der 2. Halbzeit gut gemacht.“



…über seine Gemütslage: „Ich fühle mich gut. Wir sind alle gut in Form. Ich bin auch gut in Form. Die Stimmung in der Mannschaft ist super.“



…über die Tabelle: „Das hat es anscheinend noch nie gegeben, dass Hartberg auf Platz 3 ist. Wir sind auf einem guten Weg.“





