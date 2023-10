Heute Mittag verkündete der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga seinen Beschluss zu den pyrotechnischen Vorkommnissen beim BL-Gipfeltreffen des SK Sturm Graz am 16. September in der Merkur Arena in Graz-Liebenau gegen den FC Red Bull Salzburg (2:2)- wir berichteten. Den Steirern wurde eine drakonische Geldstrafe von 100.000 Euro verhängt. Klassifizierung als 1. schwerwiegender Vorfall – missbräuchliche Verwendung von Pyrotechnik. Wie auch der SK Rapid Wien - siehe hier - erhebt der SK Sturm Einspruch.

Einspruch gegen Pyro-Strafe

Wie der Vizemeister und aktuelle Spitzenreiter der ADMIRAL Bundesliga verlauten ließ und klar stellte, werde man gegen das Strafmaß von 100.000 Euro inklusive Vermerk Einspruch einlegen.

Der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga begründete den Beschluss wie folgt: „Die Eskalation bei der Verwendung von Pyrotechnik und die damit einhergehende unmittelbare Gefahr für alle Beteiligten vor Ort zwingen den Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga zur Verhängung dieser Sanktionen. Beim SK Puntigamer Sturm Graz ist nach dem Vorfall nun die erste Eskalationsstufe erreicht, sodass eine unbedingte Geldstrafe zu verhängen war. Da beim SK Rapid bereits die zweite Eskalationsstufe erreicht ist, war nach dem von den Bundesliga-Klubs selbst auferlegten Sanktionskonzept die unbedingte Geldstrafe mit einem bedingten Punkteabzug für die kommende Saison zu kombinieren. Aufgrund der Vielzahl und der Gefährlichkeit der pyrotechnischen Gegenstände war aufgrund des von den Bundesliga-Klubs empfohlenen Maßnahmenkatalogs die Geldstrafe in der festgesetzten Höhe zu verhängen.“

Wir werden gegen die 100.000 Euro Strafe des Senat 1 Einspruch einlegen. #SturmGraz https://t.co/0YI8RUpGb9 — SK Sturm Graz (@SKSturm) October 10, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL