Gernot Jurtin bleibt für immer in den Herzen der Grazer Fußballfans verankert. Als eine wahre Ikone des SK Sturm Graz hinterließ er nicht nur eine beeindruckende Karriere, sondern auch eine bleibende Erinnerung an seine Persönlichkeit und sein außergewöhnliches Talent. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf das Leben und die Karriere dieses legendären Stürmers.

Mit 18 Jahren entdeckte der SK Sturm den blonden Flügelspieler

Gernot Jurtin wurde 1956 in Judenburg geboren. Er begann seine Fußballreise beim WSV Judenburg. Es war das Jahr 1974, als der junge Jurtin im Alter von gerade einmal 18 Jahren den Sprung zum SK Sturm Graz wagte. In den 70er Jahren gelang es Sturm Graz die besten Spieler der Steiermark an sich zu binden, darunter auch Gernot Jurtin und Heribert Weber. Mit den steirischen Spielern wie Andy Pichler, Rudi Schauss, Walter Saria, Manfred Steiner und Hubert Kulmer bildeten sie eine der legendärsten Mannschaften in der Vereinsgeschichte.

Schnell etablierte sich der talentierte Angreifer als Stammspieler auf der linken Sturmposition und wurde durch seine blonde Mähne und das heraushängende Trikot mit der Nummer 11 zu einer Ikone auf und neben dem Platz. Damals trug man die Dressen noch brav in der Hose.

Was Gernot Jurtin auszeichnete, war nicht nur sein außerordentliches Fußballtalent, sondern auch seine bescheidene und sympathische Art. Er galt als "Star ohne Allüren", was ihm die Herzen der Fans nur noch mehr öffnete. Insgesamt absolvierte Jurtin 373 Bundesligaspiele für den SK Sturm Graz und erzielte dabei beeindruckende 119 Tore. Er war der erste Spieler des Vereins, der die magische Marke von 100 Toren für die "Blackies" erreichte, bevor ihn Ivica Vastić mit 124 Treffern übertraf. Insgesamt spielte er 501 Spiele mit über 40.000 Einsatzminuten und erzielte dabei 148 Tore.

Torschützenkönig der Bundesliga

Die Saison 1980/81 sollte zu einer der herausragenden in Jurtins Karriere werden. Mit 20 Treffern wurde er österreichischer Torschützenkönig und trug maßgeblich dazu bei, dass Sturm Graz Vizemeister wurde. Ein besonderes Highlight jener Zeit war zweifellos der 5. Juni 1981, an dem er 5 Tore zum beeindruckenden 7:0-Sieg über den Wiener Sport-Club erzielte.

Auch auf internationaler Ebene machte Jurtin von sich reden und wurde Nationalspieler. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in Spanien gehörte er dem österreichischen Teamkader an und trug dazu bei, dass die Mannschaft einen respektablen 8. Platz erreichte. Zu jeder Zeit seiner Karriere hatte er Hans Krankl und Walter Schachner als Konkurrenten im Team.

Ein weiterer Höhepunkt in Jurtins Karriere war zweifellos die Saison 1983/84, als Sturm Graz im UEFA-Pokal bis ins Viertelfinale vordrang. Jurtin erzielte dabei ein sensationelles Tor aus 30 Metern beim 2:2-Unentschieden in Verona.

Gernot Jurtin, das Idol einer Fußballgeneration

Doch Jurtin war nicht nur ein begnadeter Fußballspieler, sondern auch ein bodenständiger Mensch. Er arbeitete neben seiner Fußballkarriere in Teilzeit als kaufmännischer Angestellter und blieb sich immer treu – Angeboten aus Holland und den Großclubs aus Wien, erteilte er Absagen.

Plötzlich wurde sein Vorname populär und Väter drängten darauf ihre neugeborenen Söhne "Gernot" zu nennen.

Der frühe Tod - Jurtin wird endgültig zur Legende

Am 5. Dezember 2006 verlor die steirische Fußballwelt einen ihrer hellsten Sterne, als Gernot Jurtin im Alter von nur 51 Jahren einem Krebsleiden erlag. Doch seine Erinnerung lebt weiter, nicht nur in den Herzen der Grazer, sondern auch in der gesamten österreichischen Fußballgemeinschaft.

Gernot Jurtin wird immer als der sympathische und bescheidene Stürmer in Erinnerung bleiben, der mit seinem außergewöhnlichen Talent und seiner bedingungslosen Hingabe zum SK Sturm Graz eine Legende wurde. Seine Nummer 11 wird für immer untrennbar mit dem Verein verbunden sei und sein Name wird in Graz weiterhin als Symbol für Leidenschaft und Fußballbegeisterung gelten.

Fotocredit: Montage Ligaportal