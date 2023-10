Die meisten seiner Mitspieler standen bei Austria Klagenfurt nach dem packenden Match in der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga 2023/24 gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg (2:2) schon unter Dusche, da war Joker Florian Jaritz noch immer am „Tatort“ zu sehen. Der Torschütze zum Punktgewinn schrieb geduldig Autogramme und erfüllte den Anhängern der Kärntner Violeten jeden Foto-Wunsch. Doch das Lächeln fiel ihm gar nicht so leicht, wie der 25-jährige, gebürtige Klagenfurter hinterher verriet.

Blick nach vorn für Florian Jaritz und Austria Klagenfurt. Die auswärts in der Liga noch unbesiegten Kärntner Violetten behaupten sich weiter unter den Top-6, derzeit Rang 5. Und der 25-jährige Klagenfurter erzielte sein 1. Saisontor, steht gesamt bei 188 Pflicht-Partien für die Austria bei 28 Treffern (plus 36 Assists). Seit 7 Jahren ist Jaritz bereits bei den Profis der Waidmannsdorfer.

"Ein Sieg war mehr als drin, wenn ich auf unsere Chancen in der Schlussphase denke"

„Ich schaue eher mit einem weinenden Auge auf das Match zurück. Ein Sieg war mehr als drin, wenn ich auf unsere Chancen in der Schlussphase denke. Natürlich ist es klasse, ein 0:2 gegen Salzburg aufzuholen und einen Punkt anzuschreiben, aber so richtig freuen kann ich mich darüber nicht“, stellte Florian Jaritz nach seinem 50. Bundesliga-Einsatz fest.

Die 4892 Zuschauer im Wörthersee-Stadion erlebten eine spektakuläre Partie, in der beide Teams ihre dominanten Phasen hatten. Erst war es der Serienmeister, der seine Klasse ausspielte und nach einer halben Stunde mit 2 Toren in Führung lag. Doch nach dem Ausschluss von RBS-Innenverteidiger Strahinja Pavlović (siehe auch Strafmaß) und ab der 38. Spielminute in Überzahl übernahmen die Kärntner Violetten das Kommando, kamen durch Nicolas Wimmer zum Anschluss und Joker Jaritz zum überfälligen und verdienten Ausgleich.

"Gibt nicht viele Klubs, die nach 0:2 gegen Red Bull zurückkommen und noch Punkt anschreiben"

„Wir haben einmal mehr gezeigt, was uns auszeichnet. Ich kenne jetzt nicht jede Statistik, aber es gibt sicher nicht viele Klubs, die nach einem 0:2 gegen Red Bull ins Spiel zurückkommen und noch einen Punkt anschreiben. Der Teamgeist und der Zusammenhalt in unserer Mannschaft sind einzigartig. Das hilft uns Woche für Woche, dass wir miteinander kämpfen und das wird auch immer wieder belohnt“, stellte Jaritz fest.

Apropos Belohnung: Nach der Aufholjagd im Duell mit den „Roten Bullen“ verordnete Chefcoach Peter Pacult seiner Mannschaft einen freien Tag. Am Dienstag kam die Mannschaft wieder im Sportpark zusammen, am Freitag (14 Uhr) steht in Judenburg ein Testspiel gegen den Zweitligisten DSV Leoben am Plan. In der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga geht’s dann am Sonntag, den 22. Oktober im Topspiel beim SK Rapid Wien weiter (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

„Wir werden die Länderspiel-Pause sicher nutzen, um hart zu arbeiten und uns vorzubereiten auf die schweren Aufgaben, die bis zum Winter noch vor uns liegen. Wir haben schon bewiesen, dass wir auch bei Rapid gewinnen können und das wollen wir wiederholen“, blickte Jaritz voraus.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL