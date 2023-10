Diese Woche wird es im Trainingszentrum Taxham durch die länderspielbedingte ADMIRAL Bundesliga-Pause und vor allem, weil allein 13 Rote Bullen international mit Nationalteams unterwegs sind, etwas ruhiger für den FC Red Bull Salzburg, aktuell hinter dem SK Sturm Graz nach 10 BL-Runden Tabellenzweiter. Für die "Daheimgebliebenen" kommt es mit einem Mix aus Spielern des Serienmeisters und von Kooperationspartner FC Liefering am Donnerstag (14:30 Uhr, Trainingszentrum Taxham) zu einem Testspiel gegen den ADMIRAL 2. Liga-Sechsten SV Guntamatic Ried.

Die Roten Bullen treffen am Donnerstag im Test-Match auf einen "alten Bekannten", unweit von Salzburg: die SV Ried. In den vergangenen Jahren spielten beide Klubs noch in der Bundesliga gegeneinander, hier Szene mit ÖFB-U21-Teamspieler Dijon Kameri im vergangenen Herbst in Ried. Das nächste Bundesliga-Heimspiel absolviert der FC Red Bull Salzburg auch gegen einen OÖ-Klub: Am Samstag, den 21. Oktober gegen den LASK (ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker).

Der Fahrplan der Roten Bullen von Mittwoch - Samstag:

Mittwoch: Mit einem Training um 10:30 Uhr in Taxham stimmt sich die Mannschaft auf die morigige Testpartie gegen die SV Guntamatic Ried ein.

Donnerstag: Um 14:30 Uhr kommt es im Trainingszentrum Taxham zur Testbegegnung mit dem Sechstplatzierten der 2. ADMIRAL Bundesliga, die SV Guntamatic Ried. Mit einem Mix aus FC Liefering- und FC Red Bull Salzburg-Spielern auf Seiten der Gastgeber. Am Abend (20:30 Uhr in Hartberg) spielt RBS-Eigengewächs Dijon Kameri (Foto) für das ÖFB-U21-Team bei einem Testmatch gegen die Alterskollegen aus Norwegen.

Freitag: Länderspieltag! Da "feuern" die Struber-Schützlinge das ÖFB-Nationalteam in der EM-Quali gegen Belgien an (20:45 Uhr in Wien, Ligaportal-Liveticker). Mit von der Partie sind Samson Baidoo, mit seiner A-Team-Premiere, und Torhüter Alexander Schlager.

Für die jeweiligen U21-EM-Qualifikationsspiele stehen Lucas Gourna-Douath (für Frankreich vs. Bosnien), Leandro Morgalla (für Deutschland vs. Bulgarien) und das "RBS-Kroaten-Duo" Simic-Sucic (für Kroatien vs. Griechenland) auf dem Platz. Kapitän Amar Dedic trifft am Abend mit Bosnien-Herzgowina in der EM-Quali auf Liechtenstein, und Dorgeles Nene ist für Malis-Nationalmannschaft in einer Testpartie gegen Uganda im Einsatz. Siehe auch HIER.

Samstag: Trainingsfrei. Daouda Guindo feiert seinen 21. Geburtstag. Außerdem tritt Karim Konate mit der Elfenbeinküste im Testspiel gegen WM-Halbfinalist Marokko an, und das Salzburger Serben-Trio rund um Strahinja Pavlovic, Petar Ratkov und Aleksa Terzic ist in der Euro-Quali gegen Ungarn im Einsatz.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty