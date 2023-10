Der SK Sturm Graz und seine Wertschöpfung

Der SK Puntigamer Sturm Graz ist nicht nur ein höchst erfolgreicher Klub (aktuell ADMIRAL Bundesliga-Leader), sondern auch ein echter Wirtschaftsfaktor für Graz und die gesamte Steiermark. Diesen Umstand belegt die neue Studie „Quantifizierung der durch SK Sturm Graz im Wirtschaftsjahr 2022/23 ausgelösten regionalwirtschaftlichen Effekte“, welche in Kooperation mit der FH Campus 02 sowie dem Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung der Wirtschaftskammer Steiermark in den vergangenen Monaten durchgeführt wurde. Als Studienautoren fungierten Astrid Oberzaucher, René Peter Thaller und Christian Pfummerl.

"Schön zu hören, dass für 73,2 % der Befragten der SK Sturm die Stadt Graz lebenswerter macht"

Im Zuge der Präsentation der Wertschöpfungsstudie wurde außerdem das vergangene Wirtschaftsjahr analysiert. Auch hier kann der SK Sturm mit Rekordergebnissen punkten. So wurden unter anderem neue Höchststände im Bereich Abonnenten (+44%), Stadionbesucher (+17%), oder Sponsoring & Übertragungsrechte (+30%) verbucht. Neue Rekorde gibt es auch in den Bereichen Mitgliederwesen (+125%) und Merchandising (+67%) zu vermerken. Im Gesamtumsatz konnte das Rekordergebnis von 44,7 Millionen Euro vermerkt werden. Die Wertschöpfungsstudie belegte dann eindrucksvoll den Wert des SK Sturm für die ganze Steiermark.

Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich erklärt: „Nach den sportlichen Erfolgen in der vergangenen Saison 22/23 freuen wir uns, dass wir einen Rekordumsatz von 44,7 Mio. € verkünden dürfen. Das Wachstum in jeder Hinsicht zeigt, dass wir eine wichtige Rolle in der Stadt Graz und im Land Steiermark einnehmen. Mit einer Wertschöpfung von rund 42 Millionen Euro ist Sturm Graz nicht nur emotional, sondern auch wirtschaftlich extrem relevant für die Region.“

Präsident Christian Jauk (im Foto rechts) meint: „Dem SK Puntigamer Sturm Graz ist es wichtig, die Interessen der Sturm-Familie und unsere Stellung in der Gesellschaft zu kennen. Daher sind wir dankbar, mit einem Partner wie dem Campus 02 eine Wertschöpfungsstudie durchführen zu können. Es ist schön zu hören, dass für 73,2 Prozent der Befragten der SK Sturm die Stadt Graz lebenswerter macht. Diese Ergebnisse und Erkenntnisse bestätigen uns auf unserem Weg und motivieren uns, weiter hart zu arbeiten und den SK Sturm voranzubringen.“

Die Studie im Detail

Der SK Sturm Graz bewegt die Massen, das steht außer Frage. Aber wer sind die Besucherinnen und Besucher, was sind ihre Motive und welche Auswirkungen hat der Klubauf die regionale Wirtschaft? Um diese Fragen beantworten zu können, wurden die Besucherinnen und Besucher vor Ort befragt und eine Wertschöpfungsanalyse auf Basis wirtschaftlicher Kennzahlen des Vereins durchgeführt. Durch diese Studie der FH CAMPUS 02, die in Kooperation mit dem Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung der Wirtschaftskammer Steiermark erstellt wurde, können bereits zum zweiten Mal nach 2019 die wirtschaftlichen Effekte des SK Sturm Graz beziffert werden.

Die Ergebnisse geben Auskunft über die Sturm-Familie und ihre Auswirkung auf die Region. Auch wenn die Bedeutung des SK Sturm Graz nicht alleine anhand ökonomischer Indikatoren gemessen werden kann, stehen in der vorliegenden Analyse die wirtschaftlichen Effekte im Vordergrund. Die Ergebnisse geben Auskunft darüber, in welchen Bereichen der SK SturmWertschöpfung generiert, Arbeitsplätze absichert sowie für ein Steuer- und Abgabenaufkommen sorgt. Es wird deutlich, dass der SK Sturm Graz nicht nur die Herzen seiner Fans, sondern auch aus regionalwirtschaftlicher Sicht bewegt.

Ziel dieser Studie ist es, die regionalwirtschaftlichen Effekte des SK Sturm Graz zu quantifizieren. Dabei werden jegliche Einflüsse des Klubs auf seine Umwelt sowie die Verflechtungen zwischen den unterschiedlichen Wirtschaftssektoren, die durch die Aktivitäten des Vereins und die Fußballspiele berührt werden, berücksichtigt. Durch diese Studie sollen der Klub, die Stadt Graz, öffentliche Fördergeber und Sponsoren Erkenntnisse über die regionalwirtschaftliche Bedeutung des SK Sturm Graz gewinnen.

Die Analyse basiert primär auf den Ergebnissen des Geschäftsberichtes des SK Sturm Graz, ergänzt durch eine Vor-Ort-Befragung von Fans in der Frühjahrssaison 2023 (Februar bis April). Hierbei wurden 424 Zuschauer persönlich mittels eines standardisierten Fragebogens im Rahmen von 5 Heimspielen unter anderem zum Besucherverhalten, zu den Ausgaben für Konsumation sowie zur Anreise befragt. Auf Basis der Ergebnisse der Befragung und der für das Sportjahr 2022/2023 im Geschäftsbericht ausgewiesenen Werte stellte die FH CAMPUS 02 in Kooperation mit dem Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung der Wirtschaftskammer Steiermark eine Simulation unter Verwendung eines regionalisiertenInput-Output-Modells an.

"Befragung zeigt, dass sich knapp 80% der Befragten ein eigenes Stadion für SK Sturm wünschen"

FH-Prof. Dr. Astrid Oberzaucher, hauptberuflich Lehrende am Department „Marketing & Sales“ der FH CAMPUS 02: „Durch die persönliche Befragung von 424 Besucher*innen von Heimspielen konnten zusätzlich wertvolle Primärdaten zur Berechnung der Wertschöpfung gewonnen werden. Außerdem zeigt die Befragung, dass sich knapp 80% der Befragten ein eigenes Stadion für den SK Sturm wünschen.“

René Peter Thaller, BA MA, hauptberuflich Lehrender am Department „Rechnungswesen & Controlling“: „Der Subventionskoeffizient liegt über 72. Für einen Euro öffentliche Förderung werden also 72 Euro an direkter, indirekter und induzierter Wertschöpfung generiert.“



Mag. Christian Pfummerl, nebenberuflich Lehrender am Department „Rechnungswesen & Controlling“: „Pro direkt bei SK Sturm Graz vollzeitbeschäftigter Person werden mehr als zwei zusätzliche Vollzeit-Arbeitsplätze abgesichert.“

Kernergebnisse der Studie

Durchschnittlich… bringt jede*r Besucher*in 4 Begleitpersonen mit. werden für Hin- und Rückfahrt 67,8 Kilometer zurückgelegt.



Die durchschnittlichen Ausgaben für einen Stadionbesuch umfassen… 7,1 € für öffentliche Verkehrsmittel (wenn öffentlich angereist). 3,1 € für Parkgebühren (wenn mit dem Auto angereist). 40,9 € für Speisen und Getränke.



74,1% der Befragten mit Tageskarte kaufen ihr Ticket online, soziale Netzwerke sind mit 71,9% die Topinformationsquelle über den SK Sturm Graz.

79,5% der Befragten bevorzugen ein eigenes Stadion für den SK Sturm Graz, weitere 10,4% präferieren ein zu 100% von SK Sturm Graz gepachtetes Sturm Stadion Graz Liebenau.

Für 84,2% der Befragten trifft es nicht zu, dass der SK Sturm Graz für die öffentliche Hand eine finanzielle Belastung ist.

Für 88,9% der befragten Grazer trifft zu, dass der SK Sturm die Stadt Graz lebenswerter macht.

Im Geschäftsjahr 2022/2023 … sorgt der SK Sturm Graz für eine Bruttowertschöpfung in Höhe von 42 Millionen Euro. führt 1 Euro direkte Wertschöpfung zu weiteren 1,2 Euro Wertschöpfung inVorleistungssektoren bzw. durch Einkommenseffekte. übertrifft die direkte, indirekte und induzierte Wertschöpfung die erhaltenen Subventionen aus öffentlichen Mitteln um mehr als das 72-fache. lastet der Klub 462,5 insgesamt vollzeitäquivalente Arbeitsplätze aus. lösen die Aktivitäten des SK Sturm Graz Steuern und Abgaben in Höhe von 20,2 Millionen Euro aus.



Fotocredit: SK Sturm Graz