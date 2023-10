Der FC Red Bull Salzburg hat die Meisterschaftspause für ein Testmatch gegen die SV Guntamatic Ried genutzt und diese Begegnung mit 1:0 gewonnen. Den Siegestreffer für die Roten Bullen erzielt Moussa Yeo in der 80. Minute.

Bei den Salzburgern, in deren Reihen nicht nur der immer noch erkrankte Trainer Gerhard Struber, sondern auch insgesamt 13 Teamspieler fehlten, konnten – wie bei derartigen Tests gang und gäbe – etliche Talente des FC Liefering und der Red Bull Akademie ihr Können zeigen.

AUFSTELLUNG:

Krumrey; Guindo (46. Gevorgyan), Piatkowski (42. Leitner), Solet (62. Pejazic), Ulmer; Diambou (62. Sulzbacher), Capaldo, Forson (62. Diabate), Bidstrup (46. Sadeqi), Gloukh (62. Yeo); Verhounig (88. Brandt)

WAS MAN SONST NOCH WISSEN SOLLTE:

• Nicht im Einsatz waren die Teamspieler Samson Baidoo, Amar Dedic, Lucas Gourna-Douath, Dijon Kameri, Karim Konate, Leandro Morgalla, Dorgeles Nene, Strahinja Pavlovic, Petar Ratkov, Alexander Schlager, Roko Simic, Luka Sucic und Aleksa Terzic.

• Das Gros dieser Spieler ist erst ab 18. Oktober wieder in Salzburg.

• Aufgrund von Verletzungen nicht dabei waren Fernando, Sekou Koita, Bryan Okoh und Lukas Wallner bzw. Nico Mantl (private Gründe).

• Die Mannschaft hat nun vier trainingsfreie Tage, die nächste Einheit findet am Dienstag, den 17. Oktober statt.

Foto: Getty via RBS