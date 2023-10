Schritt für Schritt geht es voran. Seit knapp zwei Wochen ist Nicolas Binder wieder im Teamtraining und nun steht der 21-jährige Angreifer des ADMIRAL Bundesliga-Tabellenfünften Austria Klagenfurt auf seinem Weg zurück vor einem weiteren Meilenstein: Am heutigen Freitag (14 Uhr) im Testspiel gegen ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger DSV Leoben dürfte der Ex-SK Rapidler im Kader stehen – und sein Comeback im Dress der Kärntner Violetten feiern.

„Nach der langen Pause sind die Beine nach den Einheiten schon schwer"

Es wäre das endgültige Ende einer langen Leidenszeit. Ende April hatte sich der 1,93 Meter-Mann beim Warm-up unmittelbar vor dem Match beim LASK verletzt. Statt wie geplant in der Startelf aufzulaufen, ging es in die Klinik. Die bittere Diagnose: Adduktorenabriss. Den Rest der vergangenen Saison verpasste er ebenso wie den bisherigen Verlauf der Serie 2023/24.

„Ich freue mich, endlich wieder mit den anderen Jungs am Platz zu stehen und mit der Mannschaft zu trainieren. Nach der langen Pause sind die Beine nach den Einheiten schon schwer. Aber ich bin natürlich sehr froh, endlich wieder dabei sein zu können. Das hat mir gefehlt“, sagt Binder, der genug davon hat, nur als „Fan“ mithelfen zu können.

Ende Jänner hatten die Violetten den Mittelstürmer vom SK Rapid unter Vertrag genommen. Erst als Joker eingesetzt, erkämpfte er sich rasch einen Stammplatz. Vor seiner Verletzung zählte Binder 4x hintereinander zur Startformation von Chefcoach Peter Pacult. Dann wurde er ausgebremst – und kehrt nun voller Energie zurück.

„Stimmung in der Mannschaft, ist wirklich außergewöhnlich“

„Die Reha-Phase ist gut verlaufen, aber dennoch war es mental schon eine Herausforderung, immer dranzubleiben und die Motivation hochzuhalten. Vor allem am Anfang, als es noch ein langer Weg war. Aber ich habe die Zeit genutzt, um mich körperlich zu verbessern und davon werde ich jetzt sicher auch profitieren“, blickte Binder voraus.

„Ich habe mich bei der Austria eingelebt und es gefällt mir in Klagenfurt auch sehr gut. Die Stadt ist schön, der See ist schön. Ich kann mich über nichts beschweren. Dazu kommt die Stimmung in der Mannschaft, die wirklich außergewöhnlich ist. Wir unternehmen auch nach dem Training und den Spielen häufig etwas miteinander. Da passt alles“, sagte Binder.

Bundesliga-Comeback gegen Ex-Klub in Hütteldorf?

Im Test am Freitag in Judenburg gegen ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger DSV Leoben will der Angreifer zeigen, dass er schon wieder eine Alternative für den Ernstfall sein kann. Schließlich folgt für die Violetten am 22. Oktober in der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga das Duell und Topspiel mit dem SK Rapid (ab 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Für Binder könnte sich der Kreis schließen, wenn er im Gastspiel bei seinem Ex-Klub wieder die große Bühne betreten würde.

Wir nutzen die Länderspielpause und testen heute in Judenburg gegen Zweitligaverein DSV Leoben. Anpfiff ist um 14.00 Uhr.

