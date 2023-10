20 Tore bescherte die 10. Rd. der ADMIRAL Bundesliga! Dabei präsentierte sich am Samstag ein Trio in Torlaune, siegte "zu Null". Allen vorran die Wiener Klubs, die sich nach ihren Sieglos-Wochen den "Frust von der Seele" schossen: Der SK Rapid per 5:0 auswärts bei Schlusslicht Austria Lustenau, die "Gruber-Austria" daheim vs. Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz. Im Flow ist weiter der TSV Hartberg, der den Vorletzten WSG Tirol mit 3:0 ins "Heilige Land" schickte. Ja und dann gab es noch den Wechsel an der Spitze, wo der FC Red Bull Salzburg vom Gejagden zum Jäger vom SK Sturm Graz wurde. Damit zur Nachlese! Siehe auch HIER!

Auch der saß...Andreas Gruber triffft, trifft und trifft...ist im Tor-Flow und kommt aus dem Jubeln nicht mehr heraus. 11 Tore in 16 Partien, darunter 7 in der Liga. Bei Austria Wien gilt: Tabakovic war gestern, Gruber ist heute...! Die Gruber-Gala bescherte den bis dato mit Treffern geizenden Violetten einen Kantersieg.

Andreas Gruber setzt Benchmark

FK Austria Wien – FC Blau Weiß Linz (4:0)

Schau an, der Gruber, Andi! Da war das "Wehklagen" bei manchem Austria-Anhänger nach dem Abgang im "Sommer-Schlussverkauf" von Tor-Garant Haris Tabakovic (Hertha BSC Berlin) groß, fand sich doch mit dem 28-jährigen Steirer ein - zugegeben - unerwartete Nachfolger, der zum "Torschützen vom Dienst" mutierte und dank seiner filigranen linken Innenristschuss-Technik einen Triple-Pack schnürte und obendrein nun nach 10 Runden mit 7 Toren die BL-Torschützenliste anführt. Wettbewerbsübergreifend stehen beim Ex-LASKler gar 11 Treffer in 16 Pflichtpartien zu Buche, dazu noch 4 Assists. Respekt!

Und in der BL erzielte der Austria-Außenstürmer, der beim nächsten Match auswärts bei der WSG Tirol vor seinem 200. BL-Einsatz steht, allein 70% der 10 Treffer der Veilchen - der höchste Anteil eines Spielers seines Teams. Zugleich gelang sein erster BL-Triplepack und überhaupt der erste eines Spielers in dieser BL-Saison.

Mitspieler Fisnik Asllani markierte sein BL-Premierentor. Der 21-jährige Berliner und lieferte zuvor seinen ersten Assist ab, in seinen ersten 3 BL-Spielen blieb der Leihstürmer vom deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim.

Manuel Polster lieferte seinen 4. BL-Assist ab – drei davon 2023. Jeden seiner 4 Assists lieferte der 20-jährige Wiener aus dem laufenden Spiel heraus ab.

Ein anderer gebürtige Wiener, der 26-jährige BW Linz-Mittelfeldspieler Marco Krainz, ausgebildet bei den Veilchen, gewann mit 5 Tacklings die meisten in diesem Match.

Endlich ersehnte Tore für die Nr. 27 des SK Rapid, ließen die Brust von Marco Grüll anschwellen. Mit seinem Doppelpack in der Anfangs-Viertelstunde brachte der ÖFB-Teamspieler die Grün-Weißen frühzeitig auf die Siegerstraße. Am Ende stand der zweite 5:0-Auswärtssieg zu Buche (zuvor beim FC Blau-Weiß Linz) und zweite Kantersieg gegen einen Vorarlberger Klub (zuvor 4:0 daheim vs. SCR Altach).

Marco Grüll hatte Nachholbedarf und es im Reichshofstadion eilig

SC Austria Lustenau – SK Rapid Wien 0:5 (0:3)

Wie vor einem Jahr gelang dem SK Rapid in einer prekären Saison- und Tabellensituation wieder der Befreiungsschlag im Westen. Damals 5:0 bei der WSG Tirol am 1. Oktober 2022, diesmal mit dem gleichen Resultat in der Fremde beim überforderten Schlusslicht SC Austria Lustenau. Einer der bis dato bei seinen 8 BL-Saison-Startelfeinsätzen noch Ladehemmung hatte, brachte die Hütteldorfer auf die Siegesstraße: Marco Grüll.

Der 25-jährige Pongauer erzielte in seinem 101. BL-Einsatz seinen 2. Doppelpack, nachdem der Blondschopf zuvor im April 2021 gegen den TSV Egger Glas Hartberg für die SV Guntamatic Ried doppel scorte.

Dabei erzielte der 4-fache ÖFB-Teamspieler diesmal zwei Tore in der Anfangsviertelstunde – so viele wie von seinen ersten 26 BL-Toren zusammen. Sommer-Neuzugang Lukas Grgic erzielte sein Premierentor für den SK Rapid und scorte damit seit dem 12. Dezember 2021. Erstmals traf der 28-jährige Welser in der BL als Joker.

Mitspieler Matthias Seidl erzielte sein 3. BL-Tor und hatte erstmals zwei direkte Torbeteiligungen in einem BL-Spiel. Der deutsche Filigrantechniker Nicolas Kühn lieferte 2 Assists in diesem BL-Spiel ab – so viele wie in seinen ersten 28 BL-Spielen zusammen.

Austria-Abwehrspieler Fabian Gmeiner hatte die meisten klärenden Aktionen (8) in diesem ansonsten einseitigen Match

Eingeschworene Einheit diese Hartberger, die weiter die Liga rocken und von Rang 4 entspannt in der länderspielbedingen Pause grüßen. Gelingt dem TSV zum 2. Mal nach der Liga-Reform der Sprung in die Meistergruppe? Nach fast der Hälfte des Grunddurchgangs sieht die Tendenz positiv aus.

Die "Gallier der Liga" lösen Entrup-Fehlen im Kollektiv

TSV Egger Glas Hartberg – WSG Tirol 3:0 (0:0)

Die "Mentalitäts-Monster" aus dem "gallischen Dorf" haben wieder zugeschlagen, Miraculix Markus Schopp hat ihnen wieder den "Zaubertrank" verabreicht, der "Asterix Avdijaj" weiter im Flow lässt. Seit 5 Partien sind die Hartberger unbesiegt (3 S, 2U), blieben "Zerberus" Sallinger & Co. 3 Mal en suite ohne Gegentor. In der Vorsaison im Herbst 2022 nach 10 Runden noch Vorletzter mit 7 Punkten (2S, 1U, 7N), sind die Blau-Weißen heuer hinter dem bewährten Führungs-Trio "Best of the Rest" auf einem stolzen Rang 4 (4S, 4U, 2N). Und dass, obwohl TSV-Toptorjäger Maximilian Entrup (5 Tore) wegen seiner Rückenbeschwerden schon seit 4 BL-Partien fehlt.

Dafür springen andere "in die Bresche", erzielte Christoph Lang sein 2. BL-Saisontor. Von seinen gesamt 6 BL-Toren scorte der 21-jährige Leihspieler vom SK Sturm Graz allein 5x im Kalenderjahr. Sein kongenialer Offensiv-Partner Ruben Providence erzielte sein 1. BL-Saisontor. 3 seiner 7 BL-Tore erzielte der 22-jährige Franzose gegen die WSG Tirol – sein persönlicher Höchstwert.

Das 18-jährige TSV-Talent Maximilian Fillafer traf in seinem 6. BL-Spiel mit seinem ersten Schuss aufs Tor erstmals. Dominik Frieser liefert weiter am "laufenden Band". Der 30-jährige Außenspieler lieferte 12 seiner 14 BL-Assists ab.

WSG-Neuzugang Matthäus Taferner gewann 10 Zweikämpfe – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Nach seinem (einmaligen) Patzer in Wolfsberg in der Runde zuvor, präsentierte sich LASK-Torhüter Tobias Lawal wieder in Prachtform und hatte großen Anteil daran, dass die Linzer auch zum 5. Mal in Folge in der Raiffeisen Arena ohne Gegentor blieben. Nach der länderspielbedingten Liga-Pause kommt es für den 23-jährigen Linzer zum Duell mit dem Ex-LASKler und ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager, wenn der Tabellendritte in Runde 11 beim Zweiten FC Red Bull Salzburg gastiert.

Dreier hing "am seidenen Faden", dann "zurrte Zulj" LASK-Sieg fest

LASK – CASHPOINT SCR Altach 1:0 (0:0)

Allmählich mutiert die neue Raiffeisen Arena zur Festung, blieb der LASK auch im 6. Heimspiel unbesiegt (4S, 2U) und dabei 5 Mal ohne Gegentor in Folge (wie zuvor nur im Frühjahr 1982). Garant dafür Torhüter Tobias Lawal, der überhaupt auf der Linzer Gugl erst 1 Mal in dieser Saison den Ball aus dem Netz holte (beim Auftakt-Match der 50. BL-Jubiläums-Saison vs. SK Rapid, 1:1).

Die Athletiker zwar mit einem verdienten Dreier, doch auch dem Quäntchen Glück (des Tüchtigen) in diesem Geduldspiel gegen taktisch kluge Vorarlberger. Denn was wäre wenn gewesen...!?! Allein der 20-jährige Kroate Jan Jurčec konnte die keineswegs destruktiven Gäste wiederholt in Front schießen. Ambitionierte Altacher Angriffe vor allem nach Umschaltspiel und über die Außenbahn gegen die wiederholt defizitäre Resteverteidigung des LASK.

Für die Robert Zulj seine in der BL seit Ende August andauernde Torsperre beendete und wieder mal ein siegbringendes Tor erzielte, sein 4. in dieser BL-Saison. Allesamt daheim. Saisonübergreifend traf der 31-jährige Welser 8x in Folge in der Raiffeisen Arena. Thomas Goiginger seit langem mal wieder in der Startelf und sogleich mit dem Assist zum Goldenen Tor. Der 30-jährige Außenstürmer lieferte seine letzten 5 BL-Assists in Heimspielen ab, die letzten 3 davon in der Schlussviertelstunde.

Abwehrspieler Maksym Talovierov hatte mit 84 Ballaktionen die meisten in diesem BL-Match.

SCRA-Kapitän Lukas Jäger hatte 4 Tacklings – Höchstwert in diesem BL-Spiel der ADMIRAL Bundesliga.

Sein - obendrein spektakulärer - Freistoßtreffer zum 1:1-Ausgleich leitete die Wende für den neuen Spitzenreiter SK Sturm Graz ein: Manprit Sarkaria!

Manprit Sarkaria fordert Marco Grüll heraus

RZ Pellets WAC – SK Puntigamer Sturm Graz 1:2 (1:0)

Wieder Mal gelang es der Ilzer-Truppe dank unbändiger Mentalität & Moral hinten heraus ein Spiel zu drehen. Holten die Steirer zum Ende ihrer dritten "englischen Woche "nochmal alles heraus, was im Tank war und kippten dank zweier Prachttore zweier Schlüsselspieler - Manprit Sarkaria (Pracht-Freistoß) und Otar Kiteishvili (was für eine Schusstechnik des Georgiers bei seinem 2:1-Siegtreffer) - die Partie gegen bissige Wölfe, um nach 10 Runden einzig in der Liga weiter unbesiegt zu bleiben. Als steirisches "Sahnehäubchen" gab es noch die Tabellenführung obendrauf, auch dank Klagenfurter Schützenhilfe.

Manprit Sarkaria hatte in seinen 6 BL-Saisonspielen 6 direkte Torbeteiligungen (3 Tore, 3 Assists). Im Schnitt war der 27-jährige Wiener alle 76 Minuten an einem Tor direkt beteiligt – Bestwert der Spieler mit mindestens 200 Einsatzminuten. Der "Unterschiedsspieler" der "Blackies" erzielte sein fünftes direktes BL-Freistoßtor – seit seinem Debüt (22.10.2017) erzielte sonst nur Marco Grüll so viele direkte Freistoßtore.

Otar Kiteishvili erzielte sein 3. BL-Tor in dieser Saison – alle nach der Halbzeitpause. 4 seiner 27 BL-Tore erzielte der 27-jährige Georgier gegen den RZ Pellets WAC – gegen kein Team mehr. Linksverteidiger Amadou Danté lieferte in jeder seiner 5 BL-Saisonen in der ADMIRAL Bundesliga mindestens 1 Assist ab – nur 2022/23 sogar 2. SK Sturm-Schlussmann Kjell Scherpen scheint nur durch Eigentore zu bezwingen, jenes von Dante war bereits das dritte in dieser BL-Saison.

WAC-Toptorjäger Mohamed Bamba gab 4 Schüsse ab – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

5 Saisontore-Stürmer Sinan Karweina tauchte zwar diesmal nicht unter den Torschützen auf, doch immer wieder an vorderster Front, mischte die Hintermannschaft der Roten Bullen auf. Der 24-jährige Deutsche war auch an jener Spiel-Schlüsselszene beteiligt, als er nur durch ein Foulspiel vom serbischen WM-Teilnehmer Strahinja Pavlović gestoppt werden konnte, worauf der Salzburger Innenverteidiger die Rote Karte sah (38.). Karweina bereitete hernach noch den vielumjubelten Ausgleich der Pacult-Elf vor.

Auswärts-Nimbus der Unbesiegbarkeit hielt - Tabellenführung nicht

SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg 2:2 (1:2)

Der FC Red Bull Salzburg blieb zwar saisonübergreifend im 21. Auswärtsspiel in Folge unbesiegt (17S, 4U), büsste mit dem Remis allerdings die Tabellenführung an den SK Sturm Graz ein und wurde somit vom Gejagden zum Jäger.

Was haben die Kärntner Violetten und die Roten Bullen gemeinsam? Beide kassierten jeweils erst eine Saisonniederlage, jeweils daheim und gegen Linzer Klubs (Austria Klagenfurt mit 1:3 vs. LASK, RB Salzburg mit 0:1 vs. FC Blau-Weiß Linz). Und die Pacult-Truppe, in der Vorsaison in allen 4 Duellen unterlegen, "ärgerte" seit dem Aufstieg in 2021 den erfolgsverwöhnten Serienmeister einmal mehr. Nach dem Sensations-Sieg im November 2021 folgte nun ein Achtungs-Remis!

Roko Simic erzielte sein 4. BL-Tor – alle vor der Halbzeitpause. Erstmals traf der 20-jährige, in Mailand geborene Kroate in 2 BL-Einsätzen in Folge. Einer der auffälligsten Gäste-Akteure, Amankwah Forson, erzielte sein 2. BL-Saisontor – eines mehr als in seinen ersten beiden Saisonen zusammen (1 für den SCR Altach).

Austria-Abwehrspieler-Aktivposten Nicolas Wimmer erzielte sein 4. BL-Tor – jedes davon nach einer Standardsituation. Erstmals traf der 28-Jährige zuhause. Florian Jaritz erzielte sein 5. BL-Tor: 2022 traf der 25-jährige, gebürtige Klagenfurter 3x als Startelf-Spieler, 2023 dann 2x als Joker.

Der "Mann des Spiels" - Sinan Karweina - lieferte einen Assist ab und führt mit 9 direkten Torbeteiligungen (5 Tore, 4 Assists) die Scorerwertung dieser BL-Saison an.

