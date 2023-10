Nach 5 Spielen ohne Dreier (4U, 1N) in der ADMIRAL-Bundesliga und zuletzt der Enttäuschung im Wiener Derby bei Austria Wien (0:0) schoss sich der SK Rapid Wien im Ländle mit einem 5:0-Kantersieg bei Schlusslicht SC Austria Lustenau den "Frust von der Seele". Wieder Mal ein Befreiungsschlag für die Hütteldorfer tief im Westen des Landes. Vor einem Jahr am 1. Oktober 2022 der 5:0-Sieg bei der WSG Tirol und nun im Ländle, nachdem Rapid in dieser Saison schon mit 4:0 gegen den SCR Altach und 5:0 beim FC Blau-Weiß Linz triumphierte. Nachfolgend Statements vom Sieger. Siehe auch HIER!

War in Lustenau nicht zu stoppen und erzielte vor 4.521 Zuschauern im Reichshofstadion seinen ersten Doppelpack im SK Rapid-Dress: Marco Grüll (l.).

"Heute hat es funktioniert und so soll es auch weiter gehen"

Marco Grüll (Doppeltorschütze SK Rapid):

...über das Spiel: "Wir waren von Anfang an sehr dominant und haben den Gegner nie richtig ins Spiel kommen lassen. Wir waren klar besser und haben dann auch gleich die Chancen genutzt. Schlussendlich war es ein hochverdienter Sieg."

...über zu erwartende Reaktion nach Wiener Derby: "Ja. Wir wollten das Spiel heute unbedingt gewinnen. Natürlich hat uns der Spielverlauf auch in die Karten gespielt, dass wir schnell 2:0 geführt haben. Trotzdem haben wir in der 2. Halbzeit einige Chancen noch liegen lassen. Die werden wir nicht immer kriegen, das ist uns bewusst. Deswegen müssen wir die trotzdem konsequenter fertig spielen."

...über Bedeutung der 2 Tore für ihn: "Natürlich sehr, sehr wichtig. Es ist nicht immer alles vor dem Tor einfach gegangen und ich habe auch meine Chancen liegen lassen, heute hat es funktioniert und so soll es auch weiter gehen."

„Es war von vorne bis hinten, von Anfang bis zum Schluss, eine sehr gute Leistung“

Zoran Barisic (Trainer SK Rapid):

…über das Spiel: „Es war ein sehr guter Auftritt. Wir waren klar in den Situationen und spielfreudig. Heute hat es mit dem Tore schießen geklappt, auch wenn noch mehr möglich gewesen wären. Es war von vorne bis hinten, von Anfang bis zum Schluss, eine sehr gute Leistung. Wir waren sehr konzentriert, griffig und spielfreudig. Mir hat die Mentalität der Mannschaft sehr gut gefallen, dass wir nicht aufgehört haben, auf das nächste Tor zu spielen."

...über, ob das die erwartete Antwort der Mannschaft nach dem Wiener Derby war: "Ja. Weil die Mannschaft selber mit sich unzufrieden war und wütend auf sich selbst. Und deshalb habe ich auch gewusst, dass sie heute eine sehr, sehr gute Leistung bringen werden."



…über den Unterschied im Vergleich zu den letzten Spielen: „Der Unterschied heute war, dass wir effizient waren vor dem Tor. Das haben wir in der Vergangenheit zu wenig gezeigt. Es war auch vom Auftritt her so, dass wir sehr stark gegen den Ball waren und sehr ballsicher waren. Es war ein sehr gelungener Auftritt.“



…über die Bedeutung des Siegs: „Wir haben uns vor dem Spiel darauf festgelegt, dass wir uns mit drei Punkte in die Länderspielpause verabschieden wollen. Wir wollen in den nächsten zwei Wochen in Ruhe arbeiten, deshalb waren die drei Punkte enorm wichtig.“



…vor dem Spiel über die Chancenverwertung: „Es ist wichtig, den Spielern das Vertrauen mitzugeben, dass sie sich trauen, die nächsten Chancen auch zu nehmen und sich nicht verstecken, sondern Verantwortung übernehmen.“

„Es ist sehr befreiend, gerade wenn man sich die letzten Wochen anschaut"

Matthias Seidl (Spieler SK Rapid):

…über das Spiel: „Es ist sehr befreiend, gerade wenn man sich die letzten Wochen anschaut. Wir wollten eine Reaktion zeigen und die Chancen besser nutzen. Das ist uns heute gut gelungen und deshalb ist der Sieg auch in der Höhe verdient.“



…über den starken Start: „Es ist immer wichtig, dass man am Anfang gleich seine Chancen nutzt und in Führung geht und schnell das 2. Tor nachlegt. Das ist immer gut für den Spielverlauf.“



…über die Bedeutung des Siegs: „Ich glaube der Sieg ist für die Fans und den Verein sehr wichtig. Wir werden jetzt in der Länderspielpause weiter dran arbeiten und nach der Pause an der Leistung anknüpfen.“

