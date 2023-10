Der LASK bleibt auch im 6. Heimspiel der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 unbesiegt (4S, 2U) und dabei 5 Mal ohne Gegentor! Beim 1:0-Erfolg in der 10. Runde über den starken SCR Altach hatten die Linzer allerdings auch das Quäntchen Glück (2 Altacher Aluminiumtreffer) und Torhüter Tobias Lawal gebraucht. Vor der länderspielbedingten Liga-Pause, nach der es für die Sageder-Elf zum Top-Spiel zu Serienmeister FC Red Bull Salzburg geht, wahrten die Oberösterreicher damit Rang 3, den sie seit Runde 6 inne haben. Der SCRA kassierte nach 4 Auswärtsspielen (3U, 1S) erstmals wieder eine Niederlage. Nachfolgend STATEMENTS.

Durfte seit dem 19. August mal wieder in der Bundesliga ran: Der dienstälteste LASK-Spieler Peter Michorl, nach dessen Einwechslung das 1:0-Siegtor fiel.

„Wir sind belohnt worden, weil wir mutig waren, weil wir daran geglaubt haben.

Robert Zulj ("Goldtorschütze" LASK): „Ein sehr hoher Aufwand mit einem sehr schwierigen Spiel. Wir sind belohnt worden, weil wir mutig waren, weil wir daran geglaubt haben. Respekt an die Mannschaft, das war kein einfaches Spiel.

Trotzdem haben wir es gewonnen. Wir haben keineswegs Altach an die Wand gespielt. Es war ein schweres Stück Arbeit. Aber egal, 1:0, drei Punkte und nichts anderes.“

„Ich habe einen anderen Anspruch“"

Peter Michorl (Mittelfeldspieler LASK):

…über sein Comeback bei den Profis: „Unglaublich schön. Wieder dieses Spieltagsfeeling in der Bundesliga-Mannschaft zu haben, gibt mir irrsinnig viel. Es hat mich ganz einfach gefreut, wieder am Platz stehen zu dürfen. Ich glaube, ich habe es auch gerechtfertigt.“



…über die Partie: „Das Spiel war, in der Phase wo ich reingekommen bin, ziemlich ausgeglichen. Ohne viele Torchancen auf beiden Seiten. Ich denke, dass ich der Mannschaft wieder Struktur geben konnte. Ein irrsinnig schönes Gefühl, in der Bundesliga am Platz zu stehen. Da gehöre ich auch hin.“



…über seine Degradierung zu den Amateuren: „Das ist natürlich nicht die leichteste Zeit als Fußballprofi. Wenn du weit über 150 Bundesligaspiele machst, im besten Fußballeralter und topfit bist, und dann darfst du bei den Amateuren ran. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich unten die Möglichkeit bekommen habe. Ich bin der Meinung, dass ich in die Bundesliga gehöre. Ich denke, ich habe es heute mit der Leistung gerechtfertigt.“



…über seine jetzige Situation: „Tag für Tag hart arbeiten. Die Situation ist nicht leicht. Ich habe einen anderen Anspruch. Man bekommt immer seine Chance, ich bin bereit, ich bin da. Ich bin voll fokussiert auf den LASK. Was passiert, kann ich jetzt noch nicht beeinflussen.“

Thomas Goinger (LASK): „Es war ein verdienter Sieg heute und wir haben bis zum Schluss alles gegeben. Es war wichtig vor der Länderspielpause mit einem Sieg abzuschließen. Am Mittwoch haben wir ein Testspiel und dann bereiten wir uns auf Salzburg vor. Wir wollten mit einem Sieg in die Länderspielpause gehen."

Sascha Horvath (Spieler LASK) über seine Verletzung: „Es ist jetzt schon viel besser. Ich war heute auch schon auf dem Platz, habe ein paar Übungen gemacht. Nach der Länderspielpause wird es wieder voll gehen.“

„Wir haben eine richtig gute Partie gemacht"

Joachim Standfest (Trainer CASHPOINT SCR Altach): „Wir haben eine richtig gute Partie gemacht. Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft, wie sie das alles umgesetzt und Gas gegeben hat. Leider hat es heute nicht gereicht. Aber das ist im Fußball so. Man muss das mitnehmen und weitermachen.“



Peter Stöger (Sky Experte) über Altach-Neuzugang Manuel Prietl: „Ein super Neuzugang. Da muss man ihnen gratulieren, dass sie das so hinbekommen haben. Er wird ihnen da mörderisch reinspielen und nochmal Qualität dazubringen.“

Schade, der LASK trifft spät und behält somit die Punkte in Linz. 😞



Dennoch eine tolle Leistung unseres Teams! 👏#ASKALT pic.twitter.com/Faz4E36aHh — SCR Altach (@SCRAltach) October 8, 2023

ADMIRAL Bundesliga, 10. Runde

Sonntag, 08.10.2023, 14:30 Uhr, Raiffeisen Arena Linz, Z: 9.800; SR: Julian Weinberger/Wien

LASK - Cashpoint SCR Altach 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Žulj (82.)

Statement-Quelle: Sky Sport Austria & ADMIRAL

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at und Josef Parak