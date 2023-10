Bei der 27. Bruno-Gala im Globe in Wien erweiterten Serienmeister FC Red Bull Salzburg und Uniqa-ÖFB-Cupsieger SK Puntigamer Sturm Graz am Montagabend ihre Vitrine um zwei weitere Trophäen. So wurden Nicolas Seiwald (inzwischen RB Leipzig) als Spieler der Saison und Philipp Köhn (AS Monaco) als bester Tormann geehrt. Die Auszeichnung "Mannschaft der Saison" ging an den Vizemeister aus der Steiermark, dessen Cheftrainer Christian Ilzer zudem zum Trainer der Saison gekürt wurde.

„Kann mich auf fantastisches Trainerteam und großartige Mannschaft verlassen"

Christian Ilzer zu seiner persönlichen Auszeichnung: „Ich kann mich auf ein fantastisches Trainerteam und eine großartige Mannschaft verlassen und habe eine Familie hinter mir, die mich extrem unterstützt.“

Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport des SK Sturm Graz, zur Ehrung der Mannschaft der Saison: „Das ist eine großartige Auszeichnung für den gesamten Verein."

Beim Traumtor der Saison votierten die Fans den Volley-Treffer von Matthias Braunöder von Austria Wien gegen den LASK. Die Trophäe für die beste Frauen-Mannschaft der Saison gab es für SKN St. Pölten, Spielerin der Saison wurde Eileen Campbell (SPG SCR Altach/FFC Vorderland).

Bei der Bruno-Verleihung, die seit 1997 durch die Vereinigung der Fußballer (VdF) im Gedenken an den 1994 verstorbenen ÖFB-Nationalspieler Bruno Pezzey erfolgt, sind in den Hauptkategorien die heimischen Bundesligaspieler wahlberechtigt.

David Alaba zum 7. Mal "Legionär der Saison"

Die Trophäe für den "Legionär der Saison" ging zum 7. Mal an David Alaba. Der aktuell verletzte ÖFB-Teamkapitän weilt in Madrid, sein Vater George übernahm den Pokal. Bei den Schiedsrichtern gewann erstmals Stefan Ebner aus Braunau im Innviertel

Ronivaldo "Bester Spieler der 2. Liga" der Vorsaison

Bester Spieler der 2. Liga wurde Ronivaldo (auch Torschützenkönig der Vorsaison in Liga 2) von Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz, der #comebackstronger-Preis wurde Muharem Huskovic überreicht. Das Stürmer-Talent von Austria Wien war erst vor wenigen Monaten nach einem schweren Autounfall (im Herbst 2022) auf den Platz zurückgekehrt.

Die Torjägerkrone sicherte sich Bundesliga-Torschützenkönig Guido Burgstaller (SK Rapid Wien). Der Pokal für den beliebtesten Amateurspieler der Saison ging an Markus Blutsch. Der Enkel von LASK-Legende Dolfi Blutsch hat kürzlich eine Hodenkrebs-Erkrankung überwunden.

Die Bruno-Preisträger 2023:

Spieler der Saison: Nicolas Seiwald (Red Bull Salzburg/RB Leipzig)

Trainer der Saison: Christian Ilzer (Sturm Graz)

Mannschaft der Saison: Sturm Graz

Tormann der Saison: Philipp Köhn (Red Bull Salzburg/AS Monaco)

Legionär der Saison: David Alaba (Real Madrid)

Schiedsrichter der Saison: Stefan Ebner

Spieler der Saison 2. Liga: Ronivaldo (Blau-Weiß Linz)

Frauen-Mannschaft der Saison: SKN St. Pölten

Spielerin der Saison: Eileen Campbell (SPG SCR Altach/FFC Vorderland)

Ehrenpreis: Zlatko Junuzovic

Beliebtester Amateurspieler der Saison: Markus Blutsch (SPG Pregarten)

Beliebteste Amateurmannschaft der Saison: SCU Ardagger

#comebackstronger: Muharem Huskovic (Austria Wien)

#Traumtor der Saison: Matthias Braunöder (Austria Wien)

