Was für ein Sonntag, der 8. Oktober 2023, für den SK Puntigamer Sturm Graz. Ja sogar, was für eine Woche! Beginnend mit dem 1:0-Heimsieg gegen die WSG Tiro, dann der historische, lang ersehnte Auswärtssieg in der Europa League beim polnischen Meister Rakow Tschenstochau (0:1) und zum Abschluss der 2:1-Sieg beim formstarken RZ Pellets WAC in der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Lavanttal-Arena. Nach 0:1-Rückstand. Wieder Mal bewies die Ilzer-Truppe Moral & Mentalität und geht sogar als Spitzenreiter in die länderspielbedingte Liga-Pause. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Dominik Baumgartner (l.) und die Kärntner Wölfe verlangten dem SK Sturm Graz alles ab, doch wieder mal bewiesen die Ilzer-Schützlinge ihre großartige Mentalität und individuelle Klasse, um die Partie zu drehen.

„Wir haben das Spiel nicht aufgrund dieser Handspielsituationen verloren"



Manfred Schmid (Trainer RZ Pellets WAC):

…über die Partie: „Wir haben das Spiel nicht aufgrund dieser Handspielsituationen verloren. Wir haben in der zweiten Hälfte 20 Minuten gehabt, wo wir nicht am Platz waren. Wo wir nicht so gespielt haben, wie in der ersten Hälfte. Erste Hälfte war das überragend. Aber es sind schon zwei, drei wichtige Entscheidungen. Dann wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen.“



…über das vermeintliche Handspiel von Jon Gorenc Stankovic: „Wenn man das jetzt so anschaut, dann sieht man ein klares Handspiel. Da gibt es ein Stoßen vorher, dann bekommt er den Ball an die Hand. Wenn es da Elfmeter gibt, kann man sich auch nicht beschweren. Wenn der Ball vom Boden kommt, ist es anscheinend kein Elfmeter. Ist mir erklärt worden.“



…über das vermeintliche Handspiel von Mohamed Bamba vor dem Tor: „Natürlich gibt es geteilte Meinungen. Es fällt mir schwer, das selber zu entschlüsseln. Ich kenne mich mittlerweile selbst nicht mehr aus. Kann man natürlich in beide Richtungen entscheiden. Aus meiner Sicht ist er draufgefallen, es war unabsichtlich.“

"Man sieht, dass sich keiner mehr auskennt"

…über das vermeintliche Handspiel von William Boving vor dem Tor: „Klarer geht es glaube ich nicht mehr. Den Ball hat er so nicht unter Kontrolle, wenn er den nicht so auf die Hand bekommt. Man sieht, dass sich keiner mehr auskennt. Man sollte da eine klare Regel finden."

Lukas Ibertsberger (BL-Startelf-Debütant WAC): "Wir haben eine richtig gute 1. Halbzeit gespielt und wir hatten Graz unter Kontrolle. Wir sind verdient mit 1:0 in die Halbzeit gegangen, doch nach dem ersten Gegentor haben wir nicht mehr unseren Fußball gespielt. Gegen Sturm ist es schwer und leider haben wir am Ende das Spiel verloren."

„Ich war am Ende froh, dass wir das Tor in 1. Halbzeit kassiert haben“

Christian Ilzer (Spieler SK Puntigamer Sturm Graz):

…über die Handspielregel: „Ich kann sie nicht entziffern. Muss ich ehrlich sein.“



…über die Partie: „Ich war am Ende froh, dass wir das Tor in der 1. Halbzeit kassiert haben. Wenn du vier Zweikämpfe in Folge verlierst, wenn du diese Basics des Fußballs nicht auf den Platz bringst, dann hast du dir auch nicht verdient, dass das Tor aufgrund einer VAR-Entscheidung zurückgenommen wird. Es hat uns einen Weckruf gegeben. Von dem her war es nicht schlecht, in dieser Phase ein Tor zu bekommen.

Die Mannschaft hat das dann in der 2. Halbzeit völlig verändert auf den Platz gebracht. Wir sind ganz anders rausgestartet. Unser Fußball ist auch besser geworden. Wir haben zwei herrliche Tore gemacht und am Ende gegen eine sehr starke Mannschaft gewonnen.“

„In der 2. Halbzeit haben wir anderes Gesicht gezeigt“

Manprit Sarkaria (Spieler SK Puntigamer Sturm Graz):

…über die Partie: „Es waren zwei verschiedene Halbzeiten. Die ersten 10 Minuten waren richtig gut von uns. Dann haben wir das Spiel abgegeben. Dann hat der WAC das Tor geschossen. In der 2. Halbzeit haben wir ein anderes Gesicht gezeigt.“



…über sein Freistoßtor: „Es freut mich, dass es wieder geklappt hat. Aber an erster Stelle steht die Mannschaftsleistung.“



Gregory Wüthrich (Spieler SK Puntigamer Sturm Graz):

…über die Partie: „Der WAC hat das einfach gut gemacht. Wir waren nicht am Punkt da. Das müssen wir uns vorschreiben lassen. Deshalb brauchen wir beim 1:0 auch nicht über den Schiedsrichter diskutieren. Wir sind verdient in Rückstand geraten, haben das schlecht verteidigt.

In der Halbzeitpause haben wir die Dinge ganz klar angesprochen. Wir haben dann Mentalität gezeigt, sind gut aus der Kabine gekommen und haben das Spiel gedreht.“





„Deswegen ist es kein strafbares oder absichtliches Handspiel"

Walter Altmann (Schiedsrichter, Foto):

…über das vermeintliche Handspiel von Mohamed Bamba vor dem Tor: „Der Angreifer fällt unabsichtlich auf den Ball und berührt diesen mit der Hand. Wir können hier definitiv nicht von einem strafbaren oder absichtlichen Handspiel reden. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass der Spieler noch ein weiteres Abspiel in die Mitte macht und ein weiterer Spieler das Tor erzielt. Somit ist das regeltechnisch ganz eindeutig als gültiges Tor anzuerkennen.“



…über das vermeintliche Handspiel von William Boving vor dem Tor: „Man sieht nicht wirklich den Kontakt von der Hand mit dem Ball. Der Ball springt vom Boden auf, geht an den Oberschenkel und dann an die nahe am Körper liegende Hand. Deswegen ist es kein strafbares oder absichtliches Handspiel. Es geht dann der Ball weiter zu einem anderen Mitspieler, der spielt den Ball dann in die Mitte. Somit haben wir zwei weitere Spielzüge. Somit ist das Tor definitiv nicht abzuerkennen.“

„Ich bin grundsätzlich froh, dass so ein Handspiel kein Handspiel ist"

Peter Stöger (Sky Experte):

…über das vermeintliche Handspiel von Mohamed Bamba vor dem 1:0: „Klar ist, dass er hier mit der Hand drauf ist. In der Einschätzung wird es logischerweise keine Absicht sein. Ich bin grundsätzlich froh, dass so ein Handspiel kein Handspiel ist. Offensichtlich dürfte es von der Regel gedeckt sein.

Aber was alles in den letzten Wochen gegeben wurde, würde ich mich auf Seiten der Grazer genauso aufregen. Es hat sicher schon Situationen gegeben, wo man da dann auch Handspiel gegeben hat.“

ADMIRAL Bundesliga, 10. Runde

Sonntag, 08.10.2023, 14:30 Uhr, Lavanttal-Arena Wolfsberg, SR: Walter Altmann/Tirol

RZ Pellets WAC - SK Puntigamer Sturm Graz 1:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 Eigentor Danté (40., Bamba), 1:1 Sarkaria (54., Freistoß), 1:2 Kiteishvili (61.).

Zum Spielbericht

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Statement-Quelle: Sky Sport Austria & ADMIRAL

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL (2) und Harald Dostal/www.sport-bilder.at (1)