Was für eine packende finale Partie der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga und vor der länderspielbedingten Pause zwischen dem Vierten Austria Klagenfurt und Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg, auch wenn beide durch das 2:2 jeweils einen Tabellenplatz abrutschten. Doch welch eine Dramaturgie. Die Roten Bullen ohnen ihren erkrankten "Dompteur" Gerhard Struber nach 30 Minuten nahezu standesgemäß mit 2:0 vorn. Doch dann der Ausschluss für Pavlovic und noch vor der Pause das 1:2 durch Wimmer. Joker Jaritz stach später zum Remis und stieß die Salzburger vom Tabellenthron. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Rassige Duelle in einer intensiven Partie zwischen Austria Klagenfurt (mit Bonnah & Gkezos, von rechts) und dem FC Red Bull Salzburg, mit Führungstorschütze Roko Simic.

"Da sind ein paar klare Worte gefallen"

Peter Pacult (Chefrainer SK Austria Klagenfurt):

…über die Partie: „Die ersten 30 Minuten waren bei weitem nicht das, was wir uns vor dem Spiel vorgenommen haben. Ich war überhaupt nicht einverstanden. Da sind ein paar klare Worte gefallen, das ist ganz normal. Es war keine Bereitschaft da, es war keine Sicherheit da, es war keine Aggressivität da. Die Körpersprache war absolut nicht in Ordnung.

Ab der 30. Minute waren wir dann in dem Spiel drinnen. Da haben wir wenigstens den Kampf angenommen. Mit dem Anschlusstreffer bekommst du natürlich eine zweite Luft. Gleich in der 2. Halbzeit haben wir zwei gute Chancen. Da hätte das Spiel dann komplett für uns kippen können. Wir nehmen den Punkt dann aber natürlich dankend mit.“



…über die Zuschauer: „Mit der Zuschauerzahl müssen wir sehr zufrieden sein. Wir sind im Bundesland Kärnten, wo um 14:30 der Kontrahent gespielt hat, um 17:15 VSV und dann der KAC. Es gibt genug Anhänger vom KAC, die auch gerne zu uns ins Stadion kommen. Darum muss man sehr zufrieden sein. Die Stimmung war heute wirklich bundesligareif.“

"Hoffe, dass wir spätestens im Jänner neuen Hauptsponsor auf Brust präsentieren können"

Peer Jaekel (Geschäftsführer SK Austria Klagenfurt) über den Absprung des Hauptsponsors 28 BLACK: „Das bedeutet, dass wir mit Hochdruck an einer Alternativlösung arbeiten. Da sind wir in sehr guten Gesprächen. Ich hoffe, dass wir spätestens im Jänner einen neuen Hauptsponsor auf der Brust präsentieren können.“

Sinan Karweina (Spieler SK Austria Klagenfurt):

…über die Partie: „Die ersten Sekunden nach dem Abpfiff war ich etwas geknickt, weil wir in der zweiten Halbzeit doch noch Chancen hatten. Wir haben uns zurückgekämpft, die ersten 30 Minuten bis zur roten Karte waren schwer für uns. Nach der roten Karte und dem Tor haben wir gemerkt, okay da geht was. Dann war es gut.“



…über seine Chance auf das 3:2: „Ich muss noch ein bisschen an das Kopfball-Pendel. Da hat genau diese Konsequenz gefehlt. Da muss ich besser abspringen, ein besseres Timing haben. Ich war noch nie ein Kopfballungeheuer. Aber den muss ich machen. Da muss ich hin.“

„Teamgeist & Moral, weiß nicht, ob es das sonst so irgendwo gibt"

Florian Jaritz (Spieler SK Austria Klagenfurt):

…über die Partie: „Es ist gefühlt jede Woche das gleiche bei uns. Vor dem Spiel hat jeder gesagt, einen Punkt gegen Red Bull nehmen wir natürlich mit. Aber nach dem Spielverlauf, 2:0 Rückstand, dann wieder stark zurückgekommen mit unserer Moral, mit Chancen auf den Sieg, da ist ein weinendes Auge dabei. Teamgeist und Moral, ich weiß nicht, ob es das sonst so irgendwo gibt. Das zeichnet uns auch aus. Das Unentschieden war mehr als verdient.“



…über seine jetzige Situation: „Ich gebe jede Woche alles, dass ich in der Startelf bin. Ich freue mich auch, wenn ich als Reservist zum Helfen komme. Ich hoffe, dass der Knopf jetzt endlich wieder aufgegangen ist und ich so performen kann, wie ich es eigentlich kann.“

„Die rote Karte hat dann sehr vieles verändert"

Bernhard Seonbuchner (Sportdirektor FC Red Bull Salzburg):

…über die Partie: „Die Stimmung ist natürlich nicht so, wie wenn wir das Spiel gewonnen hätten. Das Spiel an sich hatte vieles zu bieten. Für den neutralen Zuschauer war es höchstspannend. Die erste halbe Stunde war klar bei uns. Die rote Karte hat dann sehr vieles verändert. Hinten drauf dann noch das Tor.

Dann ist das Momentum ein Stück weit in die andere Richtung gekippt. Das war ein sehr abwechslungsreiches Spiel, aus dem wir nicht mit dem rausgehen, was wir gerne gehabt hätten. Die Leistung über 90 Minuten war nicht die, die wir erwartet haben. Wir sind jetzt auf Platz 2, aber das ist für uns eine Momentaufnahme.“

"Es nervt brutal"

Alexander Schlager (Torhüter FC Red Bull Salzburg): "Die rote Karte bringt den Gegner immer ins Spiel. Doch ich glaube es geht gar nicht mal so sehr um die rote Karte, sondern um die 10 Minuten davor. Dass es absehbar war, dass irgendwas passiert und dass wir ein bisschen mit dem Feuer gespielt haben. Wir sind dann bestraft worden.

Und das ist das, was wir mitnehmen müssen aus dem Ganzen. Dass wir ganz klar in unserem Kopf bleiben müssen, ganz frisch, frei von Gedanken das durchziehen müssen. Dann wäre das sicher in eine andere Richtung gegangen. Aber wäre, wenn und hätte...es ist so wie es ist. Wir müssen das mitnehmen. Es nervt. Es nervt brutal. Es ist ein Learning."

„Ich glaube zurecht, er ist wirklich Man of the Match"

Alfred Tatar (Sky Experte): über Sinan Karweina: „Seine technische Qualität, in Form von Dribbling etc., ist enorm. Wie er Gegenspieler ausspielen kann, das ist wirklich enorm. Ich glaube zurecht, er ist wirklich Man of the Match.“

„In der ersten Halbzeit gehen wir früh in Führung und machen viel Druck durch unseren Doppelsturm Konate und Simic. Die Austria erzielt hingegen zwei Abseitstore, zudem sieht Pavlovic die Rote Karte – das ändert den Spielverlauf immens.“



SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg 2:2 (1:2)

Sonntag, 08.10.2023 (17:00 Uhr), Wörthersee-Stadion (Klagenfurt), Z: 4.800, SR: Christian-Petru Ciochirca

Torfolge: 0:1 Simic (8.), 0:2 Forson (29.), 1:2 Wimmer (45+1.), 2:2 Jaritz (74.)

Rote Karte: Pavlovic (38.)

