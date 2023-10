Nach der empfindlichen 0:3-Auswärtsniederlage am Samstag beim TSV Egger Glas Hartberg und zwei freien Tagen bittet WSG Tirol-Cheftrainer Thomas Silberberger seine Schützlinge in der länderspielbedingten ADMIRAL Bundesliga-Pause ab dem morgigen Dienstag wieder zum Training. Auch zu einem Testspiel wird es für die Wattener kommen. Gegen den italienischen Zweitligisten FC Südtirol. Gespielt wird am Samstag, den 14. Oktober 2023 im FCS Center in Eppan (ITA). Der Anstoß zum Nord-Süd-Duell erfolgt um 15 Uhr.

In Vorsaison verpasste FC Südtirol knapp Aufstieg in Serie A

Wie zuletzt gegen den FC Mohren Dornbirn entschied sich das Trainerteam rund um Cheftrainer Thomas Silberberger auch in der zweiten länderspielbedingten Pause dazu, einen freundschaftlichen Schlagabtausch durchzuführen. Mit dem FC Südtirol treffen Matthäus Taferner (Foto) und Co., die in der bisherigen Saison mehr schlecht als recht unterwegs sind (ausgeschieden in der 2. Runde im Uniqa-ÖFB-Cup bei Zweitligist DSV Leoben, nach 10 Runden Vorletzter in der ADMIRAL Bundesliga) diesmal auf den nördlichsten Profifußballverein Italiens.

Nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Serie A im vergangenen Jahr rangieren die Italiener derzeit mit 10 Punkten aus 8 Spielen auf dem 11. Platz der heimischen Serie B.

🌎 Internationales Testspiel im FCS Center in Eppan: Am kommenden Samstag (15 Uhr) testen wir gegen den italienischen Zweitligisten FC Südtirol!



📲 https://t.co/rqkimN34LU#FCSWSG | #WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/G5zWmwK7nq — WSG Tirol (@WSGTIROL) October 9, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL