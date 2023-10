Auch wenn sich die WSG Tirol in der bisherigen ADMIRAL Bundesliga-50.-Jubiläums-Saison nicht gerade "mit Ruhm bekleckert" hat und nach 10 Runden mit 7 Niederlagen, 2 Remis und nur 1 Sieg Tabellenvorletzter ist, kommt zumindest ein Akteur der Wattener zu Nationalteam-Ehren: Aleksander Buksa. Der 20-jährige Stürmer wurde abermals in das polnische U21-National-Team einberufen. Während Luca Kronberger ÖFB-U21-Teamchef Werner Gregoritsch absagte.





Justin Forst auf Abrug - Luca Kronberger sagte ab

Nach einem Kurzeinsatz im abgelaufenen Lehrgang Mitte September wurde Genua-Leihgabe Aleksander Buksa auch in dieser länderspielbedingten Pause (09.-17. Oktober) für die U21-Auswahl Polens berücksichtigt. Neben einem Trainingscamp stehen für den Angreifer mit dem Testspiel gegen die Slowakei (12.10.23 | 18 Uhr) in Košice (SVK) sowie der EM-Quali-Partie gegen Estland (17.10.23 | 18 Uhr) in Stalowa Wola (POL) zwei Länderspiele am Programm.

Für die österreichische U21-Auswahl hält sich derzeit Justin Forst auf Abruf bereit.

Luca Kronberger, der in den ersten 6 Runden 3 Treffer erzielte (darunter am 27. August das Traumtor beim 1:1 beim SK Rapid), durfte sich über eine Nachnominierung von U21-Teamchef Werner Gregoritsch freuen, lehnte diese nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung des Tiroler Bundesligisten allerdings dankend ab.

🌎 Internationales Testspiel im FCS Center in Eppan: Am kommenden Samstag (15 Uhr) testen wir gegen den italienischen Zweitligisten FC Südtirol!



📲 https://t.co/rqkimN34LU#FCSWSG | #WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/G5zWmwK7nq — WSG Tirol (@WSGTIROL) October 9, 2023

