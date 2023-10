Der ADMIRAL Bundesliga-Tabellenfünfte Austria Klagenfurt hat in der länderspielbedingten Pause am Freitagnachmittag ein Testspiel gegen ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger DSV Leoben mit 1:0 (Halbzeit 1:0) gewonnen. Vor 50 Zuschauern im Stadion Judenburg erzielte Sky Schwarz den entscheidenden Treffer für das Team von Cheftrainer Peter Pacult. Mit Jannik Robatsch & Nicolas Binder (siehe auch hier) feierten zwei Violette beim Auftritt in der Steiermark ihr Comeback.

Leistungsträger Irving & Karweina geschont

Im Vergleich zum 2:2-Achtungserfolg 5 Tage zuvor in der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg veränderte Peter Pacult die Startelf auf 4 Positionen: Simon Straudi, Christopher Wernitznig, Sky Schwarz und Florian Jaritz rückten ins Team, Kosmas Gkezos und Jonas Arweiler waren Ergänungsspieler, Andy Irving und Sinan Karweina erhielten eine Pause und standen nicht im Kader.

Vor Tormann Phillip Menzel bildeten Straudi, Kapitän Thorsten Mahrer, Nicolas Wimmer und Till Schumacher die Vierer-Abwehrreihe. Im Mittelfeld erhielten Rico Benatelli, Turgay Gemicibasi und Christopher Wernitznig den Vorzug, im Angriff durften Solomon Bonnah und Sky Schwarz auf den Flügeln sowie Florian Jaritz im Zentrum von Beginn an auflaufen.

Nach dem Spektakel gegen die „Roten Bullen“ kamen die Violetten im Duell mit den Steirern, dem Tabellen-12. der 2. Liga, nur schwer in die Gänge. In der ersten Hälfte standen beide Teams kompakt in der Defensive, nach vorn fehlte es an der nötigen Zielstrebigkeit und auch an Ideen. Die logische Konsequenz: In den Strafräumen war wenig los.

Sky Schwarz nahm Maß aus 20 Metern

So dauerte es bis zur 44. Minute, ehe sich die Waidmannsdorfer erstmals in der Offensive anmeldeten – und direkt zuschlugen. Schumacher bediente Schwarz, der aus 20 Metern abzog und seinen ersten Treffer für die Austria anschreiben konnte. So ging es mit einer Führung in die Pause.

Mit Beginn des 2. Durchgangs nahm Pacult 5 Wechsel vor: Keeper David Puntigam, die Verteidiger Gkezos und Nikola Djoric, Mittelfeld-Mann Christopher Cvetko sowie Stürmer Arweiler übernahmen für Mahrer, Wimmer, Gemicibasi und Benatelli. Später folgten die Rückkehrer Jannik Robatsch und Nicolas Binder (65.) für Bonnah und Schwarz.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie recht arm an Höhepunkten. Die Klagenfurter ließen hinten kaum etwas anbrennen, Leoben kam nur selten in die gefährliche Zone. Allerdings hatte das Pacult-Team in der Vorwärtsbewegung ebenfalls recht wenig zu bieten. Daher reichte das Schwarz-Tor zum knappen Erfolg.

Am 22. Oktober in Runde 11 beim SK Rapid

Nach dem Abpfiff machte sich der Austria-Tross aus Judenburg auf den Weg zurück in die Kärntner Landeshauptstadt. Dort bereitet sich das auswärts in dieser Saison in der Liga noch unbesiegte Team in der kommenden Woche auf die 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga 2023/24 vor, am Sonntag, 22. Oktober 2023 (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) steht das Gastspiel beim SK Rapid Wien auf dem Programm.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL